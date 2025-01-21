Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия

Трамп пообещал помиловать осужденных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года

Tекст: Максим Попов

Дональд Трамп, новый президент США, на инаугурационном параде в вашингтонской Capital One Arena заявил о планах подписать помилование для осужденных за участие в штурме Капитолия в январе 2021 года, передает РИА «Новости». Трамп отметил, что подпишет необходимые документы уже в ближайшие часы.

«Сегодня я подпишу помилования заложникам по делу 6 января», – отметил глава Белого дома.

Штурм Капитолия произошел четыре года назад, когда сторонники Трампа пытались помешать утверждению Джо Байдена на пост президента. В результате тех событий более 1,5 тыс. человек были предъявлены обвинения, включая незаконное проникновение и насилие в отношении представителей власти. Многие из них находятся в заключении до сих пор.

До этого Трамп назначил временных руководителей на ключевые посты в своей администрации, включая Минобороны и Госдеп.