ВСУ атаковали Белгородскую область четырьмя дронами и ранили мужчину

ВСУ атаковали Белгородскую область дронами и ранили мирного жителя

Tекст: Тимур Шайдуллин

В результате атаки украинских дронов в Белгородской области пострадал один человек. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил: «В районе села Купино Шебекинского округа от детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму». Пострадавшему оказали помощь в Шебекинской центральной районной больнице, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

На месте происшествия осколками повреждены два легковых автомобиля и автобус. Серьезный ущерб был нанесен инфраструктуре в городе Грайворон, который атаковали четыре FPV-дрона: пострадали фасады и остекление коммерческого объекта, административного здания и одной квартиры многоквартирного дома. Повреждены три машины, один из автомобилей загорелся, пожар удалось ликвидировать силами МЧС.

В Грайворонском округе по селу Дорогощь были зафиксированы удары двух FPV-дронов, в результате чего повреждены два автомобиля и забор домовладения посечён осколками. В селе Гора-Подол из-за детонации беспилотника выбиты окна в частном доме, разбит автомобиль.

Власти продолжают уточнять информацию о последствиях атак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в городе Грайворон в Белгородской области дрон ВСУ убил водителя автомобиля. Также во вторник пять человек, включая четверых несовершеннолетних, получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на город Корочу.

А в понедельник в селе Ржевка микроавтобус подвергся атаке беспилотника, пострадали мужчина и женщина.



