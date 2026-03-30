ФСБ раскрыла шпиона в посольстве Британии в Москве

Tекст: Вера Басилая

ФСБ сообщила, что второй секретарь посольства Британии в Москве Янсе Ван Ренсбург был лишен аккредитации за разведывательно-подрывную деятельность, сообщает РИА «Новости».

Ведомство отметило, что дипломат пытался получить чувствительную информацию в области экономики, встречаясь с российскими экспертами на неофициальных встречах. В ходе контрразведывательной работы спецслужбы установили, что при получении разрешения на въезд в страну Ренсбург умышленно указал ложные сведения, нарушив российское законодательство. Также ФСБ выявила признаки проведения дипломатом действий, угрожающих безопасности России.

В результате МИД России во взаимодействии с профильными ведомствами принял решение о лишении Янсе Ван Ренсбурга аккредитации. Ему предписано покинуть Россию в течение двух недель.

ФСБ предупредила граждан о необходимости воздерживаться от несогласованных с МИД встреч с британскими дипломатами, поскольку под дипломатическим прикрытием могут находиться сотрудники спецслужб. ФСБ подчеркнула, что подобные контакты могут привести к уголовной ответственности.

Ранее временная поверенная в делах Британии в Москве Дейна Долакия была вызвана в МИД России.

До этого ФСБ России выявила двух британских шпионов Алкеша Одедру и Майкла Скиннера, работавших под прикрытием посольства в Москве.

Москва лишила аккредитации второго секретаря политотдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора за участие в разведывательно-подрывной деятельности и указание ложных данных при въезде.

Ранее МИД России по предоставленным ФСБ документам прекратил аккредитацию шестерых сотрудников политического отдела британского посольства в Москве из-за признаков разведывательной деятельности.