Tекст: Мария Иванова

В селе Щербаки, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, нанесен удар по штабу ВСУ, передает РИА «Новости». В результате атаки ликвидированы три офицера и двое солдат.

«Повреждено здание, в котором ВСУ сделали штаб», – сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Также, по информации Лебедева, в центре села Малая Токмачка был поражен еще один штаб ВСУ. В селе Темировка удар пришелся по промзоне. Уничтожена станция техобслуживания, где обслуживались военные машины: четыре машины сгорели полностью, семь повреждены.

Кроме того, в Темировке уничтожен небольшой склад с беспилотниками.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Более 70% территории области контролируется Россией, остальную часть, включая город Запорожье, удерживают украинские войска.

Ранее в пятницу подполье сообщало, что военный аэродром в районе Николаева подвергся удару, в результате которого уничтожены склады с ракетами и ангар с беспилотниками.

В Винницкой области был атакован учебный центр, где проходили подготовку украинские военные.

А в Харькове поражен пункт временного размещения иностранных наемников, где находились европейцы, включая женщин-снайперов.