  КСИР ударил гиперзвуком по Минобороны Израиля и аэропорту Бен-Гуриона
    Почему Вашингтон начал стесняться убийства Хаменеи
    Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    Ульянов заявил о взрывах рядом с линией защиты АЭС «Бушер» в Иране
    The New York Times: Иран заявил о готовности завершить конфликт
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    5 марта 2026, 00:28 • Новости дня

    Первый вывозной рейс «Аэрофлота» из Дубая вынужденно приземлился в Нальчике

    Первый вывозной рейс «Аэрофлота» из Дубая вынужденно сел в Нальчике

    Tекст: Катерина Туманова

    Вывозной рейс «Аэрофлота», направлявшийся из Дубая в Краснодар со 148 пассажирами на борту, совершил вынужденную посадку в Нальчике вместо конечного пункта.

    Рейс SU769D авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший утром среды из Дубая, вынужденно приземлился в аэропорту Нальчика, передает РИА «Новости».

    По данным онлайн-табло «Аэрофлота», самолет отправился из Дубая в среду, в 9.33 мск, сделал дозаправку в Анталье и прибыл в Нальчик в 20.30 мск.

    Пресс-служба аэропорта Краснодара уточнила, что рейс не смогли принять в столице Кубани из-за закрытого воздушного пространства над регионом. Согласно сообщению Росавиации, в среду около 13.20 в аэропорту Краснодара вводились временные ограничения полетов.

    Напомним, президент России Владимир Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская авиакомпания Red Wings начала вывоз туристов с Ближнего Востока. Авиакомпания S7 отправила первый вывозной рейс с туристами из Дубая в Новосибирск. Вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил о возвращении в Россию крупной группы отдыхающих.

    4 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Юшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу

    Эксперт Юшков: Украина распространила конфликт с Россией на Средиземное море

    Юшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу
    @ sternenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина атакой на газовоз в Средиземном море внесла свой вклад в повышение цен на энергоресурсы, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. По его мнению, действия украинской стороны объясняются попыткой перетянуть информационную повестку с Ближнего Востока на себя.

    «Украина атакой на российский газовоз хочет напомнить о себе американцам, которые в последнее время переключили внимание на Ближний Восток», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник допустил, что это своего рода попытка Киева представить себя в глазах Дональда Трампа в образе «санкционных охранников». «Впрочем, не было бы там газовоза, они бы атаковали другую цель, например, танкер с российской нефтью. Поэтому не думаю, что это основная версия. Ударили по тому, до чего смогли дотянуться», – рассуждает аналитик.

    Как бы то ни было, произошедшее будет означать расползание украинского конфликта на территорию других стран, продолжил Юшков. «Кроме того, Киев своими действиями внес личный вклад в повышение цен на энергоресурсы. Китай лишился катарского газа, а теперь ему меньше придет из России. Да, груз одного газовоза, что называется, погоды не делает, но тем не менее может иметь долгоиграющие последствия для всего рынка», – предупредил аналитик.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    4 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    Израильский F-35 «Адир» впервые сбил пилотируемый истребитель
    Израильский F-35 «Адир» впервые сбил пилотируемый истребитель
    @ IDF Spokesperson's Unit/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Над Тегераном израильский F-35 «Адир» впервые в истории сбил пилотируемый иранский истребитель Як-130, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля сообщила об успешной атаке на пилотируемый летательный аппарат противника, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел непосредственно над иранской столицей.

    «Некоторое время назад в небе над Тегераном израильский истребитель F-35 «Адир» сбил иранский истребитель Як-130 ВВС Ирана. Это первый раз в истории, когда F-35 «Адир» сбил пилотируемый истребитель», – говорится в сообщении для прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана ранее заявили об уничтожении израильского самолета F-35 в небе над городом Варамин. Агентство Mehr опубликовало фотографии сбитого истребителя.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    Россия отказалась менять белого медведя на японских капибар

    Россия отказалась отдавать Японии белого медведя в обмен на капибар

    Россия отказалась менять белого медведя на японских капибар
    @ Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Барнаульского зоопарка и член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев исключил возможность обмена белого медведя на капибар с японским зоопарком.

    Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев исключил возможность передачи животного из-за недружественной политики Токио, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация напоминает отзыв панд Китаем, поэтому дефицитных водосвинковых придется искать в других странах.

    «Наш белый медведь и знаменитая китайская панда – это не просто животные, это политика. Вы, наверное, слышали, когда Китай потребовал вернуть всех панд из Японии из-за недружественных действий со стороны руководства Японии по отношению к Китаю», – подчеркнул Писарев.

    Он подчеркнул, что белый медведь является национальным достоянием, и Россия не отдаст его Японии, несмотря на дефицит капибар в российских зоопарках. Писарев добавил, что российские зоопарки помогут коллегам по Евразийской ассоциации зоопарков и аквариумов, но диктовать условия России невозможно. По его словам, капибар можно получить из других стран.

    Руководитель Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев также раскритиковал предложение обменять дальневосточного леопарда на грызунов. Он сравнил такую сделку с попыткой выменять золото на кусок мыла, отметив особую ценность редких хищников.

    Ранее японский зоопарк Токусима выразил желание обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда. Японская сторона испытывает потребность в хищнике для размножения после смерти медведя Гого, ранее привезенного из Перми.

    В России фиксируется дефицит капибар, поскольку зоопарки по всей стране хотят приобрести этих животных из-за их растущей популярности.

    4 марта 2026, 12:10 • Новости дня
    Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном
    Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул, что его страна не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы главы США Дональда Трампа.

    Испания не намерена менять свою позицию по поводу конфликта в Иране, несмотря на угрозы США, передает Politico.

    Премьер-министр Педро Санчес в телеобращении заявил: «Мы не собираемся занимать позицию, противоречащую нашим принципам и ценностям из страха перед чьими-либо репрессалиями».

    Санчес отметил, что позиция Испании по Ирану совпадает с позицией по спецоперации на Украине и конфликту в Газе: Мадрид выступает против нарушения международного права и против военного решения проблем. Премьер сравнил атаку США на Иран с вторжением в Ирак в 2003 году, подчеркнув, что это привело лишь к росту нестабильности.

    Он добавил, что не может предсказать последствия для Ирана, но уверен, что падение режима аятолл не принесет «более справедливого мирового порядка или лучших условий жизни», а создаст экономическую неопределенность и рост цен на нефть и газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, испанские военные базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера не будут предоставляться для операций США против Ирана без решения международных структур.

    Дональд Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование авиабаз для атак на Иран. Американский президент обрушился на европейских союзников и заявил о готовности задействовать испанские базы несмотря на запрет Мадрида.

    Также Трамп объявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа увеличить военные расходы.

    4 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей

    МВД и ФСБ предотвратили незаконный вывоз из России боеприпасов на один млрд рублей

    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей
    @ Daniel Vogl/ dpa/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Деятельность коммерческой фирмы, которая пыталась незаконно вывести из России боеприпасы на сумму свыше одного млрд рублей, была пресечена МВД совместно с ФСБ.

    Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что преступная схема была раскрыта в июне 2025 года, передает ТАСС. По его словам, злоумышленники действовали «ничего не боясь».

    По данным МВД, подозреваемые оформляли фиктивные контракты с российским оборонным предприятием от лица подконтрольных зарубежных компаний. Согласно документам, патроны к нарезному оружию должны были отправиться в третьи страны, однако на деле часть партии планировалось морским путем доставить в государство, куда действует запрет ООН на любые поставки вооружений.

    Для реализации схемы подозреваемые предоставили ложные сведения об адресате. Оперативники МВД и ФСБ пресекли попытку незаконного вывоза 75 млн боеприпасов. Аналогичная схема была использована и ранее: в 2020 году было вывезено 9 млн патронов стоимостью более 243 млн рублей.

    В отношении участников схемы возбуждены уголовные дела по статье 226.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за контрабанду вооружения. Обвиняемые заключены под стражу, следствие продолжает устанавливать детали и всех причастных к противоправной деятельности.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал вскрывать преступления в оборонной промышленности.

    4 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранский фрегат IRIS Dena, затонувший у побережья Шри-Ланки, был атакован американской подлодкой, сообщило со ссылкой на трех неназванных американских чиновников агентство Reuters.

    Иранский фрегат IRIS Dena, затонувший у берегов Шри-Ланки, был атакован подводной лодкой Военно-морских сил США, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Об этом журналистам сообщили три неназванных чиновника из США. Какие-либо дополнительные детали не раскрываются.

    Как сообщает ланкийская газета Daily Mirror, на борту судна находились около 180 человек. По данным Reuters, 79 моряков удалось спасти, а более 100 пропали без вести.

    Судно IRIS Dena относится к Южному флоту ВМС Ирана. Прежде этот фрегат участвовал в военно-морских учениях в Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Шри-Ланки иранский военный корабль подвергся атаке подлодки. В результате нападения ранены 78 моряков. Более 100 человек числятся пропавшими без вести.

    Ранее США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки.


    4 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    The New York Times: Иран заявил о готовности завершить конфликт
    The New York Times: Иран заявил о готовности завершить конфликт
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран выразил готовность обсудить завершение конфликта после ударов со стороны США и Израиля, пишет газета The New York Times.

    Иран выразил готовность к обсуждению прекращения конфликта после ударов США и Израиля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times. По данным издания, сразу после начала атак иранская сторона через посредников направила сигнал американской разведке о возможности диалога.

    Газета отмечает, что представители иранской разведки уже на следующий день после ударов через посредников обратились к ЦРУ с предложением обсудить условия деэскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана в конце февраля.

    Израильские военные атаковали исследовательский центр Минзадехи близ Тегерана.

    ВВС Ирана разбомбили американские военные базы в Персидском заливе.

    4 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал МВД жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии и религиозной вражды.

    По его словам, важно не только реагировать на подобные инциденты, но и активно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в российском обществе, передает ТАСС.

    «Задача МВД – жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, в нашем обществе», – подчеркнул Путин на заседании коллегии МВД.

    Ранее Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости жестко пресекать действия, направленные на разжигание русофобии и попытки раскола общества.

    4 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    При атаке подлодки на иранский военный корабль 101 моряк пропал без вести

    Tекст: Мария Иванова

    У берегов Шри-Ланки иранский военный корабль подвергся атаке подлодки: 78 моряков ранены, более ста считаются пропавшими без вести.

    По меньшей мере 78 человек получили ранения, а 101 моряк исчез после атаки на корабль ВМС Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Инцидент произошел в непосредственной близости от шри-ланкийского побережья.

    Глава МИД островного государства Виджита Хератх ранее заявил, что местные военные оказали помощь тонущему судну. В больницы уже доставили не менее 30 пострадавших.

    «По меньшей мере 101 человек пропал, 78 пострадали после атаки подводной лодки на иранское судно у берегов Шри-Ланки», – говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

    Ранее США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. ВВС Исламской республики разбомбили американские базы в Персидском заливе и Ираке.

    4 марта 2026, 16:07 • Новости дня
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Владельцы японских машин могут столкнуться с нехваткой подержанных двигателей и коробок передач из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Более 15 млн российских владельцев японских автомобилей оказались под угрозой дефицита подержанных автозапчастей из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Основные комплектующие – двигатели и коробки переключения передач – традиционно поступали из Объединённых Арабских Эмиратов через Иран и Каспийское море в Астрахань.

    После начала антииранской операции со стороны США и Израиля, а также ответных ударов, привычный маршрут поставок оказался под угрозой срыва. Замглавы Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что запасов подержанных двигателей и коробок передач в российских автосервисах хватит максимум на месяц.

    По данным экспертов, ранее стоимость бывших в употреблении двигателей из Эмиратов составляла от 80 до 200 тыс. рублей, а за новый двигатель просили до 600 тыс. рублей. Если маршрут будет окончательно заблокирован, покупка новых деталей может стать неподъёмной для большинства автовладельцев.

    Дубай на протяжении многих лет является одним из крупнейших мировых центров разборки автомобилей на запчасти, откуда двигатели и трансмиссии поступают в автосервисы России для ремонта японских автомобилей с пробегом.

    Ранее очевидцы описали обстановку в Дубае во время обстрелов. Эксперты увидели риск утраты Дубаем статуса безопасной гавани. Накануне в Дубае прогремели три взрыва.


    4 марта 2026, 15:03 • Новости дня
    Путин призвал ускорить выплаты пострадавшим от мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активизации процесса возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от мошеннических действий.

    На расширенном заседании коллегии МВД России глава государства отметил, что вопрос компенсации особенно остро стоит для людей, утративших сбережения и оказавшихся в долговой зависимости, передает ТАСС.

    «Важно активизировать возмещение ущерба потерпевшим. Для людей, потерявших накопления, попавших в долговую зависимость, это очень чувствительный, острый вопрос», – сказал он.

    Ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что сумма потерь от действий кибермошенников в стране за 2025 год превысила 195 млрд рублей, жертвам удалось вернуть лишь небольшую долю похищенного.

    Сообщалось, что в России выявили более 244 тыс. случаев кибермошенничества через мессенджеры.

    4 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил МЧС организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока
    @ Алексей Штокал/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин дал поручения МЧС, МИД и другим ведомствам по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока, передает ТАСС. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, подчеркнув, что все необходимые команды уже отданы.

    Путин обратился к участникам совещания с вопросом о ситуации с вывозом российских туристов с Ближнего Востока. Глава государства подчеркнул: «Я соответствующие команды там раздал уже МЧС, МИД и так далее».

    Ранее в среду спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с 117 гражданами, которые покинули Иран. Российская авиакомпания Red Wings также начала вывоз туристов с Ближнего Востока.

    До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров.

    В странах Ближнего Востока сейчас находятся около 50 тыс. российских туристов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, накануне МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива.


    4 марта 2026, 23:24 • Новости дня
    Испания опровергла заявление Белого дома о военном сотрудничестве с США
    Испания опровергла заявление Белого дома о военном сотрудничестве с США
    @ Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объяснил позицию страны по конфликту на Ближнем Востоке и на фоне угроз со стороны США разорвать торговые отношения.

    «Я категорически это отрицаю. Позиция испанского правительства по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз нисколько не изменилась. У меня нет ни малейшего представления, к чему это может относиться или откуда это могло взяться. Позиция испанского правительства по поводу использования баз и войны на Ближнем Востоке нисколько не изменилась», – заявил в радио Cadena SER Альбарес.

    По словам испанского министра, он не представляет, откуда могла взяться иная информация, о которой на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома.

    «Честно говоря, сейчас я очень занят. Мы проводим несколько эвакуационных операций. Испанцы, покинувшие Иран, находятся в безопасности в Азербайджане. У меня нет ни желания, ни времени строить предположения. Наша позиция остается неизменной, и я отрицаю любые предположения об изменении», – подчеркнул он.

    Напомним, ранее Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    5 марта 2026, 00:03 • Новости дня
    КСИР ударил гиперзвуком по Минобороны Израиля и аэропорту Бен-Гуриона

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе гиперзвуковой ракетой по целям в Израиле, указав, что цели располагались в здании Минобороны Израиля и аэропорту имени Бен-Гуриона.

    «Гиперзвуковые и управляемые ракеты революционной армии были использованы в  ходе седьмого этапа операции «Правдивое обещание» ВВС КСИР», – приводит агентство Fars данные КСИР.

    В КСИР уточнили, что наводили огонь по целям в структуре Министерства войны Израиля и аэропорта Бен-Гуриона, используя передовые радары, который «ослепил противника в регионе».

    Ранее КСИР сообщил об ударе по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран провел 17-ю волну атак по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке. Иран заявил о поражении более десяти судов в Ормузском проливе. военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.

    4 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    МИД заявил о праве России ответить на атаку газовоза

    МИД заявил о праве на ответные меры после атаки на «Арктик Метагаз»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия может принять политико-дипломатические меры после атаки на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море, в результате которой пострадала окружающая среда, сообщили в МИДе.

    Россия оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры в ответ на атаку на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море, сообщает МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила: «Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия».

    По заявлению Минтранса России, нападение на газовоз было совершено безэкипажными катерами Украины. Захарова отметила, что такие действия, если они подтвердятся, считаются актом терроризма и грубым нарушением международного права, а также представляют прямую угрозу безопасности морского судоходства. Она подчеркнула, что последствия нападения, учитывая характер груза судна, могут привести к колоссальному ущербу окружающей среде.

    Российские загранучреждения в регионе продолжают отслеживать развитие ситуации и при необходимости готовы оказать содействие российским гражданам. Все 30 членов экипажа были спасены, двоим из них оказывается медицинская помощь после полученных ожогов. В операции участвуют МИД, загранпредставительства и компетентные ведомства России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский газовоз был атакован в Средиземном море украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии.

    Эксперт Алексей Анпилогов отметил, что организатором нападения могли быть Британия или Франция и заявил, что подобные инциденты приводят к росту стоимости газа для европейских потребителей.

    После нападения два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.


    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида

    Война на Ближнем Востоке вскрыла сильную зависимость мировой авиации от нескольких аэропортов во главе с Дубаем. Минута простоя аэропорта стоит Дубаю один миллион долларов. Далее по цепочке сбой по маршрутам расходится по всему миру. Эта ситуация имеет сходство с проблемами авиации в пандемию, однако есть и различия. Потери несет в том числе и Россия. Подробности

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Кто несет ответственность за провал в охране верховного лидера Ирана

    Постепенно выясняются подробности того, с помощью каких именно средств разведки США и Израилю удалось нанести обезглавливающий удар, уничтоживший иранское руководство, включая аятоллу Хаменеи. Свою роль сыграла и внедренная агентура, и новейшие технические системы – и само устройство иранского общества. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

