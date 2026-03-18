В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.10 комментариев
ВСУ атаковали Белгородскую область четырьмя дронами и ранили мужчину
Мирный житель получил минно-взрывную травму при атаке дрона ВСУ в районе Купино Белгородской области, пострадавшему оказали медицинскую помощь, также повреждены автомобили и здания, сообщают власти региона.
В результате атаки украинских дронов в Белгородской области пострадал один человек. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил: «В районе села Купино Шебекинского округа от детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму». Пострадавшему оказали помощь в Шебекинской центральной районной больнице, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.
На месте происшествия осколками повреждены два легковых автомобиля и автобус. Серьезный ущерб был нанесен инфраструктуре в городе Грайворон, который атаковали четыре FPV-дрона: пострадали фасады и остекление коммерческого объекта, административного здания и одной квартиры многоквартирного дома. Повреждены три машины, один из автомобилей загорелся, пожар удалось ликвидировать силами МЧС.
В Грайворонском округе по селу Дорогощь были зафиксированы удары двух FPV-дронов, в результате чего повреждены два автомобиля и забор домовладения посечён осколками. В селе Гора-Подол из-за детонации беспилотника выбиты окна в частном доме, разбит автомобиль.
Власти продолжают уточнять информацию о последствиях атак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в городе Грайворон в Белгородской области дрон ВСУ убил водителя автомобиля. Также во вторник пять человек, включая четверых несовершеннолетних, получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на город Корочу.
А в понедельник в селе Ржевка микроавтобус подвергся атаке беспилотника, пострадали мужчина и женщина.