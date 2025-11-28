В России запланировали запустить систему целевого набора мигрантов

«Коммерсантъ»: Эксперимент целевого набора мигрантов стартует в России с 2027 года

Tекст: Вера Басилая

Пилотный проект целевого набора иностранных работников может стартовать в России с 2027 года, пишет «Коммерсантъ».

Система будет работать по реестровой модели: мигранты сначала пройдут все необходимые процедуры на родине, затем смогут приехать в Россию к конкретным работодателям, следует из проекта плана МВД по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы.

В МВД рассчитывают, что существенное число иностранных специалистов смогут работать по этой модели, что позволит точнее распределять рабочую силу в экономиках различных отраслей. К маю 2026 года МВД, Минтруд, ФСБ и ФНС должны подготовить законопроект, регламентирующий способы набора и проверки мигрантов.

Также в планах запуск информационной системы и мобильного приложения для оформления и сопровождения целевого найма, создание механизма выявления отраслей, наиболее нуждающихся в трудовых ресурсах из-за рубежа.

Генеральный прокурор России Александр Гуцан потребовал устранить существующие проблемы миграционного контроля и усилить меры против нарушителей.

В течение 2024 года в Россию прибыло более 6 млн мигрантов, из которых примерно половина приехала для трудоустройства.

В сентябре 2025 года в России обновили правила контроля въезда мигрантов.