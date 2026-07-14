Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Болгария отказалась от участия в «коалиции желающих» по Украине
София не планирует присоединяться к объединению государств, оказывающих Киеву финансовую и военную поддержку, заявил премьер-министр Румен Радев во время визита в Париж на празднование Дня взятия Бастилии, пишет Politico.
«Мы не являемся частью коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», – приводит Politico слова премьера. Он пояснил, что президент Франции Эммануэль Макрон лично приглашал его в альянс, но получил прямой отказ.
Болгарский лидер выразил уверенность в необходимости исключительно дипломатического разрешения текущего конфликта. Ранее он уже называл дело Киева обреченным, а в июне государство полностью прекратило безвозмездные поставки оружия на Украину, сохранив только коммерческие контракты.
Радев добавил, что страна остается активным участником НАТО и Евросоюза, защищая свое право накладывать вето на европейские санкции. Возглавляемая Францией и Британией коалиция желающих объединяет более 30 государств для координации гарантий безопасности Киеву.
В начале июля Радев сообщил о полном истощении складских резервов для военной поддержки Киева. Месяцем ранее правительство страны остановило передачу вооружений украинской стороне.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в середине июня анонсировал проведение в Париже очередного заседания «коалиции желающих».