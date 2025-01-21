Трамп приостановил помощь США другим странам на 90 дней

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим странам на 90 дней. Такое решение связано с необходимостью проверки соответствия предоставляемой помощи политическим целям новой администрации, передает РБК.

«Никакая дальнейшая иностранная помощь США не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», – заявил он.

Также президент США подчеркнул, что проверка затронет все программы помощи, чтобы определить их соответствие новой политической стратегии.

По данным агентства, иностранная помощь от США обычно составляет не более 1% бюджета. Однако в особых случаях, таких как поддержка Украины, помощь значительно увеличивается.

Ранее Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса. До этого он повторно вывел США из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне, и пообещал помиловать осужденных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.



