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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала самым ликвидным активом на рынке ИИ

    О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    19 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    24 комментария
    17 сентября 2026, 09:37 • Новости дня

    США запретили госзакупки канадских товаров

    Дональд Трамп запретил госзакупки канадских товаров

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп поручил ведомствам исключить канадские товары из государственных контрактов на фоне обострения торговой войны между странами.

    В президентском меморандуме Белый дом раскритиковал Канаду за препятствия, которые та создает американским компаниям на канадском рынке госзакупок с помощью политики «Покупай канадское», пишет Bloomberg.

    Распоряжение стало очередной эскалацией в торговом споре, который обострился летом после срыва торгового перемирия в августе. Указ о госзакупках последовал за предложением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сделать Канаду «ассоциированным членом». Трамп назвал это предложение «враждебным актом» и пригрозил новыми пошлинами на европейские товары или прекращением торговли с Европой «по многим направлениям».

    Ранее в этом месяце Трамп обещал отказаться от канадских товаров в госзакупках, если Канада не восстановит взаимность для американских фермеров и компаний. По его словам, канадские товары и услуги, продаваемые в рамках так называемого Multiple Award Schedule, оцениваются более чем в 50 млрд долларов ежегодно. В администрации позже уточнили, что, хотя рынок госзакупок США оценивается в эту сумму, на канадские компании приходится не вся часть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент США Дональд Трамп подписал прокламации о пошлинах в 50% против Канады. В начале года американский лидер пригрозил Канаде пошлинами в 100% за сделку с Китаем. В прошлом году Трамп заявил о попытках Канады повлиять на решение Верховного суда США по пошлинам.

    14 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа

    Экономист Юшков: Трамп защищает российский дизель от Украины в интересах американцев

    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп требует от Киева прекратить удары по НПЗ в России, поскольку мировой дефицит дизеля бьет по американским потребителям. Но Владимир Зеленский вряд ли прислушается к словам президента США, потому что атаки на российские предприятия являются украино-европейским проектом, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Удары ВСУ повреждают российские НПЗ, Москва запрещает экспорт дизеля, это приводит к дефициту на глобальном рынке», – описал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Спикер заметил: украинский конфликт начался еще при предыдущем президенте США Джо Байдене, поэтому нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу удобно поднимать эту тему. «Возможно, глава Белого дома вообще не касался бы этого вопроса, если бы в самих Штатах не обновился исторический рекорд стоимости дизеля», – указал он.

    «Трамп не хотел бы войти в историю как глава государства, при котором цены на топливо побьют исторические рекорды. С бензином этого пока не произошло. Ситуация заставляет главу Белого дома действовать на упреждение», – продолжил собеседник.

    Аналитик уточнил: напряженность на Ближнем Востоке также ведет к росту цен на топливо, но Трамп не акцентирует на этом внимание, поскольку он же сам и был инициатором конфликта с Ираном. «Ближневосточные государства производили внушительные объемы нефтепродуктов и экспортировали их на мировой рынок. Теперь ситуация ухудшилась», – отметил эксперт.

    «Поставщики эксплуатируют альтернативные маршруты экспорта. Так, Саудовская Аравия использует мощный нефтепровод «Восток–Запад», идущий в порт Янбу на Красном море. По этой магистрали недавно нанесли удар хуситы. ОАЭ вывозят углеводороды в порт Фуджейра на берегу Оманского залива», – детализировал Юшков.

    Нюанс состоит в том, что эти трубы предназначены для поставок сырой нефти, указал спикер. «Нефтепродукты же остаются запертыми внутри Персидского залива с марта нынешнего года. Ситуация привела к дефициту предложения дизеля на мировом рынке. Дальнейшему росту цен способствовал запрет России на экспорт топлива в целях обеспечения отечественных потребителей», – объяснил он.

    Впрочем, прогнозирует аналитик, Владимир Зеленский вряд ли станет следовать требованиям Трампа. «Налеты на российские НПЗ являются по большей части украино-европейским проектом, частью так называемой программы принуждения к миру. Думаю, ни Киев, ни Европа не будут прислушиваться к главе Белого дома», – полагает собеседник.

    Эксперт напомнил про украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), от которых терпели убытки американские компании. «Более того, Украина атаковала даже танкеры, арендованные корпорацией Chevron. И предупреждения Вашингтона не остановили Киев», – пояснил Юшков.

    Он также обратил внимание на то, что основные объемы финансирования и другой помощи Киеву поступают из Европы. «На американские власти украинское руководство сейчас ориентируется гораздо меньше, чем раньше», – резюмировал спикер.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские предприятия, производящие дизельное топливо, передает Fox News. Об этом глава Белого дома сообщил во время чемпионата Ирландии по гольфу в своем гольф-клубе в Дунбеге.

    По словам Трампа, он напрямую сказал Зеленскому: Киев может продолжить атаковать другие цели на территории России, но не НПЗ. Глава Белого дома объяснил, что дефицит дизельного топлива в мире вызывает не конфликт на Ближнем Востоке, а украинские атаки.

    Ранее сообщалось, что удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. На этом фоне Западная Европа и США переживают острейший топливный кризис. Дизель в Калифорнии впервые в истории стоит восемь долларов за галлон, то есть порядка 180 рублей за литр. Во Франции стоимость литра достигла 2,3 евро, то есть около 225 рублей.

    Необходимо также отметить, что стоимость дизельного топлива на автозаправочных станциях на самой Украине достигла рекордных 100 гривен за литр. АЗС ввели лимиты на продажу дизеля в одни руки. Ситуация усугубляется простоем портов Большой Одессы и высоким спросом в Евросоюзе.

    Мировой рынок нефти в августе испытывал дефицит не баррелей как таковых, а возможностей превратить их в готовое топливо, приводит «Коммерсант» выдержки из доклада Международного энергетического агентства.

    Согласно данным МЭА, объем переработанной нефти в августе в среднем по миру составил 81,4 млн баррелей в сутки – на 4,2 млн меньше, чем годом ранее. На фоне нехватки перерабатывающих мощностей резко сократились поставки нефтепродуктов. Из стран Персидского залива экспорт оказался на 60% ниже, чем до начала ближневосточного конфликта. Поставки из России упали почти вдвое к августу 2025 года – до 1,26 млн б/с. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

    При этом вице-премьер Александр Новак сообщал об увеличении объемов поступления горючего на внутренний рынок благодаря возвращению к работе нескольких НПЗ. Россия рассмотрит возможность отмены запрета на экспорт топлива только после полного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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    15 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Небоскреб Трампа высотой 280 метров построят в Тбилиси
    Небоскреб Трампа высотой 280 метров построят в Тбилиси
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Презентация проекта Trump Tower Tbilisi, который привлечет 2 млрд долларов, состоялась в Тбилиси во вторник с участием премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Всего к 2033 году в центре Тбилиси построят шесть зданий – как жилых, так и бизнес-центров. Самым высоким станет «небоскреб Трампа» высотой 280 метров – 62 этажа. Его построят в 2031 году.

    Строительство будет вестись на территории в 600 тыс. квадратных метров.

    Сын президента США Эрик Трамп от имени Trump Organization также принял участие в презентации – это было прямое включение. Эрик Трамп пообещал вскоре прибыть в Тбилиси.

    Грузинскую сторону представляют Archi Group и некоторые другие компании.

    В 2012 году в Батуми прибыл нынешний президент США Дональд Трамп. Его встретил тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, и они договорились построить 47-этажную «башню Трампа». Однако этот проект не был реализован по ряду причин.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным

    Axios: Cвыше половины американских избирателей обвинили Трампа в коррупции

    Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Мария Иванова

    Большинство зарегистрированных избирателей в США считают президента Дональда Трампа коррумпированным и опасным политиком в преддверии промежуточных выборов.

    Более половины зарегистрированных американских избирателей охарактеризовали президента США Дональда Трампа как коррумпированного и опасного, передает Axios.

    Опрос, проведенный The Economist и YouGov с 11 по 14 сентября 2026 года среди 1461 избирателя, показал, что 53% респондентов считают его коррумпированным, а 51% – опасным.

    «Президент Трамп начал полномасштабную войну с мошенничеством во всем федеральном правительстве, привлекая преступников к ответственности и экономя налогоплательщикам миллиарды долларов», – заявил представитель Белого дома Дэвис Ингл. Он также обвинил демократов в Конгрессе в неспособности остановить растраты и злоупотребления в правительстве.

    Результаты опроса сильно разделились по партийной линии: 91% демократов и 62% независимых избирателей назвали Трампа коррумпированным, тогда как среди республиканцев этот показатель составил всего 10%. При этом менее половины республиканцев (49%) готовы назвать президента честным.

    На фоне приближающихся промежуточных выборов Трамп пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере 5000 долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом. План обойдется более чем в триллион долларов, однако 41% опрошенных уверены, что Трамп не выполнит это обещание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 90% взрослых жителей Соединенных Штатов назвали коррупцию в правительстве повсеместной.

    Министр финансов США Скотт Бессент на промежуточном съезде республиканцев раскритиковал политику предыдущей администрации демократов.

    Весной уровень поддержки американского лидера снизился до 33%.

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    17 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    Трамп потребовал «немедленно снизить» процентные ставки для США
    Трамп потребовал «немедленно снизить» процентные ставки для США
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Процентная ставка в США должна составлять 1% или меньше, поскольку США – лучший в мире кредитор, заявил американский лидер Дональд Трамп в ответ на повышение ФРС базовой ставки.

    «У США самый надежный кредитный рейтинг в мире (с огромным отрывом). Экономика нашей страны стремительно растет благодаря новым инвестициям! Если бы мы прекратили торговать со всеми странами, с которыми у нас наблюдается дефицит торгового баланса (а это большинство стран), мы бы заработали как минимум 1,5 трлн долларов в год», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что «дефицит» – это красивое обозначение понятия «убыток».

    «Мы фактически тянем на себе почти все страны мира, и так больше продолжаться не может. Снизьте процентные ставки для США и сделайте это немедленно», – завершил пост президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку. В мае участники заседания ФРС США отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2%. ФРС в июле сохранила ставку на уровне 3,5–3,75%.

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    14 сентября 2026, 18:27 • Новости дня
    Трамп заявил об отказе Украины от атак на энергообъекты России

    Трамп: Украина согласилась прекратить удары по энергообъектам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Россия договорились прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру друг друга, заявил президент США Дональд Трамп.

    Американский лидер сделал это заявление в своей социальной сети Truth Social, не раскрыв дополнительных подробностей соглашения, передает ТАСС.

    «Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить точно так же! Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном», – написал глава Белого дома.

    Накануне Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах обновила исторический рекорд.

    Цена галлона дизеля в Калифорнии достигла восьми долларов.

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    17 сентября 2026, 02:35 • Новости дня
    Трамп назвал еврочленство Канады враждебным актом

    Трамп назвал враждебным актом желание Канады присоединиться к ЕС

    Трамп назвал еврочленство Канады враждебным актом
    @ Annabelle Gordon/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что если Канада станет первым ассоциированным членом Европейского союза, это будет «враждебным актом», за которым последуют соответствующие действия.

    В беседе с журналистами после приземления в Северной Каролине президент США заявил, что если это будет сделано с «дурными намерениями», он «введет очень высокие пошлины на товары из Европы, что вполне возможно», пишет YahooFinance.

    В среду Трамп также назвал Канаду «ужасным торговым партнером» после того, как способствовал обострению торговой войны с северным соседом.

    Президент также подписал меморандум, предписывающий федеральным агентствам, осуществляющим надзор за государственными закупками в США, изъять из оборота всю продукцию канадского происхождения.

    «Президент Трамп предпринимает действия, чтобы привлечь Канаду к ответственности за продолжающееся необоснованное и дискриминационное обращение с американскими товарами, которое обременяет и ставит в невыгодное положение трудолюбивых американцев», – говорится в информационном бюллетене Белого дома.

    Представитель Белого дома заявил, что этот указ не связан с налаживанием более тесных связей Европейского союза с Канадой.

    В тот же день премьер-министр Канады Марк Карни, сидя в первом ряду на выступлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о состоянии Европейского союза, слушал аргументы в пользу более тесных отношений.

    Она заявила, что обе стороны должны «срочно переосмыслить» партнерство и выйти за рамки соглашения о свободной торговле, чтобы вывести отношения на «максимально возможный уровень».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни обвинил США в развязывании торговой войны. Карни призвал десять стран ЕС ратифицировать торговое соглашение с Канадой. Европа отвергла идею Канады о создании уникального альянса.

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    14 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Трамп пообещал выставить миру счет за войну с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп пригрозил взыскать огромные компенсации со стран, отказавшихся помогать Вашингтону в ходе вооруженного конфликта против Ирана.

    Глава Белого дома подчеркнул, что после завершения боевых действий государствам придется компенсировать Вашингтону все понесенные затраты, передает ТАСС. Политик выразил крайнее недовольство отсутствием поддержки со стороны международного сообщества.

    «Нефть поступает через Ормузский пролив. Страны мира, которые ничем нам не помогли, должны будут – и обязательно это сделают – возместить убытки США, когда этот мошеннический конфликт закончится», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Президент также добавил, что Соединенные Штаты на протяжении многих поколений делают для других государств гораздо больше, чем для самих себя.

    Весной американский лидер раскритиковал союзников по НАТО за отказ от поддержки Вашингтона в ситуации с Ираном.

    В августе глава Белого дома отклонил требования Тегерана о возмещении убытков от противостояния.

    Позже президент США запланировал объявить Ормузский пролив американской территорией.

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    16 сентября 2026, 00:08 • Новости дня
    Палата представителей отклонила резолюцию об импичменте Трампа
    Палата представителей отклонила резолюцию об импичменте Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию, требовавшую запуска процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

    За прекращение рассмотрения документа проголосовали 232 члена Палаты представителей, которую контролируют республиканцы – однопартийцы Трампа. Против выступили 147 членов нижней палаты Конгресса. В результате резолюция была отклонена, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

    Документ с требованием импичмента Трампа внес на рассмотрение Конгресса 24 августа член Палаты представителей Эл Грин, демократ от штата Техас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грин в декабре 2025 года также инициировал резолюцию об импичменте Трампа из-за злоупотребления властью.

    Летом 2025 года Палата представителей уже отклоняла аналогичную инициативу конгрессмена, связанную с ударами США по Ирану без одобрения Конгресса.

    Ранее Грин также предлагал отстранить президента от власти из-за планов Трампа в отношении сектора Газа.

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    15 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    WP: США собираются продать Израилю тысячи авиабомб весом по 907 кг

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена поставить израильской стороне крупную партию тяжелых авиабомб и другого вооружения, пишет Washington Post (WP).

    Американское руководство намерено заключить сделку на сумму 2,8 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Пакет включает 40 тыс. снарядов весом по 907 кг, среди которых модели MK-84 и BLU-117, а также 20 тыс. проникающих боевых частей.

    Отмечается, что эта сделка станет крупнейшей отдельной продажей этих боеприпасов за последние годы.

    В мае 2024 года бывший президент США Джо Байден приостанавливал отправку подобных наступательных вооружений из-за риска их применения в густонаселенных районах.

    В январе 2025 года Трамп снял запрет на поставки Израилю тяжелых авиабомб.

    В феврале прошлого года израильские военные получили партию боеприпасов MK-84.

    Весной 2026 года правительство Израиля согласовало закупку у корпорации Boeing 5 тыс. высокоточных авиабомб.

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    15 сентября 2026, 11:23 • Новости дня
    Лукашенко решил встретиться с посланником Трампа по Белоруссии Коулом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет во Дворце Независимости официальные переговоры с американской делегацией, которую возглавляет специальный посланник президента США Дональда Трампа Джон Коул.

    Лукашенко встретится с американской делегацией, во главе которой спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, сообщается в близком к пресс-службе главы государства Telegram-канале «Пул Первого».

    В двустороннем диалоге также примет участие премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.

    На прошлой неделе Лукашенко выразил готовность заключить соглашения любого масштаба с американскими властями.

    Белорусский лидер назвал условием для возобновления полноценного диалога возврат замороженных банками США 44 млн долларов.

    Весной политик уже проводил переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом.

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    17 сентября 2026, 00:50 • Новости дня
    США заявили о вывезенных через Ормуз 900 млн баррелей нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель вооруженных сил США сообщил телеканалу Al Jazeera, что с мая американские военные помогли вывезти через Ормузский пролив 900 млн баррелей нефти.

    «Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс вновь озвучил позицию США, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив, отметив, что с начала мая американские военные помогли коммерческим судам перевезти через этот морской путь более 900 млн баррелей сырой нефти», – передает Al Jazeera.

    Хокинс заявил, что «движение судов через Ормузский пролив продолжается».

    «На протяжении многих месяцев мы содействуем проходу коммерческих судов, перевозящих грузы, в том числе сырую нефть», – добавил представитель американских военных.

    Хокинс заверил, что военные США следят за тем, чтобы полосы движения судов в проливе «оставались чистыми» от мин.

    «Пролив открыт, эти полосы движения открыты, и именно поэтому коммерческие суда продолжают проходить через них», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios узнал, что минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов. Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

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    16 сентября 2026, 13:03 • Новости дня
    США ограничили выдачу виз гражданам ЮАР из-за дискриминации белых

    Администрация США ввела визовые ограничения в отношении граждан ЮАР

    Tекст: Игорь Иножарский

    Администрация президента США Дональда Трампа ввела визовые ограничения для ряда граждан ЮАР из-за предполагаемой дискриминации белого меньшинства в африканской стране.

    Вашингтон ввел визовые ограничения для некоторых граждан ЮАР, предупредив о возможных дальнейших мерах, если руководство страны не решит проблему ущемления прав белого населения, пишет The New York Times.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ограничения коснутся лиц, причастных к расовой дискриминации, ответственных за закон об изъятии земель без компенсации, а также тех, кто подстрекает к насилию против меньшинств. По американским законам власти не могут публично раскрывать имена людей, попавших под санкции.

    Посол США в ЮАР Л. Брент Бозелл III подчеркнул, что эти ограничения являются лишь первым шагом. По его словам, страна может столкнуться с серьезными последствиями, если не выполнит требования американской администрации, в числе которых освобождение компаний США от требований о принадлежности бизнеса чернокожим и отмена закона об экспроприации земли. Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее называл политику Дональда Трампа расистской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Дональд Трамп объявил о прекращении всех выплат и субсидий в адрес ЮАР. В тот же день он сообщил, что южноафриканскую делегацию не пригласят на мероприятия G20 во Флориде. Кроме того, американский лидер раскритиковал визит Владимира Зеленского в ЮАР весной прошлого года.

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    16 сентября 2026, 23:51 • Новости дня
    Три человека получили ножевые ранения в колледже пригорода Нью-Йорка

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция сообщила, что в связи с нападением с применением холодного оружия в колледже SUNY Westchester County Community College арестованы два человека.

    В среду днем ​​в муниципальном колледже в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, были ранены ножом три человека, сообщила полиция округа. Двух человек арестовали, нож был изъят, угрозы больше нет, пишет New York Times (NYT).

    Нападение с применением ножа произошло около 12:40 в колледже SUNY Westchester Community College в Валхалле, примерно в 20 милях (32 км) к северу от Нью-Йорка.

    Пострадавшие были доставлены в местные больницы, сообщила полиция округа. Обстоятельства нападения пока не разглашаются. Колледж входит в систему государственных университетов и насчитывает около 10 тыс. студентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейский застрелил бросившегося на него с ножом мужчину в США. Готовившего теракт сторонника ИГ задержали в США. Вооруженный ножом мужчина ранил американских туристов в афинском Акрополе.


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    17 сентября 2026, 05:50 • Новости дня
    Fox News: Иран ударил по арендованному США судну близ Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран нанёс удар по судну, арендованному США и перевозящему американский персонал, недалеко от Ормузского пролива, сообщил телеканал Fox News.

    Источники Fox News сообщили, что атака произведена с помощью четырех иранских дронов и как минимум одной ракеты. При этом один снаряд попал в судно, вызвав у людей лёгкие травмы, включая отравление дымом.

    Атака произошла на фоне сохраняющегося высокого уровня морского противостояния и серьёзных сбоев в судоходстве через пролив.

    Силы США неоднократно наносили удары по иранским морским целям в последние недели. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что продолжающиеся атаки Ирана на суда напрямую влияют на мировые энергетические рынки, уточняя, что удары будут продолжаться, пока Тегеран нацеливается на суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал новый срок окончания войны с Ираном. Американские военные показали кадры разрушенных Ираном баз. NYT писала, что Иран усиливает конфронтацию с США из-за нефтяной блокады.

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    17 сентября 2026, 05:01 • Новости дня
    WSJ: Американская Exxon готова вернуться в Венесуэлу через 19 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская нефтяная компания Exxon ведет переговоры о возможном возвращении в Венесуэлу спустя 19 лет после своего ухода в рамках предварительного соглашения об инвестициях в нефтяные месторождения.

    «Компания Exxon близка к подписанию предварительного соглашения об изучении возможности инвестиций в несколько венесуэльских нефтяных месторождений, ведя переговоры о потенциальном возвращении в страну спустя почти два десятилетия после своего ухода», - пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников газеты, Exxon может подписать меморандум о взаимопонимании с государственной компанией Petroleos de Venezuela уже в сентябре. Это позволит компании проанализировать возможности инвестирования в ряд разработанных и неразработанных месторождений Венесуэлы.

    Однако, по словам источников, переговоры могут сорваться или затянуться после сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США пообещали снизить мировые цены на нефть с помощью Венесуэлы. Родригес раскрыла подробности освоения 17 стратегических месторождений Венесуэлы американцами. Венесуэла подписала соглашения с Chevron и Eni по добыче нефти.

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