Британия лишила аккредитации сотрудника российского посольства

Британия лишила аккредитации российского дипломата в Лондоне

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство Британии отозвало аккредитацию у одного из сотрудников российского посольства в Лондоне. В заявлении МИД Соединенного Королевства уточняется, что этот шаг стал ответом на недавнюю высылку британского дипломата из России, которого ФСБ уличила в разведдеятельности, передает ТАСС.

«В связи с этим мы вызвали посла России Андрея Келина, чтобы уведомить его о принятии ответной меры – лишении аккредитации российского дипломата», – говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства. В МИД также подчеркнули, что любые последующие шаги России будут расцениваться как эскалация, и пообещали дать на них соответствующий ответ.

На данный момент посольство России в Лондоне не предоставило оперативного комментария по поводу сложившейся ситуации. Официальные лица обеих стран не уточняют, о каком именно дипломате идет речь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 марта ФСБ раскрыла шпиона в посольстве Британии в Москве. Второй секретарь Янс Ван Ренсбург был лишен аккредитации за попытки получить чувствительную экономическую информацию.

В тот же день временную поверенную в делах Британии в Москве Дейну Долакию вызвали в МИД, где она пробыла около пятнадцати минут и не стала отвечать на вопросы российских журналистов.

Также в российском МИД выразили решительный протест и отметили, что не потерпят деятельности незаявленных сотрудников британских спецслужб, а также заявили о незамедлительном ответе России в случае эскалации со стороны Британии.