Рубио обвинил USAID в подрыве интересов США

Tекст: Антон Антонов

«Они берут деньги налогоплательщиков и тратят их как всемирную благотворительность, не учитывая, отвечает ли это национальным интересам или нет… USAID не только не сотрудничает, но и подрывает работу, которую мы делаем», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Он указал, что сотрудники USAID считают себя «глобальной организацией»: «Они просто думают, что являются глобальной организацией и что их хозяин – это весь мир, а не Соединенные Штаты. Это не то, что говорится в уставе».

Также Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие. Кроме того, в ближайшие дни он надеется увидеть новые шаги в вопросе Панамского канала с учетом требований США устранить «контроль» над ним со стороны Китая. По его словам, США могут ввести дополнительные меры против Китая вслед за уже объявленными импортными пошлинами. Рубио также заявил, что при сохранении действующей власти на Кубе не намерен совершать поездок в Гавану.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы USAID. Глава американского Агентства по оценке эффективности правительства (DOGE) Илон Маск назвал USAID преступной организацией и обвинил в финансировании разработок биологического оружия.