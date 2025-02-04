С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.6 комментариев
Опубликован список «нелепых трат» USAID
Белый дом опубликовал список самых «нелепых трат» USAID
Белый дом обнародовал список «нелепых трат» американского Агентства по международному развитию (USAID), в который вошли проекты поддержки трансгендерных инициатив (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Колумбии и Перу, а также сотни тысяч долларов, направленных на организации, связанные с террористами.
В документе говорится, что агентство на протяжении десятилетий не отчитывалось за крупные финансовые потоки, которые уходили на сомнительные проекты. В заявлении отмечается, что даже после начала расследования генеральным инспектором, средства USAID оказались направлены на поддержку организаций, связанных с террористическими группировками, передает РИА «Новости».
Среди таких трат указаны сотни тысяч долларов, выделенных на нужды некоммерческой организации, связанной с признанными террористическими организациями, и финансирование пропитания для сирийских боевиков, связанных с запрещенной в США и России террористической группировкой «Аль-Каида*».
Администрация Соединенных Штатов выразила недовольство и другими проектами, такими как «трансгендерная* опера» в Колумбии и «трансгендерные* комиксы» в Перу, на которые было потрачено 47 тыс. и 32 тыс. долларов соответственно. Агентство выделило также 70 тыс. долларов на мюзикл в Ирландии, который поддерживал политику «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI).
Сотни миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков пошли на ирригационные каналы и удобрения в Афганистане, которые впоследствии использовались в производстве героина.
При этом Белый дом не представил официальные данные госзакупок, сославшись на публикации в консервативной прессе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID. Рубио обвинил USAID в подрыве интересов США.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ