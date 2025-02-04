Опубликован список «нелепых трат» USAID

Белый дом опубликовал список самых «нелепых трат» USAID

Tекст: Антон Антонов

В документе говорится, что агентство на протяжении десятилетий не отчитывалось за крупные финансовые потоки, которые уходили на сомнительные проекты. В заявлении отмечается, что даже после начала расследования генеральным инспектором, средства USAID оказались направлены на поддержку организаций, связанных с террористическими группировками, передает РИА «Новости».

Среди таких трат указаны сотни тысяч долларов, выделенных на нужды некоммерческой организации, связанной с признанными террористическими организациями, и финансирование пропитания для сирийских боевиков, связанных с запрещенной в США и России террористической группировкой «Аль-Каида*».

Администрация Соединенных Штатов выразила недовольство и другими проектами, такими как «трансгендерная* опера» в Колумбии и «трансгендерные* комиксы» в Перу, на которые было потрачено 47 тыс. и 32 тыс. долларов соответственно. Агентство выделило также 70 тыс. долларов на мюзикл в Ирландии, который поддерживал политику «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI).

Сотни миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков пошли на ирригационные каналы и удобрения в Афганистане, которые впоследствии использовались в производстве героина.

При этом Белый дом не представил официальные данные госзакупок, сославшись на публикации в консервативной прессе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID. Рубио обвинил USAID в подрыве интересов США.