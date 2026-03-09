  • Новость часаКСИР Ирана подтвердил новую волну ударов по Израилю
    Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    9 марта 2026, 18:26

    КСИР Ирана подтвердил новую волну ударов по Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по целям в северной и центральной части Израиля с применением ракет.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил новую волну ударов по целям в Израиле, сообщает РИА «Новости». В официальном заявлении КСИР говорится: «Была проведена 32-я волна операции «Правдивое обещание – 4» против целей на севере и в центральной части оккупированных территорий (так в Иране называют Израиль – ред.) с использованием разрушительных ракет «Гадр» и «Хорремшахр».

    Операция прошла под кодовым названием «Слушаю и повинуюсь, Хаменеи», что, по информации иранских СМИ, связано с избранием 9 марта Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. КСИР не уточнил, какие именно объекты были поражены, однако подчеркнул, что удары направлены против военных целей на территории Израиля.

    Это уже 32-я волна подобной операции, которую Иран проводит в рамках своей ответной стратегии на развитие ситуации на Ближнем Востоке. Ранее КСИР неоднократно заявлял о готовности продолжать удары, если поступят соответствующие распоряжения руководства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центральной части Израиля объявили воздушную тревогу из-за запуска ракет с территории Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил проведение 30-й волны ударов по объектам США и Израиля.

    Ранее сообщалось, что в ответ на недавние атаки Иран осуществил ракетные удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан».

    9 марта 2026, 13:54
    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном

    Эксперт Парси рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном

    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном
    @ imago images/Christian Offenberg/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американская администрация демонстрирует явную растерянность на фоне войны с Ираном, заявил вице-президент Института Куинси Трита Парси в интервью политологу Федору Лукьянову, главному редактору журнала «Россия в глобальной политике».

    Отрывки интервью вышли в программе «Международное обозрение». Парси заявил: «С американской стороны явные признаки отсутствия понимания, что делать». Он напомнил, что изначальный план президента США Дональда Трампа провалился практически сразу, поскольку Иран не согласился на перемирие или капитуляцию, несмотря на давление и убийство верховного лидера, говорится в сообщении на сайте «Россия в глобальной политике».

    «Оправдания и причины войны всё время меняются, это же касается целей. Это явно свидетельствует о том, что американская сторона процессом не управляет. Это не означает, что иранцы выигрывают, но они смогли добиться того, что именно они определяют географию, продолжительность и масштаб этой войны», – отметил эксперт.

    По словам Парси, нынешняя стратегия США не предполагает чёткого плана, а оправдания и цели войны постоянно меняются, что говорит об отсутствии контроля над ситуацией со стороны Вашингтона. При этом Ирану удалось взять инициативу в свои руки и определять географию, масштабы и продолжительность конфликта.

    Парси отметил, что в американских заявлениях много эмоций, но это не паника, а скорее попытка скрыть растерянность. Война крайне непопулярна внутри США, и если она затянется, это грозит катастрофой для Трампа и республиканцев. Тем временем американские меры делают капитуляцию для Ирана практически невозможной, что только усиливает национализм среди иранцев.

    Он добавил, что, несмотря на непопулярность иранского правительства, стремление сохранить территориальную целостность страны почти священно для граждан. Действия США только укрепляют позиции властей Ирана: если ситуация не изменится, конфликт может перерасти в «священную войну за защиту родины».

    По мнению Парси, Иран заранее подготовился к возможному военному конфликту: у губернаторов есть президентские полномочия, у всех высокопоставленных лиц есть замены, решения по обороне максимально децентрализованы. Это позволяет системе Ирана сохранять устойчивость и сопротивляться даже при потере центрального командования.

    Парси также считает, что смятение в Белом доме может вынудить Трампа на радикальные меры, вплоть до наземной операции.

    «Он сам себя загоняет в положение, когда ни в коем случае нельзя проиграть. Он мог бы просто объявить о победе: верховный руководитель убит, цели достигнуты, ракетный арсенал разрушен, всё. Он ещё может так сделать. Но на него очень давит Израиль. Идея с курдами – чисто израильская, и он в очередной раз позволяет Израилю диктовать, что делать», – заключил Парси.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение о том, когда закончить войну с Ираном, будет обоюдным и принятым с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом оценил вероятность наземной операции в Иране, отметив, что таких планов у США нет, хотя на прошлой неделе допускались любые варианты. Президент Израиля исключил отправку войск в Иран для наземной операции, хотя Нетаньяху заявлял Трампу о готовности атаковать Иран без США.

    9 марта 2026, 05:03
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – порекомендовал он в соцсети Х.

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом.

    «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    8 марта 2026, 12:56
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 23:01
    Президент Ирана позвонил Алиеву после инцидента в Нахичевани

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о непричастности республики к инциденту с дронами в Нахичевани.

    «Масуд Пезешкиан заявил, что инцидент с авиаударом по Нахичевани не имеет отношения к Ирану, и подчеркнул, что инцидент будет расследован. Президент Ильхам Алиев в очередной раз выразил соболезнования в связи с гибелью многочисленных мирных жителей в результате недавних событий в Иране», – сообщила пресс-служба Алиева.

    Там добавили, что Пезешкиан выразил благодарность главе Азербайджана за визит в посольство республики с тем, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану.

    Напомним, Азербайджан привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности из-за атаки беспилотников в Нахичевани. Он потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений за инцидент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана категорически отверг обвинения в запуске дронов по территории Азербайджана. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку Азербайджана после падения дронов в Нахичевани.

    9 марта 2026, 04:50
    Глава МИД Китая словами Лао-Цзы призвал остановить войну на Ближнем Востоке

    Ван И словами Лао-Цзы призвал остановить войну на Ближнем Востоке

    Глава МИД Китая словами Лао-Цзы призвал остановить войну на Ближнем Востоке
    @ Li Xin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе пресс-конференции 8 марта напомнил позицию страны по эскалации на Ближнем Востоке словами Лао Цзы из 31-й главы трактата «Дао Дэ Цзин».

    «Как гласит древняя китайская пословица: «Оружие/войско – орудие несчастья; его применение должно быть тщательно продумано». В условиях войны на Ближнем Востоке эта война никогда не должна была произойти, так как не приносит пользы ни одной из сторон», – приводит слова министра И портал МИД Китая.

    Китайский дипломат напомнил, что история Ближнего Востока неоднократно являла миру доказательство того, что сила не решает проблем, вооруженный конфликт лишь множит ненависть и создает кризисы.

    Ван И заявил, что Китай вновь призывает к немедленному прекращению военных действий, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе. Он указал на то, что разрешение конфликта должно следовать нескольким принципам.

    Он отметил, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива должны быть неприкосновенны. По его словам, частое применение силы не доказывает мощь, а мир не должен возвращаться к «законам джунглей».

    Ван И подчеркнул, что вопросы Ближнего Востока должны решаться исключительно странами региона, а вмешательство извне, в том числе попытки смены власти через «цветные революции», неприемлемы. Он призвал к решению политических разногласий исключительно путем равноправного диалога и скорейшему возвращению сторон конфликта к переговорам.

    По мнению дипломата, крупные державы обязаны играть конструктивную роль, руководствуясь справедливостью, а не использовать свою силу в эгоистичных целях. Китай выразил готовность сотрудничать со странами региона для реализации глобальных инициатив в сфере безопасности и восстановления порядка и мира.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) перечислила «пять уроков после атак США и Израиля на Иран». Генсек ООН заявил о необходимости прекратить конфликт на Ближнем Востоке.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти.

    9 марта 2026, 00:20
    Совет экспертов Ирана избрал Моджтаба Хаменеи верховным лидером страны
    Совет экспертов Ирана избрал Моджтаба Хаменеи верховным лидером страны
    @ IMAGO/Alon Davi/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Избранный аятолла Сейед Моджтаба Хамнеи является сыном погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    «Совет экспертов Ирана большинством голосов назначил аятоллу Хадж Сейеда Моджтаба Хамнеи третьим лидером Исламской Республики Иран», – сообщило агентство IRNA.

    Аятолла Хадж Сейед Моджтаба Хаменеи является вторым сыном лидера и убитого аятоллы Сейеда Али Хаменеи, сообщило агентство Mehr. Он родился в 1969 году в Мешхеде, закончил подготовительные курсы в Тегеранской школе имени аятоллы Моджтахида. После окончания ирано-иракской войны в 1968 году, в которой он принимал участие, он отправился в Кум для завершения обучения в семинарии и оставался там до начала 1971 года.

    В 1971 году он вернулся в Тегеран и пять лет продолжал свое семинарское образование. В 1977 году он женился на Захре Хаддад Адель, ныне погибшей. После он вернулся в Кум и продолжил обучение, прошёл курсы по юриспруденции и основам права под руководством своего погибшего отца, аятоллы Хаменеи. Он более 17 лет преподаёт различные дисциплины.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что новым верховным лидером Ирана стал человек с фамилией Хаменеи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, до последнего времени наиболее вероятным кандидатом эксперты называли сына погибшего аятоллы Моджтабу. Однако в субботу поступили сообщения, что он, скорее всего, получил ранения при бомбардировке Ирана. Оппозиционные СМИ сообщали об избрании на этот пост сына Али Хаменеи Моджтабы.

    9 марта 2026, 08:33
    КСИР сообщил о 30-й волне ударов по объектам США и Израиля
    КСИР сообщил о 30-й волне ударов по объектам США и Израиля
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) провел массированную атаку на иранские и американские базы на Ближнем Востоке с применением стратегических беспилотников и новейших ракетных комплексов.

    Арака признана успешной, сообщили в КСИР, передает РИА «Новости».

    «Одновременно с избранием нового верховного лидера… против американских террористических баз в регионе и севера оккупированных территорий с использованием ракет

    В атаке использовались ракеты «Хорремшахр», «Фаттах», «Хейбар» на жидком и твердом топливе. Также применялись стратегические БПЛА.

    Ранее ВС Ирана проводили к 27-ую атаку против израильских сил и американского контингента. В рамках 25-го этапа операции военные нанесли массированный удар с применением баллистических ракет и гиперзвукового вооружения.

    9 марта 2026, 12:55
    Эксперт объяснил назначение сына Хаменеи новым аятоллой Ирана

    Востоковед Сажин: Во внутренней ожесточенной борьбе за пост верховного лидера Ирана победил КСИР

    Эксперт объяснил назначение сына Хаменеи новым аятоллой Ирана
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Handout/REUTERS

    Tекст: Алёна Задорожная

    Израиль и США уже заявили, что их не устраивает назначение сына Али Хаменеи на пост верховного лидера Ирана. Это значит, что на Моджтабу фактически объявлена охота. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал востоковед Владимир Сажин.

    «В свете последних событий внутриполитическая ситуация в Иране очень непростая. После убийства аятоллы Али Хаменеи внутри высшей военно-политической элиты шла серьезная борьба, в том числе за пост верховного лидера», – объясняет Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    Он напомнил, что во времена избрания Али Хаменеи в Совете экспертов также шла ожесточенная борьба за влияние. «За каждым членом Совета стояли разные силы: военно-политические, экономические, финансовые и даже религиозные. При этом Хаменеи в списке кандидатов был лишь на 14-м месте, однако именно он стал тем самым компромиссным решением», – описывает собеседник.

    «По итогам сегодняшней внутренней борьбы мы можем сказать, что верх одержал Корпус стражей исламской революции (КСИР), с которым тесно связан Моджтаба Хаменеи. Это сила не только военная, политическая и карательная. По разным данным, от 20% до 30% всей экономики Ирана и финансовых потоков находится в их руках. Это своего рода государство в государстве», – продолжает аналитик.

    «При этом важно понимать, что КСИР неоднороден: внутри него тоже есть разные группировки, поэтому противостояние в стране все же продолжится. Но как бы то ни было, теперь стоит ожидать, что политика Ирана как внутри государства, так и за его пределами ужесточится», – рассуждает специалист.

    По словам Сажина, назначение станет и «щелчком по носу» американцам и израильтянам. «Тегеран как бы говорит: «Вы убили нашего аятоллу Хаменеи, но верховным лидером все равно остается Хаменеи». С другой стороны, и об этом уже заявили в Тель-Авиве, новый аятолла стал главной целью для спецслужб и вооруженных сил Израиля», – указывает эксперт.

    В свою очередь президент США Дональд Трамп сказал, что он «недоволен» выбором Ирана. «Другими словами, на нового аятоллу объявлена охота. И я думаю, что Тель-Авив и Вашингтон не остановятся», – подчеркнул спикер.

    Впрочем, аналитик делает оговорку, Трампу не столь важна конкретная фигура во главе Ирана. «Вспомните Венесуэлу – после свержения Николаса Мадуро глобальных изменений в политической верхушке страны не произошло. Но Каракас согласился повернуться в сторону США. И это Трамп счел достаточным. Полагаю, схожая логика у него и в отношении Тегерана. Как будет на самом деле – покажет время», – сказал он.

    Между тем ожидать стабильности внутри Ирана также не приходится. «Сомневаюсь, что нынешнее руководство сможет справиться с внутренней ситуацией. Мы видим там сложный структурный кризис практически во всех областях: внутренняя и внешняя политика, вся экономика, социальная сфера, даже экология», – перечисляет эксперт.

    «Ситуацию усложняет война. Было бы некорректно сравнивать силы Ирана и даже лишь тех группировок США и Израиля, которые задействованы в операции. Это несопоставимые величины, с принципиально разным техническим уровнем оснащения. И на мой взгляд, здесь стоит либо вопрос о том, когда произойдет полный разгром иранских сил, либо о том, что Трамп примет какое-то свое решение», – заключил Сажин.

    Ранее Совет экспертов Ирана большинством голосов назначил аятоллу Хадж Сейеда Моджтаба Хаменеи третьим лидером Исламской Республики Иран, сообщило агентство  IRNA.

    Аятолла Хадж Сейед Моджтаба Хаменеи является вторым сыном лидера и убитого аятоллы Сейеда Али Хаменеи, сообщило агентство Mehr. Он родился в 1969 году в Мешхеде, окончил подготовительные курсы в Тегеранской школе имени аятоллы Моджтахида. После окончания ирано-иракской войны в 1988 году, в которой он принимал участие, он отправился в Кум для завершения обучения в семинарии и оставался там до начала 1991 года.

    В 1991 году он вернулся в Тегеран и пять лет продолжал свое семинарское образование. В 2004 году он женился на Захре Хаддад Адель, ныне погибшей. После он вернулся в Кум и продолжил обучение, прошел курсы по юриспруденции и основам права под руководством своего погибшего отца, аятоллы Хаменеи. Он более 17 лет преподает различные дисциплины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Совет экспертов может назначить Моджтабу Хаменеи верховным лидером.

    9 марта 2026, 11:19
    Нефтегазовая компания Бахрейна Bapco Energies объявила форс-мажор

    Нефтяная компания Бахрейна Bapco Energies объявила форс-мажор после атаки на НПЗ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бахрейнская государственная нефтегазовая компания Bapco Energies объявила форс-мажор из-за напряженной ситуации в регионе, сообщили СМИ.

    Как пишет BNA, такое решение связано с продолжающимися атаками со стороны Ирана, а также недавним ударом по одному из энергоблоков на нефтеперерабатывающем заводе дочерней компании Bapco Refining Company, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что на одной из установок НПЗ Bapco Energies в Бахрейне после удара Ирана произошло возгорание, однако пожар быстро ликвидировали, пострадавших нет.

    9 марта 2026, 15:48
    Турция призвала Иран избежать эскалации после перехвата ракеты

    Tекст: Ольга Иванова

    После ликвидации ракеты в небе Турции власти страны потребовали от Ирана не допускать дальнейшего роста напряженности в регионе.

    Турция призвала Иран избегать дальнейшей эскалации напряженности после того, как баллистическая ракета, выпущенная с территории Ирана, была успешно перехвачена над городом Газиантеп, сообщает РИА «Новости». О происшествии официально сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

    Дуран отметил, что ракету удалось своевременно уничтожить силами воздушной и ракетной обороны НАТО в районе Шахинбей. В результате инцидента никто не погиб и не был ранен, подчеркнули турецкие власти.

    По словам представителя администрации, все профильные ведомства, включая министерство национальной обороны Турции, действуют в полной координации. Он заверил, что уровень защиты воздушного пространства и безопасности границ Турции остается максимально высоким.

    Дуран заявил: «Крайне важно, чтобы напряженность в регионе не усиливалась и конфликты не распространялись на более обширную территорию. Мы еще раз решительно призываем все стороны, прежде всего Иран, воздерживаться от действий, которые ставят под угрозу региональную безопасность и могут подвергнуть опасности гражданское население».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Турции заявило, что средства противовоздушной обороны НАТО перехватили объект, который вошел в турецкое воздушное пространство. Обломки объекта упали на пустырь и не причинили вреда людям.

    9 марта 2026, 14:20
    Эксперт счел временным явлением высокие цены на нефть

    Эксперт Юшков: Сверхвысокие цены на нефть не продержатся слишком долго

    Эксперт счел временным явлением высокие цены на нефть
    @ Eli Hartman/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Пока заблокирован Ормузский пролив, а на Ближнем Востоке наносятся удары по нефтедобывающим и перерабатывающим мощностям, рынку приходится учитывать массу рисков. Но слишком долго высокая цена держаться не может, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее цена нефти на торгах превысила 110 долларов за баррель.

    «За минувшие выходные накопилось немало событий, которые оказывают прямое влияние на мировой рынок нефти. Так, поступали сообщения об ударах по нефтяным объектам стран Ближнего Востока, в частности были атаки со стороны Израиля и США», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, действия Вашингтона и Тель-Авива легко объясняются. «Еврейское государство заинтересовано лишить Иран возможности получать экспортную выручку, которая в дальнейшем могла бы пойти на восстановление страны. Кроме того, Израиль хотел бы еще больше дестабилизировать Иран», – детализирует спикер.

    «Штаты же хотят лишить Китай доступа к иранской нефти, ведь Тегеран был для Пекина одним из наиболее выгодных поставщиков сырья», – продолжает спикер. Он также обратил внимание на то, что иранские удары были нанесены по месторождениям и нефтеперерабатывающим мощностям в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, а в Катаре по газовым объектам, и на все это реагирует рынок.

    «Переход от атак по военно-политическим объектам к ударам по энергетической инфраструктуре лишь эскалирует конфликт и, среди прочего, затягивает открытие Ормузского пролива. Более того, когда пролив будет открыт, не очень понятно, сколько сырья придет из Персидского залива», – указывает собеседник.

    «Между тем постепенно «проедается» тот объем ресурса, который хранился на танкерах у берегов стран-потребителей и на некоторое время стал заменой блокированной в Персидском заливе нефти. Как следствие, потребителям приходится «раскупоривать» стратегические запасы черного золота», – заметил аналитик. В заключение он призвал дождаться окончания дня на бирже, чтобы оценить итоговую стоимость ресурса. «Не думаю, что сверхвысокие цены продержатся слишком долго. Иначе это убьет спрос», – резюмировал Юшков.

    Ранее Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – написал он в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом. «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа.

    9 марта 2026, 04:15
    Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку

    Tекст: Катерина Туманова

    В ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке Россия составила проект резолюции СБ ООН, содержащий призыв к прекращению огня и возвращению к переговорам, сообщил источник, предоставивший текст документа.

    «Совет Безопасности <...> призывает все стороны немедленно прекратить свою военную деятельность и воздерживаться от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и за его пределами; осуждает самым решительным образом все атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры и призывает к их защите, подчеркивая обязательства всех сторон в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право», – цитирует выдержку из документа РИА «Новости».

    Проект резолюции также содержит настоятельный призыв к возвращению сторон к переговорам без задержек и максимальному использованию политических и дипломатических мер для урегулирования ситуации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса. Он предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Генсек ООН так же заявил о необходимости прекратить конфликт на Ближнем Востоке.

    9 марта 2026, 09:58
    Азербайджан возобновил грузовые перевозки через границу с Ираном
    Азербайджан возобновил грузовые перевозки через границу с Ираном
    @ FILIP SINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Движение всех видов грузового транспорта, включая транзитные фуры, разблокировали на азербайджано-иранской границе после временного закрытия пропускных пунктов.

    Баку и Тегеран вернулись к штатному режиму пропуска фур через государственную границу, сообщает РИА «Новости», сообщили в пресс-службе азербайджанского правительства.

    Блокировка перестала действовать в 10.00 в понедельник, 9 марта.

    Восстановлен въезд и выезд всех видов транспортных средств для грузоперевозок через госграницу, включая транзитные перевозки.

    Ранее Азербайджан временно останавливал трафик грузовых машин на иранском направлении. Ограничительные меры ввели пятого марта после происшествия с военным беспилотником в Нахичевани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан выражал Ирану решительный протест после атаки беспилотников на объекты в Нахичевани. Генштаб иранских вооруженных сил опроверг информацию о запуске дрона по территории соседнего государства.

    9 марта 2026, 08:16
    Мелони попыталась неудачно оправдать удары по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Итальянский премьер Джорджа Мелони попала в неловкую ситуацию в телеэфире, пытаясь объяснить причины американской военной агрессии против Ирана.

    Джорджа Мелони в беседе с ведущим телеканала Rete 4 Марио Джордано заявила, что Вашингтон атаковал Тегеран из-за краха дипломатических усилий, передает «Газета.Ru».

    Собеседник усомнился в логике политика и фактически обвинил ее в обмане аудитории.

    «То есть вы хотите сказать, простите, уточняю, что переговоры и дипломатия провалились, <…>, так что, судя по вашим словам, в тот момент, когда началось нападение, по вашему мнению, для дипломатии уже не оставалось места?» – задал неудобный вопрос журналист.

    Премьер попыталась оправдаться отсутствием Рима за столом переговоров. По ее словам, иранская сторона намеренно затягивала диалог с Соединенными Штатами, поэтому возможностей для достижения соглашения просто не было.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила за самостоятельную дипломатическую стратегию Евросоюза и подчеркнула важность политического единства Европы.

    Ранее Франция перенаправила единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье. Франция, Германия и Британия заявили о готовности обороняться от Ирана.

    9 марта 2026, 13:06
    Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому главе Исламской республики Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи, отметив важность сплочения народа перед лицом внешней агрессии.

    Путин обратился к аятолле Моджтабе Хаменеи по случаю его избрания на высший государственный пост, сообщается на сайте Кремля.

    «Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности», – говорится в телеграмме.

    «Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надежным партнером Исламской республики», – указал президент.

    Напомним, Путин осудил убийство Сейеда Али Хаменеи.

    До этого гостелевидение Ирана объявило о смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи в результате атаки США и Израиля.

    Процесс выборов нового верховного лидера Ирана прошел 8 марта.

    9 марта 2026, 14:39
    Русский дом культуры в Ливане уничтожили ударами израильской авиации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Здание Русского дома культуры в городе Набатия на юге Ливана было полностью уничтожено в результате авиаударов израильских ВВС, сообщил основатель и директор этой организации Асаад Дия.

    Дия сообщил, что удар произошел накануне, а само здание в момент атаки было пустым, поскольку все покинули его с началом боевых действий, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что центр начал активно работать в 2004 году и занимался гуманитарной деятельностью: проводил курсы русского языка, рисования и танцев для детей, а также располагал большой библиотекой.

    «Мы оказывали и скромную помощь малоимущим семьям», – добавил Дия.

    Ранее сообщалось, что израильские военные приступили к выполнению ограниченной целенаправленной наземной операции против «Хезболлы» в Ливане.

    Накануне Израиль нанес авиаудар по югу Ливана, погибли мирные жители. До этого израильская авиация била по южным районам страны и пригородам Бейрута.

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

