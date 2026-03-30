Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.0 комментариев
ФСБ раскрыла шпиона в посольстве Британии в Москве
Второй секретарь посольства Британии в Москве Янс Ван Ренсбург был лишен аккредитации за попытки получить чувствительную экономическую информацию и должен покинуть Россию в ближайшие две недели, сообщает в понедельник ФСБ.
Ведомство отметило, что дипломат пытался получить чувствительную информацию в области экономики, встречаясь с российскими экспертами на неофициальных встречах. В ходе контрразведывательной работы спецслужбы установили, что при получении разрешения на въезд в страну Ренсбург умышленно указал ложные сведения, нарушив российское законодательство. Также ФСБ выявила признаки проведения дипломатом действий, угрожающих безопасности России.
В результате МИД России во взаимодействии с профильными ведомствами принял решение о лишении Янсе Ван Ренсбурга аккредитации. Ему предписано покинуть Россию в течение двух недель.
ФСБ предупредила граждан о необходимости воздерживаться от несогласованных с МИД встреч с британскими дипломатами, поскольку под дипломатическим прикрытием могут находиться сотрудники спецслужб. ФСБ подчеркнула, что подобные контакты могут привести к уголовной ответственности.
Ранее временная поверенная в делах Британии в Москве Дейна Долакия была вызвана в МИД России.
До этого ФСБ России выявила двух британских шпионов Алкеша Одедру и Майкла Скиннера, работавших под прикрытием посольства в Москве.
Москва лишила аккредитации второго секретаря политотдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора за участие в разведывательно-подрывной деятельности и указание ложных данных при въезде.
Ранее МИД России по предоставленным ФСБ документам прекратил аккредитацию шестерых сотрудников политического отдела британского посольства в Москве из-за признаков разведывательной деятельности.