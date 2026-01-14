  • Новость часаБывший губернатор Рязанской области уличен во взятках на 272 млн рублей
    Живые елки против пластмассового мира

    @ Polozovsky

    14 января 2026, 11:40 Мнение

    Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    Борис Акимов Борис Акимов

    учредитель АНО «Большая Земля»

    Помните, как мы ходили на елочные базары и выбирали елку на Новый год? В 80-х, которые я помню, в центре Москвы на каждом углу были елочные базары. И для меня в детстве это был настоящий праздник: пойти с папой за елкой. Долго выбирать ту, что попушистей и вернуться победителями домой. Затащить ее на шестой этаж, празднично открыть обе створки дверей в квартиру, поставить елку в воду, чувствовать еловый праздничный аромат по всей квартире, ждать Деда Мороза. Все это было частью большого новогоднего ритуала, приближение которого в детстве ждешь весь год.

    Со временем елки становились все менее пушистыми, похожими на лесных доходяг. Елочные базары куда-то двигались и отдалялись от традиционных мест своего прежнего обитания. Вместо настоящих живых елок в Москве стали появляться все более изощренно и одновременно пошловато украшенные пластмассовые конструкции. Принести домой живую и красивую елку становилось все сложнее. Одновременно все громче с каждым годом звучал голос «повестки». Живые елки пусть живут, а вы переходите на пластиковые, если уж совсем невтерпеж, то можете купить «датскую» – не беда, что она не пахнет она лесом – она и не должна. Ее заботливая корпорация для вас вырастила. Как пел незабвенный Егор Федорович Летов: «Пластмассовый мир победил!» Елка вместе с Новым годом все больше и больше переезжали из мира общего семейного дела в мир общества потребления.

    У меня есть товарищ, который живет в Москве, и как может сражается за свои светлые новогодние воспоминания и традиционные ценности. То есть каждый год бьется, чтобы достать 3-метровую живую елку. И такую, чтобы она была и пушистая, и ароматная. 

    Во время нашего с ним «елочного плача» на двоих он жаловался: «Что я, как ветеран ёлочной охоты, наблюдаю? Прекрасные русские обычные ёлки превратились в уродливые чахлые палки или лохматые бесформенные чучела. И год от года всё хуже и хуже».

    В этом году, казалось, у моего товарища должен был случиться праздник. Оказывается, с недавних пор подмосковные лесничества стали продавать ёлки со специальных делянок. Ты сам идешь на делянку, пилишь/рубишь, потом тащишь к леснику, он обмеряет и ты официально оплачиваешь. Товарищ мой как будто помолодел лет на 40 от мысли, что, наконец-то, он доберется до настоящих ёлок, таких, как в детстве.

    Приехал он в N-ское лесничество. И вместе с лесничим отправился искать ёлку. Ходили они по лесу часа три. Всё это время товарищ мой слушал, как лесничий материл Лесной кодекс 2006 года, который фактически исключил управление человека лесом. Красавицы-ёлки они так и не нашли, пришлось выбирать лучшее из строя инвалидок.

    И лесничий объяснил, почему теперь елки такие. Раньше лесхозы сами обязаны были исследовать лес, назначать и проводить санитарные и прореживающие рубки, убирать подрост, высаживать новые. Лес был красивый, чистый, без короеда, не больной, деревья достаточно освещались солнцем, чтобы иметь по кругу здоровую хвою.

    После принятия Лесного кодекса леса были заброшены на 20 лет, уволены десятки тысяч человек, заботящихся о лесе. Результат: короед, клещ, больной лес, пожары... и нет красивых русских ёлок.

    И все это случилось совсем не от того, что кто-то хотел сэкономить на лесе или от какой-то коррупции. И не потому, что есть вездесущий «русский авось». В данном случае, мы, как и во всех остальных пространствах нашего бытия, в сфере экологии вплоть до последнего времени (а часто и сейчас продолжаем) движемся не своим умом, а в фарватере западной мысли, той повестки, которая отделяет человека от природы. Мол, чем меньше человека в природе – тем лучше. И это на наших глазах наносит вред огромный и природе, и человеку! На самом деле человек – активная часть экосистемы, без управления человеком природа превращается в кощеево царство и гибнет, а человек деградирует. Русская традиция в лице Николая Федорова, Владимира Вернадского, Александра Чаянова говорит о Вселенском предназначении человека как сотворце Богу на Земле и во Вселенной.


    У меня в деревне не только свиньи, коровы и дети свои. Но и деревья, конечно, тоже свои. И елок полно собственных. После переезда в деревню из Москвы я вовсе перестал наряжать елку дома. Зачем? В 5 метрах от дома растет 15-метровая красавица – ее и наряжаем!

    Чем ближе человек к самому естеству жизни – тем он больше находится в общении с силами природы и гармонизирует не только экологическое пространство вокруг себя, но и внутреннее пространство собственного духа.

    Пусть в наступившем 2026 году мы все вместе станем ближе к настоящим елкам, а, значит, и к жизни истинной. 

