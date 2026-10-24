США отменили 50-процентные пошлины на часть товаров из Канады

Белый дом: США отменили пошлины в размере 50% на некоторые товары из Канады

Tекст: Денис Тельманов

О решении президента США Дональда Трампа говорится в документах на сайте Белого дома. Дополнительными пошлинами больше не будут облагаться «некоторые наименования канадской продукции <…>, поставляемой в США», пишет ТАСС.

Вместе с тем Белый дом ввел новые 50-процентные пошлины на другие товары, в частности на некоторые виды текстильной и сельскохозяйственной продукции.

Трамп в пятницу заявил, что Оттава работает над торговой сделкой с Вашингтоном. Премьер-министр Канады Марк Карни в свою очередь отметил, что канадская сторона не торопится заключать новое соглашение ради снижения пошлин.

В августе вступили в силу 50-процентные американские пошлины на часть канадских товаров, что Карни назвал началом «торговой войны».

Позже Трамп анонсировал пошлины на автомобили, автозапчасти и сталь с 2027 года, а Оттава ответила в сентябре встречными пошлинами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп поручил исключить канадские товары из государственных контрактов на фоне обострения торговой войны.

В сентябре Вашингтон рассматривал возможность введения дополнительных пошлин на товары из Канады.

В августе премьер-министр Канады Марк Карни заявил о начале торговой войны с США после провала переговоров и введения Вашингтоном новых пошлин.