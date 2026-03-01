«Северяне» уничтожили «Искандером-М» палаточный лагерь ВСУ близ Малиновки

Tекст: Катерина Туманова

«Нанесен удар «Искандером-М» по палаточному лагерю в центре подготовки 225 ошп в районе Малиновки. Точные потери противника на доразведке, однако материалы радиоэфира показывают, что были уничтожены десятки единиц техники и свыше 200 человек личного состава», – сообщили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

В Волчанских Хуторах и окрестностях села штурмовики зачистили более 30 домовладений, продвинувшись на 350 метров. Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе 127 отмбр ВСУ в лесных массивах восточнее Избицкого.

На Хатненском участке фронта штурм-группы мотострелков продолжили зачистку прилегающих лесных массивов в районе Чугуновки и Двуречанского, продвинувшись до 300 метров. На Липцовском участке фронта артиллерия и расчеты FPV ГВ «Север» уничтожали средства РЭР и автомобильную технику в Липцах и его окрестностях.

Около Кочеток (Чугуевский район, Харьковская область) разведка вскрыла местоположение американской РСЗО, наносившей удары по гражданской инфраструктуре Белгорода, ОТРК «Искандер» уничтожил цель.

Штурмовые группы «Северян» на Сумском направлении в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на семи участках, в Краснопольском на четырех и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 900 м.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 90 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

