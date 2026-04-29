Минфин предложил перенести срок погашения долгов регионов на 2030 год
Минфин России внес в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год.
На сайте ведомства уточняется, что инициатива касается только 1/3 долга, который не подлежит списанию.
В Минфине пояснили, что этот шаг реализует поручение президента Владимира Путина, озвученное на заседании Совета законодателей в Петербурге. Минфин отметил, что речь идет о тех кредитах, которые ранее должны были быть погашены регионами уже через два года.
В министерстве добавили, что мера не затрагивает долги по инвестиционным бюджетным кредитам, выданным на инфраструктурные проекты. Эти обязательства регионы должны будут исполнить в ранее установленные сроки.
Напомним, президент России Владимир Путин согласился с предложением отложить финансовые выплаты субъектов страны по государственным займам на более поздний период.
Глава Минфина Антон Силуанов сообщал о росте госдолга регионов до 3,5 трлн рублей.