Paramount Pictures решила снять ремейк хоррора «Кошмар на улице Вязов»

Tекст: Антон Антонов

Новый фильм создадут в рамках жанрового подразделения Paramount Primal под руководством продюсеров Джей Ди Лифшица и Рафаэля Маргулиса. Проект описывается как картина, где, по словам авторов, «действие развернется в мире «Кошмара на улице Вязов» и будет основано на оригинальном сценарии», пишет Hollywood Reporter.



Американские права лицензируются у наследников Уэса Крэйвена, в их числе вдова режиссера Ия Лабунка и сын Джонатан Крэйвен. Они выступят продюсерами новой версии вместе с юристом и продюсером Марком Тобероффом, специализирующимся на авторском праве. Лифшиц и Маргулис заявлены исполнительными продюсерами от Paramount Primal.

Оригинальный фильм 1984 года выпускала компания New Line Cinema, позднее вошедшая в структуру Warner Bros., и именно он запустил крупную хоррор-франшизу с семью сиквелами, перезапуском 2010 года, сериалом, комиксами и широкой линейкой товаров.

В 2019 году наследники Крэйвена при участии Тобероффа воспользовались правилом об отзыве прав через 35 лет после публикации и вернули себе сценарий. При этом New Line сохранила международные права на «Кошмар на улице Вязов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2015 году в Лос-Анджелесе скончался известный американский режиссер Уэс Крэйвен.

В 2020 году американский актер Джон Сэксон, исполнивший роль в трех фильмах из серии «Кошмар на улице Вязов», умер в врзрасте 83 лет.