  • Новость часаТрое погибли и восемь пострадали при ударе ВСУ по белгородскому автобусу
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    29 апреля 2026, 18:48 • Новости дня

    Минфин предложил перенести срок погашения долгов регионов

    Минфин предложил перенести срок погашения долгов регионов на 2030 год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минфин России внес в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год.

    На сайте ведомства уточняется, что инициатива касается только 1/3 долга, который не подлежит списанию.

    В Минфине пояснили, что этот шаг реализует поручение президента Владимира Путина, озвученное на заседании Совета законодателей в Петербурге. Минфин отметил, что речь идет о тех кредитах, которые ранее должны были быть погашены регионами уже через два года.

    В министерстве добавили, что мера не затрагивает долги по инвестиционным бюджетным кредитам, выданным на инфраструктурные проекты. Эти обязательства регионы должны будут исполнить в ранее установленные сроки.

    Напомним, президент России Владимир Путин согласился с предложением отложить финансовые выплаты субъектов страны по государственным займам на более поздний период.

    Глава Минфина Антон Силуанов сообщал о росте госдолга регионов до 3,5 трлн рублей.

    29 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь

    Военкор Коц: Атаки ВСУ на Севастополь связаны с еврокредитом Украине

    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали помощь Киеву в размере 90 млрд евро. Поэтому ВСУ и атакуют Крымский полуостров, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. В ночь на среду в Севастополе отражена комбинированная атака ВСУ.

    «Противник исходит вовсе не из оперативных планов – у него их, по сути, нет. ВСУ действуют, отталкиваясь от технических возможностей. Они наносят удары туда, куда дотягиваются: в первую очередь это критическая инфраструктура, системы противовоздушной обороны, промышленные объекты», – отметил военкор Александр Коц.

    По его мнению, атаки украинских дронов на Севастополь, которые происходят уже несколько дней подряд, укладываются в эту логику. «Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали выделение Киеву 90 млрд евро, из которых 60 млрд пойдут на продолжение войны. Поэтому Украина и атакует Крымский полуостров», – уточнил собеседник.

    Коц напомнил, что ВС России отвечают на украинские налеты БПЛА и комбинированные удары. «Так, насколько известно, российские военные в ночь на среду ударили по портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области. Мы ежедневно наносим Украине урона куда больше, чем они нам. Это, конечно, не должно нас успокаивать. Необходимо модернизировать систему ПВО, масштабировать производство дешевых перехватчиков», – заключил военкор.

    В ночь на среду силы противовоздушной обороны, военные и мобильные огневые группы отразили комбинированную атаку со стороны ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    По его данным, в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны сбиты 23 беспилотника, также уничтожены три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега. Развожаев отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Повреждений также не было зафиксировано.

    Как сообщили в Минобороны, в ночь на 29 апреля сбиты 98 БПЛА. Беспилотники были перехвачены в небе над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Крымом.

    Отметим, в последние дни ВСУ совершают массированные атаки на Севастополь. Так, в ночь на 26 апреля перехватили более 70 дронов. Один человек погиб, еще четыре пострадали. Повреждения получили более 100 многоквартирных и 79 частных домов.

    Вечером 27 апреля и в ночь на 28 апреля Севастополь подвергся атаке десятков беспилотников. В то же время удар был нанесен по Туапсе. На нефтеперерабатывающем заводе зафиксировано возгорание. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали.

    28 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин заявил о риске последствий для экологии после удара ВСУ по НПЗ в Туапсе
    Путин заявил о риске последствий для экологии после удара ВСУ по НПЗ в Туапсе
    @ Борис Морозов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин получил доклад от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о ситуации в Туапсе после масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

    Глава региона доложил президенту, что сейчас нет серьезных угроз для жителей и объектов, несмотря на последствия беспилотной атаки, передает ТАСС.

    На совещании, посвященном безопасности на выборах, Путин отметил, что удары беспилотников по гражданской инфраструктуре со стороны киевских властей происходят все чаще. Президент подчеркнул, что подобные атаки несут экологическую опасность: «Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные».

    По его словам, губернатор Кондратьев находится на месте ЧП и заверил, что ситуация под контролем, а местные службы успешно справляются с возникшими вызовами.

    Напомним, в Туапсинском округе Кубани ввели режим ЧС.

    Ранее глава МЧС Куренков прибыл на место тушения пожара на НПЗ в Туапсе.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    29 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин заявил о готовности российских компаний выйти на рынок Конго

    Путин: Российские компании готовы выйти на рынок Конго

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе российско-конголезских переговоров президент России Владимир Путин заявил, что российские компании выражают готовность и желание работать на рынке Конго.

    По словам главы государства, стабильная внутриполитическая ситуация в Конго создает благоприятные условия для развития деловых отношений и открытия новых экономических возможностей, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что перспективы для сотрудничества между Россией и Конго существуют в различных сферах. Он подчеркнул, что страны уже развивают партнерство в области геологоразведки, энергетики, логистики и сельского хозяйства.

    «У нас хорошие перспективы в развитии наших отношений, причем по разным направлениям. Что касается экономики, то это геологоразведка, энергетика, логистика, сельское хозяйство и некоторые другие направления», – сказал он.

    Напомним, в среду президент Конго прибыл в Кремль для переговоров с Путиным.

    28 апреля 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России
    Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Риски террористических угроз на территории России продолжают увеличиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

    По его словам, подрывная деятельность международных террористических организаций и различных радикальных группировок продолжается и принимает все более опасные формы, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что киевский режим и его западные покровители, не сумев остановить продвижение российских войск, начали открыто прибегать к террористическим методам. «Мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открытым террористическим методам. Причины очевидны, они для всех понятны: противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения», – заявил глава государства.

    Ранее Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму.

    29 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    Захарова обвинила Турцию и Болгарию в содействии ущербу Черному морю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция и Болгария, являясь членами НАТО, несут коллективную ответственность за накачку Украины вооружениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она отметила, что страны альянса своими политическими решениями, финансированием, прямыми поставками оружия и информационной поддержкой способствуют негативным последствиям для региона, передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, действия Киева наносят ущерб Черному морю, которое омывает и Турцию, и Болгарию. «Своими политическими актами поддержки, финансированием, прямыми поставками вооружений и всяческой информационной помощью они содействуют тому, что по морю, которое омывает их страны, по сути-то наносится удар», – заявила Захарова.

    Она особо подчеркнула, что речь идет именно об «экологическом ударе» по Черному морю.

    Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркивал, что руководство региона предпринимает максимальные меры, чтобы нефтепродукты не попали в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе.

    28 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Спасатели нашли тела всех шести погибших при сходе лавины на руднике в Бурятии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате завершения поисковых работ на руднике Ирокинда в Бурятии спасатели обнаружили тела всех шести погибших под снежной лавиной, сообщили в МЧС.

    Все погибшие, оказавшиеся под снежной лавиной на руднике Ирокинда в Бурятии, найдены. В пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что тела еще двух человек были обнаружены на месте происшествия, и теперь все шесть погибших извлечены из-под завала.

    В ведомстве подчеркнули, что поисковые работы завершены. Спасатели провели обследование завалов снежной массы и подтвердили отсутствие других пострадавших. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы для уточнения обстоятельств трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Муйском районе Бурятии снежная масса обрушилась на участок горнодобывающего предприятия. Глава республики Алексей Цыденов ввел режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

    29 апреля 2026, 16:46 • Новости дня
    Суд взыскал в доход России 27 связанных с экс-главой Ростовской области фирм

    Tекст: Валерия Городецкая

    Октябрьский районный суд Краснодара постановил передать в доход России 27 коммерческих организаций, связанных с коррупционной схемой бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба и аффилированных с ним бизнесменов.

    «Решением суда в доход Российской Федерации обращены 100% долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Малюгина» и ООО «Конкур», а также еще 25 коммерческих организаций. Решение обращено к немедленному исполнению», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, передает ТАСС.

    Суд установил, что в 2000 году основатель одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов России «Юг Руси» Кислов при содействии Чуба и его заместителя Станиславова воспользовался коррупционными связями для приобретения ростовского ипподрома. Предприятие было обанкрочено и продано Кислову за 7,5 млн рублей, хотя его рыночная стоимость составляла 2 млрд рублей.

    В начале апреля суд назначил рассмотрение конфискации имущества экс-губернатора Ростовской области. Ранее суд изъял имущество экс-депутатов Кубани на 81,5 млрд рублей.

    Кроме того, суд Краснодара постановил изъять имущество вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки и связанных с ним лиц на сумму 10 млрд рублей.

    28 апреля 2026, 21:04 • Новости дня
    Путин объяснил ставку Киева на террор

    Путин: Киевский режим ежедневно теряет территории на линии фронта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим ежедневно теряет территории на линии фронта, а из-за неспособности изменить ситуацию делает ставку на террор, заявил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности выборов.

    «Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения и каждый день теряет определенные территории», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что именно из-за невозможности изменить ситуацию на фронте киевский режим перешел к откровенным террористическим методам.

    Ранее Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России.

    28 апреля 2026, 20:54 • Новости дня
    При ударе ВСУ по соцобъекту в Белгородской области ранены два человека

    При ударе ВСУ по соцобъекту в Белгородской области пострадали два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки ВСУ управляемыми авиационными бомбами по социальному объекту в селе Доброе Белгородской области пострадали двое мужчин, здание получило частичные разрушения, сообщают власти региона.

    Вооружённые силы Украины нанесли террористический удар с использованием двух управляемых авиационных бомб по селу Доброе в Грайворонском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, целью атаки стал социальный объект.

    В результате удара двое мужчин получили баротравмы, минно-взрывные травмы, а также ушибы спины и ног. Медики Грайворонской центральной районной больницы оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.

    Пострадавших переведут для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 в Белгороде. Сообщается, что здание социального объекта частично разрушено в результате обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также во вторник в Белгородской области в результате серии атак беспилотников украинских боевиков погибли три человека и еще трое получили ранения.

    Ранее в понедельник беспилотники на село Новая Таволжанка и хутор Красиво убили одного человека и еще один пострадал. В воскресенье в результате атаки вооруженных сил Украины на Шебекинский и Белгородский округа области также один человек погиб, пятеро были ранены.


    29 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил об отсутствии рисков для здоровья жителей Туапсе
    Роспотребнадзор сообщил об отсутствии рисков для здоровья жителей Туапсе
    @ Борис Морозов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После масштабного пожара на НПЗ в Туапсе, вызванного атакой БПЛА, специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль, однако в ведомстве подчеркнули - рисков для здоровья граждан нет.

    Риска для здоровья жителей в Туапсе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе нет. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты ее ведомства находятся на месте, проводят регулярные замеры и усиливают лабораторные мощности. По ее словам, ситуация находится под плотным контролем, все выявленные нарушения анализируются и при необходимости местных жителей своевременно информируют о необходимых мерах, передает ТАСС.

    Попова подчеркнула: «Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось. Мы держим ситуацию под контролем очень плотно, усиливаем там свои лабораторные мощности, будем контролировать ситуацию. Сегодня риска для здоровья нет».

    Пожар на НПЗ в Туапсе начался в ночь на 28 апреля после атаки беспилотника, что привело к необходимости эвакуировать людей с ближайших улиц. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Власти и специалисты продолжают следить за развитием обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Туапсе продолжаются круглосуточные работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после удара украинских беспилотников. Специалисты установили дополнительные барьеры и усилили защитные меры на реке для предотвращения распространения загрязнения.

    Глава МЧС Александр Куренков лично руководит ликвидацией последствий ударов украинских дронов. А руководство Краснодарского края предпринимает максимальные меры, чтобы нефтепродукты не попали в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.


    28 апреля 2026, 20:39 • Новости дня
    Глава МЧС Куренков прибыл на место тушения пожара на НПЗ Туапсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место тушения пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе.

    Как уточнили в пресс-службе министерства, руководитель ведомства лично оценил ситуацию и дал необходимые распоряжения, передает ТАСС.

    «Александр Куренков прибыл на место тушения пожара в городе Туапсе. На месте Александр Куренков дал поручения по дальнейшим действиям для ликвидации последствий и обеспечения жизнедеятельности населения», – отметили в МЧС.

    Напомним, в Туапсинском округе Кубани ввели режим ЧС.

    В Туапсе на горящем нефтеперерабатывающем заводе из резервуара произошел выброс нефтепродуктов.

    Жителей улиц, прилегающих к горящему НПЗ, оперативно перевезли в пункт временного размещения ради их безопасности.

    29 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Пожарные ликвидировали открытое горение на НПЗ в Туапсе

    МЧС: Пожарные ликвидировали открытое горение на НПЗ в Туапсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, сообщили в МЧС России.

    В ведомстве отметили, что ключевую роль в тушении сыграла проведенная пенная атака, передает ТАСС.

    «Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара, в результате эффективного проведения пенной атаки удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ», – сообщили в МЧС.

    Как уточнили в ведомстве, к успеху ликвидации возгорания привели оперативное наращивание группировки пожарных и грамотное распределение сил по различным участкам завода.

    Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

    Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков для здоровья жителей Туапсе.

    28 апреля 2026, 21:20 • Новости дня
    Путин поручил защитить системы ЦИК от вмешательства на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил обеспечить надежную защиту информационных систем Центральной избирательной комиссии от любого вмешательства.

    Выступая на совещании, глава государства подчеркнул важность безопасности во время голосования, передает ТАСС.

    «Нужно надежно защитить государственные информационные ресурсы, цифровые системы Центральной избирательной комиссии от любого постороннего вмешательства», – заявил Путин.

    Ранее Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму. Он подчеркнул важность защиты всех участников выборов 2026 года.

    28 апреля 2026, 20:48 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили 22 дрона за 12 часов

    Минобороны: Средства ПВО России сбили 22 дрона за 12 часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение 12 часов российские средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над четырьмя регионами и Черным морем, сообщило Минобороны.

    Аппараты были уничтожены в период с 8.00 до 20.00 мск над территориями Белгородской, Курской областей, Крыма и над акваторией Черного моря, сообщило ведомство в Max.

    Ранее в Белгородской области три человека погибли при атаке дронов ВСУ.

    28 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить бесперебойную работу жизненно важных сервисов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном обеспечению безопасности на выборах, подчеркнул необходимость бесперебойной работы всех жизненно важных сервисов.

    «Также, как уже раньше поручал, обеспечить бесперебойную работу всех жизненно важных для людей сервисов», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на проблемы с работой мобильного интернета в крупных городах из-за угроз атак беспилотников и поручил проработать вопрос бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов.

    Глава СПЧ призвал власти решать проблемы из-за интернет-ограничений.

