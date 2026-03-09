Великий пост и квантовая реальность

Каждый Великий пост я придумываю для себя новый челлендж (прости, Господи, за заморские слова). Кажется, что всего лишь отказаться в очередной раз от мяса, алкоголя и всего прочего нежно любимого – слишком уже просто. Тем более я сконструировал для себя способ сделать эти гастрономические ограничения ожидаемыми и приятными. На это я вам дам лайфхак (опять англицизмы пошли!). После окончания поста мяса, яйца, алкоголь и все то, от чего вы отказывались – долго кажутся чем-то невероятно вкусным. Каждое утро – счастье. Ведь вас ждет яичница. Каждый обед – праздник. Встреча со стейком. А ужин и вовсе почти Новый год с бокалом.

Этот ежедневный праздник после строгого поста вполне может длиться несколько недель. Когда это осознаешь, то гастрономические великопостные ограничения превращаются в удовольствие – ведь именно благодаря им вас потом ждет так много счастливых ежедневных моментов! И это прекрасно. Но вот закавыка. Если так на это смотреть, то где же тот самый великопостный личный подвиг? Раз так – решил я – надо себе придумывать что-нибудь помимо еды.

Некоторое время назад я отказался на время Великого поста от соцсетей. Вместо почти всегда бессмысленного скроллинга (опять заморское!) ленты – образовалось масса времени, даже к чтению книг получилось вернуться. Эксперимент подтвердил, что все самое важное вы в любом случае будете знать – так устроен наш мир, он не оставит вас без новостей. Зато психическое здоровье явно станет лучше.

Через пару постов и этого стало мало. Ведь в деле аскезы, оказывается, тоже есть эффект привыкания. Все время нужно увеличивать дозу! Решился взяться за собственные слова и речь. Оказалось, что большая часть из нас, и я тоже, произносим массу ненужных, пустых, а часто излишних слов. С самого возникновения христианства вроде бы нам известны евангельские слова: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что выходит из уст, оскверняет человека». Но, тем не менее, речь наша полна всякого ненужного и обидного для окружающих.

Попробовал я и это. И – как пел когда-то Евгений Гришковец – «настроение улучшилось». И тут я сделал банальное, но открытие. Оказалось, что такая сдержанность и аккуратность в речи прежде всего нужны мне самому, а не другим. В этом точно есть что-то даже эгоистичное. Качество собственной жизни напрямую связано с умением сдержать раздражение и гнев. Сдержался – и дышать легче, и на сердце веселее.

У моего любимого философа Константина Леонтьева на этот счет есть замечательная зарисовка о «трансцендентном эгоизме». В том смысле, что для того, чтобы выиграть в этой жизни окончательно и бесповоротно – то есть отправиться по ее итогам в рай – нужно поступки свои, слова и дела мерить этим критерием. Если совсем просто, то надо быть хорошим – потому что это важно для тебя самого. Помоги ближнему – потому что лично тебе от этого будет лучше. Звучит в такой формулировке, возможно, и несколько спорно. Но проверено личной практикой: работает великолепно. Мотивация сделать хорошо себе – на нас, смертных, действует безотказно.

Челлендж за челленджем. И в этот раз во мне созрел новый великопостный план. Перед самым постом наткнулся я на размышления нобелевского лауреата Юджина Вигнера и физика Джона фон Неймана, которые утверждают, что сознание – «последний судья», превращающий потенциальность в реальность. И при чем здесь Великий пост, спросите вы.

Попробую объяснить. В философских кругах современности давно сетуют на недостаточное осмысление нами достижений квантовой физики последнего столетия. Как будто физика XX-XXI веков жила и продолжает жить какой-то отдельной, собственной жизнью. В быту мы всячески пользуемся ее достижениями, но даже не пытаемся осознать ее революционность.

В квантовой физике есть концепция «эффекта наблюдателя», которая предполагает, что сам акт измерения влияет на состояние квантовой системы. Классический пример, который более-менее известен всем: пока частица не измеряется, она ведет себя как волна, а в момент наблюдения – как частица.

Одна из интерпретаций состоит в том, что акт измерения не просто фиксирует состояние системы, но и определяет его. Наблюдатель играет ключевую роль в процессе перехода от вероятностных состояний к определенному результату. Без наблюдателя квантовая система остается в неопределенности, находясь в «суперпозиции возможных состояний».

Вот тут-то Нейман и Вигнер со своим сознанием – «последним судьей» – нам и пригодятся. Наше сознание, а другими словами – помысел, оборачивает потенциал в реальность. Это не физическая аксиома, а ее гуманитарная и в меру своевольная интерпретация.

Следить за словами и поступками сложно, но возможно. Следить за помыслами («Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни всего того, что принадлежит ближнему твоему») кажется чем-то почти фантазийным. Но очень интересно попробовать, особенно если исходить из того, что наше сознание оборачивает потенциал в реальность.

Тем более что у Церкви есть проверенный способ контроля за помыслами – и он всегда идет в паре с постом. «Молитва – бессильна, если не основана на посте, и пост – бесплоден, если на нем не создана молитва» (Иоанн Кронштадтский). В общем, если следить за помыслами – реальность изменится. Попробуем.