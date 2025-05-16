Наемник из Австралии получил 13 лет колонии строгого режима в ЛНР

Tекст: Евгения Караваева

Верховный суд Луганской народной республики приговорил наемника из Австралии Оскара Чарльза Агустуса Дженкинса к 13 годам колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

Австралиец воевал на стороне Киева, прибыв в Донбасс в составе 66-й механизированной бригады ВСУ ради заработка. Его преступная деятельность была пресечена 22 декабря 2024 года.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Дженкинса к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщила старший помощник прокурора республики Елена Усачева.

По версии следствия, в феврале 2024 года Оскар Чарльз Агустус Дженкинс прибыл из Мельбурна на Украину для участия в боевых действиях. Он заключил контракт с украинским Минобороны и был направлен для прохождения военной службы в село Щурово Краматорского района ДНР. С марта по декабрь 2024 года Дженкинс принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих, ежемесячно получая от 600 до 800 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Российские военные уничтожили штаб и трех офицеров ВСУ в Запорожской области.



