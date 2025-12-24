Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
Новогодние задания открылись для участников конкурса «Это у нас семейное»
Для семей-участников полуфиналов конкурса «Это у нас семейное» стали доступны праздничные испытания, включающие создание необычной елки и новогоднего настроения.
В преддверии Нового года команды, прошедшие в окружные полуфиналы самого массового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», получили доступ к двум новым тематическим заданиям: «Праздничное настроение» и «Необычная елка». Выполнение этих заданий дает шанс стать финалистом, даже если команда не победила в полуфинале. Оба задания доступны каждому полуфиналисту вне зависимости от даты его этапа, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В первом новогоднем задании предлагается подготовить костюмы зимних персонажей и поздравить знакомых, соседей и родственников, а второе испытание предусматривает создание елки собственными руками из любых материалов, украшенной предметами, отражающими российскую культуру. Задания будут актуальны для выполнения до 14 января 2026 года («Праздничное настроение») и до 7 января («Необычная елка»).
Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил: «Новый год всегда был особым, семейным праздником в нашей стране, с глубокими традициями. Мы хотим помочь нашим участникам создать по-настоящему теплое и радостное настроение… Участвовать можно в любое время – даже до проведения своего окружного полуфинала».
В числе команд, уже выполнивших тематические испытания, семья Кирилловых из Тихвина. Они презентовали елку из лыж, декорированную игрушками советской эпохи и предметами в стиле хохлома и матрешек. Михаил Кириллов, представляя взрослых участников семьи, поделился: «Нам очень понравилось выполнять задание. Это очень интересная задача и добрая идея, которая объединяет всю семью».
Семья Григорович из Белгородской области изготовила елку из бруса и пенопласта, украсив ее матрешками и шарами цветов российского флага, а также веточками сосны. Команда Васильевых из Подольска сделала елку из воздушных шаров, Молчановы из Забайкалья украсили свою елку имбирными пряниками, а семьи из Архангельска выбрали оформление в стиле «Поморской красавицы».
Творческие задания конкурса, как сообщает организатор, публикуются поэтапно с ноября 2025 года по май 2026 года. Они позволяют улучшать результат даже тем, кто не победил в полуфинале. Формируется общий рейтинг, и 30 лучших семей выходят в финал.
Конкурс собрал почти 727 тыс. участников из 89 регионов и 82 стран, финал состоится 8 июля 2026 года в День семьи, любви и верности.
Ранее участники конкурса «Это у нас семейное» поделились историями о том, как изменилась их жизнь.