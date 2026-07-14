Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.13 комментариев
Женщина погибла при взрыве газа в доме в ЛНР
В результате взрыва газа в доме в Краснодоне погибла женщина
В жилом доме в Краснодоне в ЛНР произошел взрыв бытового газа, в ходе аварийно‑спасательных работ спасателями обнаружено тело погибшей женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Дом признан аварийным. В пострадавшем подъезде проживали два человека, – говорится в сообщении. – В ходе аварийно-спасательных работ спасателями обнаружено тело погибшей женщины».
По данным регионального ГУ МЧС, взрыв бытового газа произошел на втором этаже двухэтажного дома, после чего в одном из двух подъездов частично обрушились конструкции, передает ТАСС.
Еще одна пострадавшая смогла выйти на связь из-под обломков. «Сотрудники МЧС России спасли из-под завалов женщину, пострадавшую передали медикам. По предварительной информации, под разрушенными конструкциями могут оставаться еще два человека», – говорится в сообщении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Набережных Челнах произошел взрыв бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома.
В середине июня два человека пострадали в результате взрыва газа в доме Новосибирске.