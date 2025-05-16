В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.4 комментария
Российские военные уничтожили штаб и трех офицеров ВСУ в Запорожской области
Российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в селе Щербаки Запорожской области, в результате были ликвидированы три офицера ВСУ.
В селе Щербаки, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, нанесен удар по штабу ВСУ, передает РИА «Новости». В результате атаки ликвидированы три офицера и двое солдат.
«Повреждено здание, в котором ВСУ сделали штаб», – сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Также, по информации Лебедева, в центре села Малая Токмачка был поражен еще один штаб ВСУ. В селе Темировка удар пришелся по промзоне. Уничтожена станция техобслуживания, где обслуживались военные машины: четыре машины сгорели полностью, семь повреждены.
Кроме того, в Темировке уничтожен небольшой склад с беспилотниками.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Более 70% территории области контролируется Россией, остальную часть, включая город Запорожье, удерживают украинские войска.
Ранее в пятницу подполье сообщало, что военный аэродром в районе Николаева подвергся удару, в результате которого уничтожены склады с ракетами и ангар с беспилотниками.
В Винницкой области был атакован учебный центр, где проходили подготовку украинские военные.
А в Харькове поражен пункт временного размещения иностранных наемников, где находились европейцы, включая женщин-снайперов.