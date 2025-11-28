28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.6 комментариев
В России запланировали запустить систему целевого набора мигрантов
«Коммерсантъ»: Эксперимент целевого набора мигрантов стартует в России с 2027 года
C 2027 года в России появится пилотный проект по целевому набору иностранных работников и новой системе проверки мигрантов, сообщают СМИ.
Пилотный проект целевого набора иностранных работников может стартовать в России с 2027 года, пишет «Коммерсантъ».
Система будет работать по реестровой модели: мигранты сначала пройдут все необходимые процедуры на родине, затем смогут приехать в Россию к конкретным работодателям, следует из проекта плана МВД по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы.
В МВД рассчитывают, что существенное число иностранных специалистов смогут работать по этой модели, что позволит точнее распределять рабочую силу в экономиках различных отраслей. К маю 2026 года МВД, Минтруд, ФСБ и ФНС должны подготовить законопроект, регламентирующий способы набора и проверки мигрантов.
Также в планах запуск информационной системы и мобильного приложения для оформления и сопровождения целевого найма, создание механизма выявления отраслей, наиболее нуждающихся в трудовых ресурсах из-за рубежа.
Генеральный прокурор России Александр Гуцан потребовал устранить существующие проблемы миграционного контроля и усилить меры против нарушителей.
В течение 2024 года в Россию прибыло более 6 млн мигрантов, из которых примерно половина приехала для трудоустройства.
В сентябре 2025 года в России обновили правила контроля въезда мигрантов.