Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.13 комментариев
Paramount Pictures решила снять ремейк хоррора «Кошмар на улице Вязов»
Американская студия Paramount Pictures приобрела права на сценарий фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» и готовит новый полнометражный фильм, пишет Hollywood Reporter.
Новый фильм создадут в рамках жанрового подразделения Paramount Primal под руководством продюсеров Джей Ди Лифшица и Рафаэля Маргулиса. Проект описывается как картина, где, по словам авторов, «действие развернется в мире «Кошмара на улице Вязов» и будет основано на оригинальном сценарии», пишет Hollywood Reporter.
Американские права лицензируются у наследников Уэса Крэйвена, в их числе вдова режиссера Ия Лабунка и сын Джонатан Крэйвен. Они выступят продюсерами новой версии вместе с юристом и продюсером Марком Тобероффом, специализирующимся на авторском праве. Лифшиц и Маргулис заявлены исполнительными продюсерами от Paramount Primal.
Оригинальный фильм 1984 года выпускала компания New Line Cinema, позднее вошедшая в структуру Warner Bros., и именно он запустил крупную хоррор-франшизу с семью сиквелами, перезапуском 2010 года, сериалом, комиксами и широкой линейкой товаров.
В 2019 году наследники Крэйвена при участии Тобероффа воспользовались правилом об отзыве прав через 35 лет после публикации и вернули себе сценарий. При этом New Line сохранила международные права на «Кошмар на улице Вязов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2015 году в Лос-Анджелесе скончался известный американский режиссер Уэс Крэйвен.
В 2020 году американский актер Джон Сэксон, исполнивший роль в трех фильмах из серии «Кошмар на улице Вязов», умер в врзрасте 83 лет.