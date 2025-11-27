Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.9 комментариев
Трамп объявил о прекращении всех субсидий и выплат в адрес ЮАР
США останавливают все выплаты и субсидии в отношении Южно-Африканской Республики, заявил глава американского государства Дональд Трамп.
«Мы немедленно прекратим все выплаты и субсидии им», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
При этом американский президент не уточнил, о каких именно финансовых траншах или программах идет речь.
Трамп также обвинил власти ЮАР в том, что они отказались передать председательство в G20 представителю посольства США, присутствовавшему на закрытии саммита.
Он пояснил, что Южно-Африканская Республика не получит приглашения на следующий саммит «большой двадцатки», который планируется провести в 2026 году на территории Майами, штат Флорида. Трамп назвал ЮАР страной, недостойной членства в международных организациях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп раскритиковал проведение саммита в ЮАР и заявил, что представители властей США не будут участвовать из-за, по его мнению, нарушений прав белого населения. Трамп также объявил о прекращении федерального финансирования ЮАР вследствие обвинений в конфискации земель у фермеров. Посол ЮАР Ибрагим Расул был объявлен персоной нон грата в США.