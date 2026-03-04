Первый вывозной рейс S7 вылетел из Дубая в Новосибирск

Дипломат упрекнул Запад в двойных стандартах в связи с ударом по иранской школе

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Вопрос обеспечения безопасности детей в условиях вооруженных противостояний нужно обсуждать, в том числе на площадке ООН», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. Впрочем, по его мнению, важно делать это по-честному, открыто и без двойных стандартов, а также оперировать конкретными примерами.

Последний из инцидентов – ужасная трагедия в Иране: не менее 150 учениц начальной школы для девочек погибли в результате ударов США и Израиля. «На Западе предпочли широко не освещать эти события. Прозвучали несколько заявлений о том, что Вашингтон и Тель-Авив проводят расследование, чья это была ракета и куда она попала», – поразился спикер.

«Я считаю, что виновные за произошедшее должны понести наказание. Но вопрос, как это сделать и возможно ли это через дискуссию в Совете Безопасности ООН?» – добавил дипломат, признавшись, что есть сомнения на этот счет.

Долгов с сожалением отменил, что трагедий со смертью детей много. «Сколько несовершеннолетних было убито в Донбассе, Югославии, Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии? Западные политики периодически вспоминают «ужасного и страшного» Каддафи, но умалчивают про убитых мирных жителей и в том числе детей», – продолжил он.

Вместе с тем, если в Европе или США происходит какой-то теракт на улице, в торговом центре или школе, западные СМИ неделями обсуждают это. Мы видим, что Запад не отходит от двойных стандартов в международной политике и ее медийной составляющий», – напомнил он.

«На этом фоне здоровым контрастом звучит позиция России, призывающей к немедленному прекращения огня в Иране и возобновлению дипломатического трека – с учетом интересов всех стран Персидского залива», – резюмировал Долгов.

Ранее первая леди США Мелания Трамп возглавила заседание Совета безопасности ООН, посвященное безопасности и образованию детей в условиях военных конфликтов, а также «продвижению толерантности и мира во всем мире», сообщает BBC.

«США поддерживают всех детей во всем мире. Я надеюсь, что скоро воцарится мир», – заявила она, не указав, где именно. Спикер также выразила соболезнования семьям погибших американских военнослужащих, не упомянув конкретно какие-либо военные действия.

В свою очередь, заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло заявила: «Когда вспыхивают конфликты, дети оказываются в числе тех, кто страдает наиболее сильно. За последние два дня нам напомнили об этой истине».

«В связи с продолжающимися военными операциями в регионе школы в Израиле, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Омане закрылись и перешли на дистанционное обучение», – добавила она, упомянув о «сообщениях из Ирана о трагедии в начальной школе».

Перед началом встречи посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил: «Глубоко позорно и лицемерно, что в первый же день своего председательства в Совбезе США созвали совещание высокого уровня по защите детей».

Пор данным Тегерана, в субботу в результате американо-израильского удара по начальной школе для девочек в городе Минаб погибли 165 человек, большинство из которых – дети от 7 до 12 лет. Иранские СМИ опубликовали аэрофотоснимок того, как экскаваторы роют могилы для жертв атаки.

Центральное командование вооруженных сил США заявило, что расследует сообщения об инциденте. Госсекретарь Марко Рубио заверил, что «Соединенные Штаты не будут преднамеренно нападать на школу». Израильские военные заявили, что им «неизвестно» о каких-либо операциях ЦАХАЛ в этом районе.

МИД России в своем заявлении осудил произошедшее. «Любые атаки по гражданским объектам – будь то в Иране или арабских странах – недопустимы и должны быть полностью исключены», – отметило ведомство. Москва также призвала к «срочной деэскалации, прекращению боевых действий, возвращению к политико-дипломатическому». «При этом должны быть учтены законные интересы всех государств Персидского залива», – уточняется в тексте.

Напомним, страны Персидского залива оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада.