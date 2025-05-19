Британского наемника Моше заочно осудили в России за наемничество

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд признал его виновным в наемничестве и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, передает РИА «Новости».

Моше заочно арестован в России. Согласно материалам дела, ему грозило от семи до 15 лет лишения свободы по обвинению в участии в вооруженном конфликте или военных действиях в качестве наемника.

По данным ряда ресурсов, следящих за участием иностранцев в конфликте с Россией, Моше являлся боевиком интернационального легиона теробороны Украины. После удара по Яворовскому военному полигону во Львовской области в марте 2022 года он покинул территорию страны.

Ранее в ЛНР Верховный приговорил наемника из Австралии к 13 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.