Женщина погибла при взрыве газа в доме в ЛНР

В результате взрыва газа в доме в Краснодоне погибла женщина

Tекст: Антон Антонов

«Дом признан аварийным. В пострадавшем подъезде проживали два человека, – говорится в сообщении. – В ходе аварийно-спасательных работ спасателями обнаружено тело погибшей женщины».

По данным регионального ГУ МЧС, взрыв бытового газа произошел на втором этаже двухэтажного дома, после чего в одном из двух подъездов частично обрушились конструкции, передает ТАСС.

Еще одна пострадавшая смогла выйти на связь из-под обломков. «Сотрудники МЧС России спасли из-под завалов женщину, пострадавшую передали медикам. По предварительной информации, под разрушенными конструкциями могут оставаться еще два человека», – говорится в сообщении ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Набережных Челнах произошел взрыв бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома.

В середине июня два человека пострадали в результате взрыва газа в доме Новосибирске.

