  • Новость часаРубио обвинил USAID в подрыве интересов США
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    Половина украинской армии помышляет о бегстве
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    Эксперт: США мелко и подленько пытаются воздействовать на cудьбу АЭС «Аккую» в Турции
    Китай решил отправить на Луну прыгающего робота
    Захарова сообщила о приказе USAID «карманным» СМИ скрывать преступления ВСУ
    Орбан заявил о «полном безумии» в Брюсселе
    Генсек НАТО рассказал о тайной тактике альянса на переговорах по Украине
    Красносельский: Газа из ЕС Приднестровью хватит на 10 дней
    Власти Грузии отозвали делегацию из ПАСЕ
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Где пределы роста российской экономики

    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    11 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник Искусственный интеллект начал свою холодную войну

    Реакция в США на успехи китайской технологии искусственного интеллекта DeepSeek значительно ускорила разделение мира ИИ. Китайцы сыграли не по правилам своей индустрии, созданным в США.

    15 комментариев
    4 февраля 2025, 04:55 • Новости дня

    Опубликован список «нелепых трат» USAID

    Белый дом опубликовал список самых «нелепых трат» USAID

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом обнародовал список «нелепых трат» американского Агентства по международному развитию (USAID), в который вошли проекты поддержки трансгендерных инициатив (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Колумбии и Перу, а также сотни тысяч долларов, направленных на организации, связанные с террористами.

    В документе говорится, что агентство на протяжении десятилетий не отчитывалось за крупные финансовые потоки, которые уходили на сомнительные проекты. В заявлении отмечается, что даже после начала расследования генеральным инспектором, средства USAID оказались направлены на поддержку организаций, связанных с террористическими группировками, передает РИА «Новости».

    Среди таких трат указаны сотни тысяч долларов, выделенных на нужды некоммерческой организации, связанной с признанными террористическими организациями, и финансирование пропитания для сирийских боевиков, связанных с запрещенной в США и России террористической группировкой «Аль-Каида*».

    Администрация Соединенных Штатов выразила недовольство и другими проектами, такими как «трансгендерная* опера» в Колумбии и «трансгендерные* комиксы» в Перу, на которые было потрачено 47 тыс. и 32 тыс. долларов соответственно. Агентство выделило также 70 тыс. долларов на мюзикл в Ирландии, который поддерживал политику «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI).

    Сотни миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков пошли на ирригационные каналы и удобрения в Афганистане, которые впоследствии использовались в производстве героина.

    При этом Белый дом не представил официальные данные госзакупок, сославшись на публикации в консервативной прессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID. Рубио обвинил USAID в подрыве интересов США.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    3 февраля 2025, 11:25 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» Порошин назначен советником главы Минприроды

    Кавалер ордена Мужества Андрей Порошин получил должность советника министра природных ресурсов и экологии после успешного участия в президентской программе «Время героев».

    Кавалер ордена Мужестваучастник президентской программы «Время героев», был назначен советником министра природных ресурсов и экологии, сообщается на сайте времягероев.рф.

    «Я приобрел новые умения и навыки по различным направлениям. Программа является серьезной площадкой для развития личностных и профессиональных способностей и формирования качеств, необходимых для успешного выполнения задач в различных сферах», – заявил Порошин.

    Он также выразил уверенность в том, что на новой должности он будет применять свои знания для служения Родине и улучшения жизни граждан.

    Андрей Порошин родился в Красновишерске Пермского края и окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в 2013 году. За время военной службы он прошел путь от командира взвода до командира артиллерийского дивизиона. Кроме ордена Мужества он удостоен медалей Суворова и «За отвагу».

    Ранее в рамках программы «Время героев» уже прошло 20 назначений, включая такие ключевые фигуры, как полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Руководитель программы Мария Костюк стала врио губернатора Еврейской автономной области.

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    3 февраля 2025, 17:59 • Новости дня
    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

    Называвшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России.

    Об этом сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан, передает РИА «Новости». Поводом для ее обращения стали юридические преследования во Франции, связанные с ее утверждениями о том, что супруга Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной.

    Адвокат написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Рей попросила политического убежища у депутата Госдумы Петра Толстого. Однако он не уточнил, подан ли официальный запрос и в какое ведомство. По его словам, Рей на протяжении трех лет проводила расследование, проверяя официальную биографию Брижит Тронье, супруги президента Франции.

    Рей представила результаты своего расследования в виде видео и в публикациях на Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Она сейчас находится под судебным преследованием в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде. По словам адвоката, обвинения против нее «сфабрикованы» и включают ложные показания, данные против нее родственниками Брижит Макрон.

    Ранее суд Парижа оштрафовал двух женщин, которые распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем сторонники Трампа продвигают желтые сплетни о жене президента Франции.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    3 февраля 2025, 20:15 • Новости дня
    Орбан заявил о «полном безумии» в Брюсселе
    Орбан заявил о «полном безумии» в Брюсселе
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине.

    Орбан назвал ситуацию в Брюсселе «полным безумием» и подчеркнул, что необходимы серьезные перемены, передает РИА «Новости». Он заявил, что конфликт на Украине, поддержка миграции и «гендерное безумие» не могут продолжаться.

    Венгерский премьер отметил, что трансформация не произойдет сама по себе, и для осуществления перемен необходимо активное вмешательство. Орбан подчеркнул, что в течение дня представители фракции «Патриоты за Европу», а также он сам занимались разработкой соответствующих мер, поскольку, по его словам, правые партии должны «занять Брюссель».

    Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил о возможности остановки евроинтеграции Украины, если она не выполнит гарантии, а также подчеркнул, что Евросоюз не должен надеяться на победу в военном конфликте с Россией, и важность поддержания дипломатических каналов.

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    3 февраля 2025, 13:42 • Новости дня
    СВР сообщила об операции НАТО по дискредитации «просроченного Зеленского»

    СВР сообщила о подготовке НАТО операции по дискредитации «просроченного Зеленского»

    СВР сообщила об операции НАТО по дискредитации «просроченного Зеленского»
    @ Carl Court/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО готовит операцию по дискредитации «просроченного» Владимира Зеленского в преддверии выборов на Украине, целью которой является устранение главы киевского режима, заявила Служба внешней разведки.

    В СВР заявили о подготовке странами НАТО масштабной операции по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Целью данной операции является его устранение в рамках псевдодемократических выборов, которые могут пройти на Украине осенью, передает ТАСС.

    В СВР подчеркнули, что в планах НАТО обнародовать информацию о присвоении Зеленским и его командой более 1,5 млрд долларов из средств, предназначенных для закупки боеприпасов. Альянс считает, что время Зеленского истекло, и это понимание далось ценой жизни множества украинцев.

    «То, что время «просроченного» Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО. Жаль только, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан»,  отметили в СВР.

    По поступающей информации, в НАТО задумываются о смене власти на Украине, исходя из невозможности ВСУ сдерживать натиск российской армии. С приходом Дональда Трампа к власти в США усиливается неопределенность по военной помощи Киеву, что также учитывается в планах НАТО, говорится в сообщении СВР.

    Служба разведки также заявила, что руководство НАТО намерено сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма и предполагает «заморозить» конфликт через диалог о его урегулировании, чтобы удержать свои позиции в регионе.

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что выделенные Вашингтоном средства для Киева были присвоены коррупционерами в США и на Украине.

    Страны НАТО за последние три года выделили Украине 191,2 млрд долларов, с основным вкладом от США, составившим более половины всех расходов.

    Между тем спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин также указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    3 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США

    Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах с Украины взамен на помощь США

    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона, сообщил пул Белого дома.

    В сообщении пула Белого дома отмечается, что Трамп заявил о намерении страны получить редкоземельные металлы с Украины в рамках сотрудничества, которое предполагает оказание помощи Украине, передает ТАСС

    «Я хочу обеспечить наличие редкоземельных металлов. Мы даем миллиарды долларов. У них отличные редкоземельные металлы. А я хочу обеспечить редкоземельные металлы. И они этого хотят», – заявил Трамп журналистам.

    Трамп также отметил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине помощь не только в денежной, но и в материальной форме, и Вашингтон хочет гарантий, «чтобы то, что вкладывается, было гарантировано».

    Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые на триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США. Также сообщалось, что украинские политики и бизнесмены обратились к Трампу с предложением предоставить доступ к энергоресурсам и минералам в обмен на военную поддержку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины. Однако наступление российской армии в Донбассе оборачивается для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Только освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития, которое Зеленский планировал отдать западным партнерам в обмен на гарантии безопасности.

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    3 февраля 2025, 11:58 • Новости дня
    Названо давящее на психику украинских солдат оружие

    Оператор БПЛА с позывным «Родос»: Дроны оказывают психологическое давление на ВСУ

    Названо давящее на психику украинских солдат оружие
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Дроны, используемые российскими военными, создают значительное психологическое давление на украинских солдат и повышают эффективность артиллерийских ударов, заявил оператор с позывным «Родос» из центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

    Оператор с позывным «Родос» объяснил, что на дистанции до 15-20 километров от линии боевых столкновений противник постоянно находится под страхом атаки, этот психологический эффект делает фронт еще более опасным для украинских солдат, передает «Лента.ру».

    По его словам, дроны улучшают работу артиллерии и минометов, уменьшая расход боеприпасов и повышая точность ударов. «Родос» отметил, что без «глаз» дронов атакующие группы подвергаются большему риску, ведь они могут заблудиться или не заметить укрепления врага.

    FPV-дроны способны поддерживать штурмовые группы, устраняя угрозы вроде пулеметов, автоматических гранатометов и противотанковых ракет. Они также могут выводить из строя коммуникационные системы врага, уничтожая камеры и антенны, что снижает общую управляемость украинскими войсками. Специалист признал, что сейчас дроны не только бьют по противнику, но и доставляют на передовую еду и медикаменты.

    «Родос» считает маловероятным полное вытеснение людей с поля боя. Он подчеркнул, что дроны могут сохранить жизнь солдата, но не заменить его полностью. Человеческое участие в боевых действиях остается незаменимым, отметил оператор дронов.

    Ранее дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на сумму 300 млн долларов в зоне СВО, FPV-дроны центра «Рубикон» успешно ликвидировали транспорт и личный состав ВСУ, высаженных в лесополосе на Курском направлении.

    Министр обороны Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.

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    3 февраля 2025, 14:47 • Новости дня
    Финляндия опубликовала инструкции для своих наемников на Украине

    МИД Финляндии опубликовал инструкции для финских наемников в ВСУ

    Финляндия опубликовала инструкции для своих наемников на Украине
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Ольга Иванова

    МИД Финляндии разместил инструкцию на сайте для граждан, решивших стать наемниками в составе ВСУ, пояснив, что участие в конфликте на Украине не является преступлением по финскому законодательству.

    Министерство иностранных дел Финляндии опубликовало на своем официальном сайте инструкции для граждан Финляндии, которые решили воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА «Новости». Эти инструкции озаглавлены как «Информация для добровольцев». Финские власти называют наемников, участвующих в конфликте на стороне ВСУ, «добровольцами».

    В сообщении ведомства подчеркивается, что Финляндия не поощряет и не рекомендует поездки своих граждан на Украину в качестве добровольцев. Но несмотря на это, участие финнов в боевых действиях на стороне ВСУ не запрещено финским законодательством. Министерство обратило внимание на то, что участие в конфликте в качестве добровольца не считается преступлением в Финляндии.

    Финский МИД заявил, что ответственность за оказание медицинской помощи добровольцам, получившим ранения на Украине, полностью лежит на вооруженных силах Украины. Согласно инструкциям, опубликованным ведомством, медицинская эвакуация в Финляндию не осуществляется в принципе, а лечение проходит только на территории Украины. Это связано с тем, что воздушное пространство Украины закрыто для гражданских рейсов, что делает невозможной эвакуацию из страны даже за собственные средства.

    Финские власти подчеркивают, что если доброволец самостоятельно вернется в Финляндию, он не получит льгот в оказании медицинской помощи. Его потребности в уходе будут оцениваться органами государственного здравоохранения на общих основаниях, как и потребности других граждан Финляндии.

    Ведомство уточнило, что специальных положений для лиц, получивших ранения в бою, не предусмотрено. Финские власти называют наемников, участвующих в конфликте на Украине на стороне ВСУ, «добровольцами», но не намерены предоставлять им особые условия при возвращении на родину.

    Ранее МИД Швеции признал, что разрешает посольству Украины вербовать сограждан. До этого стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в Бельгии, Греции, Дании, Исландии, Латвии, Польше, США, Финляндии, Швеции.

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    3 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Концерн «Калашников» анонсировал новый ЗРК «Крона-Э»
    Концерн «Калашников» анонсировал новый ЗРК «Крона-Э»
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новый зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» разработки концерна «Калашников» планируется представить на международной выставке IDEX 2025, которая пройдет в Абу-Даби, сообщили в российской компании.

    Выставка вооружения IDEX 2025 пройдет в Абу-Даби с 17 по 21 февраля, сообщила компания в своем Telegram-канале.

    «Крона-Э» предназначен для защиты от воздушных атак важных государственных объектов, городских инфраструктур, а также специальных грузов в местах их складирования. Основными целями комплекса являются беспилотные летательные аппараты среднего класса.

    Комплекс включает средства обнаружения, управления и автоматизированные мобильные боевые машины или стационарные боевые модули, объединенные в единую систему. В качестве средств поражения используются зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333. Это позволяет эффективно защищать стратегические объекты и сооружения на коммуникациях от воздушных угроз.

    Представители концерна «Калашников» отмечают, что «Крона-Э» отличается высокой степенью автоматизации и возможностью быстрого развертывания.

    Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» достиг рекордной выручки по экспортным контрактам на стрелковое оружие за 2024 год.

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    3 февраля 2025, 13:27 • Новости дня
    В ЦБ рассказали о тысячах жалоб на банки по вкладам
    В ЦБ рассказали о тысячах жалоб на банки по вкладам
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В 2024 году Банк России зафиксировал значительное количество жалоб на банки, связанных с начисленными процентами и информированием по вкладам.

    Регулятор в прошлом году зарегистрировал более 2 тыс. жалоб от граждан на работу банков в отношении вкладов, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Центробанка.

    Более четверти из всех жалоб (554) касались несогласия с начисленными процентами.

    Оставшаяся часть жалоб была связана с ненадлежащим информированием клиентов о условиях вкладов.

    Указывается, что в 2023 году в ЦБ было в два раза меньше обращений из-за несогласия с начисленными процентами.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как банки озолотились благодаря высокой процентной ставке.

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    3 февраля 2025, 11:33 • Новости дня
    Создатель батальона «Арбат» Саркисян пострадал при взрыве в ЖК «Алые паруса»

    Создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в ЖК «Алые паруса»

    Создатель батальона «Арбат» Саркисян пострадал при взрыве в ЖК «Алые паруса»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.

    Президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. В результате взрыва погиб его охранник. Саркисян был срочно госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

    По информации столичного департамента здравоохранения, пострадали четыре человека, все они находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в многопрофильные стационары, где им оказывают необходимую медицинскую помощь и проводят диагностику, передает ТАСС.

    Армен Саркисян является создателем батальона специального назначения «Арбат», который действует в составе интербригады «Пятнашка». Этот батальон специализируется на штурмовых операциях и выполняет задачи в различных точках, не имея постоянных позиций на передовой.

    Ранее сообщалось, что целью взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» было покушение на убийство, в результате чего пострадали охранники человека, на которого покушались.

    Напомним, в холле ЖК на северо-западе Москвы произошел взрыв, повредивший остекление и гипсокартонный потолок, при этом, по данным СМИ, могло сработать самодельное взрывное устройство.

    Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.

    По факту взрыва в московском ЖК «Алые паруса» возбудили дело.

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    3 февраля 2025, 20:23 • Новости дня
    Колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ

    Колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ из-за ухудшения обстановки

    Колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Наемники из Колумбии начали покидать ряды вооруженных сил Украины из-за ухудшения обстановки на фронте, сообщили СМИ.

    Как пишет Kyiv Post, многие солдаты из этой страны завершили свои контракты и покинули Украину, а некоторые даже попытались досрочно расторгнуть свои договоры, передает ТАСС.

    В качестве примера ситуации газета приводит рассказ одного из командиров роты, в которой служили колумбийские наемники. Офицер сообщил, что ранее в подразделении из 80 человек служило 20 колумбийцев, но на момент публикации ни одного из них не осталось.

    Точные данные о числе колумбийских наемников в украинской армии не приводятся. Однако, по разным оценкам, количество солдат из Колумбии в рядах ВСУ варьировалось от нескольких сотен до 2 тыс. человек.

    В пятницу The Guardian сообщала, что украинские вооруженные силы переживают серьезные проблемы с массовым дезертирством солдат, что усугубляет и без того сложную оперативную обстановку на фронте.

    До этого сообщалось, что в 114-й бригаде теробороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 пригодны к боевым задачам, тогда как остальные признаны «старыми, больными или алкоголиками», вызывая тревогу относительно их боеспособности.

    Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что психологическая подготовка мобилизованных в украинские войска «оставляет желать лучшего».

    Коментарии (9)
    3 февраля 2025, 18:22 • Новости дня
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Планируется, что конкурс станет регулярным и будет проходить как в России, так и за ее пределами.

    Организаторы ожидают участие в первом конкурсе участников из более 16 стран, каждая из которых будет представлена популярным артистом с песней, попавшей на первые строчки национальных хит-парадов. В числе желающих принять участие в конкурсе уже числятся Китай, Бразилия, Куба, Беларусь, Азербайджан, Казахстан и ряд других стран Латинской Америки и Центральной Азии.

    Конкурс «Интервидение» должен стать частью международного культурно-гуманитарного сотрудничества, способствуя развитию взаимопонимания между культурами различных стран. Согласно условиям, конкурс будет проходить в разных странах. Определение страны-хозяйки будет решаться наблюдательным советом.

    Председателем наблюдательного совета конкурса назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, говорится в тексте указа главы государства. Оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время должны быть объявлены основные этапы конкурса, их формат и сроки проведения финала.

    Впервые музыкальный конкурс «Интервидение» был учрежден Международной организацией радиовещания и телевидения в 1960 году. Участниками «Интервидения» стали СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария и Румыния. Позже к конкурсу присоединились Литовская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР, Куба, Монголия, Финляндия, Вьетнам, Афганистан и другие – всего в разное время в конкурсе принимали участие около 30 стран. «Интервидение» проводилось с 1977 по 1980 год в польском городе Сопоте в рамках четырех международных фестивалей песни, а в 1983 году – в семи городах, включая Тампере, Москву, Варшаву, Софию, Прагу.

    Коментарии (33)
    3 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Захарова высказалась о финской инструкции для наемников ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова резко отреагировала на публикацию МИД Финляндии с инструкциями для граждан, желающих участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима.

    Захарова выразила мнение, что авторы документа движимы лишь ненавистью к своим соотечественникам, передает РИА «Новости».

    «На мой взгляд, кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежением их судьбой составители подобной «инструкции» ничем и не руководствовались... Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?» – сказала она.

    Напомним, МИД Финляндии разместил инструкцию на сайте для граждан, решивших стать наемниками в составе украинской армии.

    Коментарии (17)
    3 февраля 2025, 09:33 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине

    Советник Зеленского Литвин назвал провальным план Трампа по Украине

    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    План США по Украине провалится, если будет ограничен лишь прекращением огня и выборами, Киев недоволен подходом партнеров, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

    План администрации США по урегулированию конфликта на Украине вызвал резкую критику в офисе президента Украины, передает РИА «Новости».

    «Если его (спецпосланника США по Украине Кита Келлога. – прим. ВЗГЛЯД) план – это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план», – заявил Литвин, передает Reuters.

    Он уточнил, что Украина предпочла бы видеть более глубокий подход со стороны своих ключевых партнеров.

    Литвин подчеркнул, что Киев недоволен поверхностностью предложенного подхода к урегулированию конфликта и ждет от партнеров более серьезной инициативы.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

    Келлог также подчеркивал существование надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который имеет значимость для национальной безопасности США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США собираются провести встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию.

    Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

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    3 февраля 2025, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: США мелко и подленько пытаются воздействовать на судьбу АЭС «Аккую» в Турции

    Эксперт: Заморозка средств для АЭС «Аккую» демонстрирует превосходство «Росатома» над западными конкурентами

    Эксперт: США мелко и подленько пытаются воздействовать на судьбу АЭС «Аккую» в Турции
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Заморозка средств для строительства АЭС «Аккую» показывает, что западные компании проиграли «Росатому» в честной конкуренции, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. По его словам, «Аккую» будет достроена в любом случае. Ранее Минюст США заморозил в JPMorgan 2 млрд долларов из России на строительство станции.

    «Запад старается бить по тем российским компаниям, которые максимально встроены в международное разделение труда. Так оппоненты хотят не только создать нам проблемы, но и оказать влияние на международные отношения. При этом арест средств может вызвать срыв сроков строительства АЭС, чего они, впрочем, и добиваются», – сказал эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов.

    «Но «Аккую» будет достроена в любом случае. У «Росатома» огромный пакет проектов – в Бангладеш, Египте, Китае, Индии, а также достаточно ресурсов, чтобы компенсировать замороженные в JPMorgan средства», – подчеркнул спикер.

    По его словам, возводимая российскими специалистами АЭС рассматривается как осевой проект для турецкой энергетики. «У страны нет собственных нефти и газа, и важнейший вызов для Анкары – сбалансировать потребление электроэнергии с производством. Государство идет по пути активной урбанизации, развития промышленности, потому энергоресурсы крайне важны», – напомнил собеседник.

    Он добавил, что западные поставщики, в частности американская Westinghouse, полностью проиграли «Росатому»: раньше предполагалось, что он строит «Аккую», а следующие объекты – «Синоп» и «Стамбул» – возводят другие подрядчики, среди которых французская Оrano S.A. или японская Hitachi. Однако Эрдоган уже сказал, что российская компания будет создавать все объекты в стране, отметил эксперт.

    «Темпы и качество, с которыми сейчас строятся блоки АЭС, наглядно демонстрируют возможности нашей атомной корпорации в ядерной сфере. Она имеет все компетенции и реализует их на практике. «Аккую» – первая станция, которая будет сделана по принципу «строй, владей и утилизируй». То есть «Росатом» берет на себя не только возведение станции, но и ее эксплуатацию на протяжении всего срока жизни, с дальнейшим доведением объекта до уровня так называемой зеленой площадки – полной деактивации», – сказал Анпилогов.

    «Российская компания смогла доказать свою компетентность и востребованность на турецком рынке. В итоге «Росатом» вышел победителем. И эта попытка сейчас мелко и подленько воздействовать на дальнейшую судьбу проекта показывает, что каких-то других аргументов у западной стороны просто нет», – продолжил аналитик.

    Если заморозка этих средств окажется не единичным случаем, то компании придется задуматься, как избегать подобных сценариев, считает он. «Росатом» строит энергоблоки на АЭС в венгерском городе Пакш, а это территория Евросоюза, и там могут быть введены любые санкции. Будущее проекта в некотором роде зависит от позиции Будапешта. Да и в других странах у США есть возможности задействовать свои финансовые рычаги. Так что нам необходимо иметь альтернативные варианты, которые не будут замыкаться на западные банки», – рассуждает Анпилогов.

    По его мнению, теперь «Росатом совместно с турецкими партнерами постарается вызволить эти деньги. «Анкара уже пошла на пикировку с США, чтобы купить у России зенитные ракетные комплексы С-400. Так что у них есть опыт отстаивания своих интересов», – заключил он.

    Ранее Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в американском банке JPMorgan. Эти средства предназначались для финансирования строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую». По информации источника, Газпромбанк должен был предоставить кредит в 9 млрд долларов для данного проекта: 3 млрд долларов были переведены на счет в турецком банке Ziraat через Citi летом 2022 года, а еще 2 млрд долларов – через JPMorgan. Однако следующий платеж был заморожен Минюстом США.

    АЭС «Аккую» – первый атомный проект в Турции, реализуемый российской госкорпорацией «Росатом». Он включает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР поколения III+ мощностью 1200 МВт каждый. Согласно изначальному плану, первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2025 году.

    Напомним, в июне прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что на АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России. Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял о попытках Вашингтона повлиять на проект строительства АЭС «Аккую».

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