Холодная война в спорте сменилась холодным миром

Решение Международного олимпийского комитета об отмене ограничений в отношении российских спортсменов многим показалось неожиданным. Поскольку оно случилось на фоне военно-политической эскалации украинского конфликта и шире – противостояния России и Запада. Каскадное снятие санкций федерациями настольного тенниса, современного пятиборья, волейбола и спортивной гимнастики заставило говорить о «спортивной дипломатии». Слова про спорт вне политики вновь зазвучали именно тогда, когда их ждали меньше всего.

Чтобы понять природу послаблений, необходимо признать: базовые причины введения санкций никуда не исчезли. Военно-политический ландшафт не претерпел трансформации, которую можно было бы трактовать как завершение конфликта. Следовательно, мотивация международных институтов лежит не в области высокой политики или внезапного прозрения, а в сугубо утилитарной плоскости кризиса управления.

За четыре года изоляции стало очевидно: исключение России перестало быть наказанием для Москвы и превратилось в процесс саморазрушения западной спортивной индустрии. Спорт без крупнейшей державы начал стремительно терять не только конкуренцию, но и коммерческую привлекательность. По прошествии Олимпийского цикла выяснилось, что без россиян падают телерейтинги и зрительский интерес в ключевых дисциплинах.

Не стоит сбрасывать со счетов и смену руководства МОК. Кирсти Ковентри, сменившая Томаса Баха, оказалась куда более прагматичной. Будучи выходцем с африканского континента, она не скована евроатлантической солидарностью в той же степени, что предшественник. Ковентри помнит, как атлеты из ее родного Зимбабве становились жертвами политических игр, и ее миссия – сохранить олимпийское движение как глобальный проект, а не закрытый клуб стран «золотого миллиарда».

МОК использует возвращение России скорее как инструмент восстановления собственной субъектности, нежели как вклад в дело мира. Спортивные функционеры, уставшие от статуса мальчиков для битья при большой политике, пытаются отвоевать пространство для маневра. Именно этим объясняется волна снятия санкций: федерации получили долгожданную индульгенцию и мгновенно ею воспользовались.

Было бы наивно считать восстановление статуса российских атлетов опережающим индикатором нормализации отношений между Западом и Россией. Спорт остается относительно малозатратной сферой для жестов доброй воли. Проще допустить волейболистов к чемпионату мира, чем вернуть замороженные активы. Санкции со спортсменов снимаются на фоне новых пакетов ограничений против граждан и бизнеса со стороны ЕС, а значит, эти две прямые идут параллельным курсом и едва ли пересекутся в обозримом будущем. Главный бенефициар оттепели – сам глобальный спортивный бизнес, который больше не может игнорировать страну с мощной базой и рынком на 140 миллионов зрителей.

Ключ к пониманию происходящего – анализ субъектности международных институтов. Далеко не все они являются монолитным орудием Запада, ландшафт этих организаций крайне неоднороден. Федерации, где исторически сильны позиции азиатского и африканского блоков (настольный теннис, пятиборье, водные виды), синхронно идут на полную отмену ограничений, возвращая флаг и гимн. Здесь контроль Запада всегда был разбавлен влиянием стран, не склонных платить по счетам геополитических разборок. Водные виды, например, имеют колоссальную финансовую подпитку от азиатского региона, а потому World Aquatics одной из первых проявила прагматизм.

Напротив, организации, где ключевые посты и бюджеты прочно удерживают англосаксы и их континентальные союзники, демонстрируют непробиваемую стойкость. Отказ Международной федерации хоккея от послаблений, а также демарш ФИФА и УЕФА, которые даже при прямых рекомендациях МОК не возвращают в игру российский футбол, вскрывают истинную архитектуру управления. Эти федерации подконтрольны европейским и североамериканским элитам. Стоит им вернуть Россию, как федерации Восточной Европы и Скандинавии начнут грозить бойкотом, что мгновенно разрушит коммерческую стройность турниров. Выполнять директиву МОК готовы не все – просто потому, что руководство отдельных федераций больше зависит не от Лозанны, а от конкретных правительственных кабинетов в странах из списка наиболее враждебных России.

В каком состоянии российский спорт подошел к этому долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне. В таких видах, как легкая атлетика или плавание, российским спортсменам, лишенным международной практики, придется нагонять.

И все же российский спорт обрел ряд преимуществ. Изоляция заставила повернуться лицом к внутреннему резерву. Мы видим рекордную посещаемость матчей КХЛ и РПЛ, что говорит о переориентации зрительского спроса. Ставка на юриспруденцию и точечные контакты, отказ от громкой риторики ради кропотливой работы в Спортивном арбитражном суде принесли плоды, создав прецеденты для снятия санкций.

Но даже если завтра все федерации снимут ограничения, возвращение будет происходить во многом во враждебную институциональную среду. В ближайшие годы нас ждет асимметричная игра. Как только российские спортсмены начнут массово выигрывать, отбирая золото у американцев, британцев или голландцев, не стоит сомневаться – допинговый рычаг и аппарат политического давления будут снова немедленно активированы.