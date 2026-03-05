Первый вывозной рейс «Аэрофлота» из Дубая вынужденно приземлился в Нальчике

Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.15 комментариев
Первый вывозной рейс «Аэрофлота» из Дубая вынужденно сел в Нальчике
Вывозной рейс «Аэрофлота», направлявшийся из Дубая в Краснодар со 148 пассажирами на борту, совершил вынужденную посадку в Нальчике вместо конечного пункта.
Рейс SU769D авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший утром среды из Дубая, вынужденно приземлился в аэропорту Нальчика, передает РИА «Новости».
По данным онлайн-табло «Аэрофлота», самолет отправился из Дубая в среду, в 9.33 мск, сделал дозаправку в Анталье и прибыл в Нальчик в 20.30 мск.
Пресс-служба аэропорта Краснодара уточнила, что рейс не смогли принять в столице Кубани из-за закрытого воздушного пространства над регионом. Согласно сообщению Росавиации, в среду около 13.20 в аэропорту Краснодара вводились временные ограничения полетов.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская авиакомпания Red Wings начала вывоз туристов с Ближнего Востока. Авиакомпания S7 отправила первый вывозной рейс с туристами из Дубая в Новосибирск. Вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил о возвращении в Россию крупной группы отдыхающих.