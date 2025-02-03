Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.18 комментариев
Маск назвал USAID преступной организацией
Соцсеть X удалила аккаунт USAID на фоне заявлений Маска о финансировании агентством исследований биологического оружия
Сайт Агентства США по международному развитию (USAID) прекратил работу, аккаунт ведомства в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) недоступен, а владелец X Илон Маск заявил, что USAID «пора умереть».
Сайт отключили в субботу, 1 февраля, без объяснения причин, передает РБК со ссылкой на CNN.
Аккаунт USAID в X с почти 1 млн подписчиков недоступен. Маск заявил в X, что «USAID – это преступная организация» и «змеиное гнездо радикально-левых марксистов, ненавидящих Америку». Он считает, что USAID «пора умереть». «Знали ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налогов, финансировало исследования биооружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?» – заявил он.
Напомним, Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов. СМИ сообщали, что USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.