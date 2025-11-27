Трамп объявил о прекращении всех субсидий и выплат в адрес ЮАР

Tекст: Антон Антонов

«Мы немедленно прекратим все выплаты и субсидии им», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

При этом американский президент не уточнил, о каких именно финансовых траншах или программах идет речь.

Трамп также обвинил власти ЮАР в том, что они отказались передать председательство в G20 представителю посольства США, присутствовавшему на закрытии саммита.

Он пояснил, что Южно-Африканская Республика не получит приглашения на следующий саммит «большой двадцатки», который планируется провести в 2026 году на территории Майами, штат Флорида. Трамп назвал ЮАР страной, недостойной членства в международных организациях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп раскритиковал проведение саммита в ЮАР и заявил, что представители властей США не будут участвовать из-за, по его мнению, нарушений прав белого населения. Трамп также объявил о прекращении федерального финансирования ЮАР вследствие обвинений в конфискации земель у фермеров. Посол ЮАР Ибрагим Расул был объявлен персоной нон грата в США.