РАН: Крупный протуберанец оторвался от Солнца

Tекст: Дарья Григоренко

Специалисты ИКИ РАН показали, как торнадо из солнечной плазмы поднимается над поверхностью Солнца и постепенно отрывается, растворяясь в космическом пространстве, передает РИА «Новости».

В описании к видеозаписи отмечается: «На то, чтобы полностью распутать совершенно безумный клубок из сплетенного вещества и магнитного поля, образовавшийся на краю Солнца, у звезды, таким образом, ушло около 24 часов». Видео фиксировало процесс от вчерашнего полудня по московскому времени до последних полученных сегодня кадров.

Ученые пояснили, что подобные явления позволяют лучше понять динамику солнечной активности и процессы, происходящие на звезде. Протуберанцы играют ключевую роль в формировании космической погоды, и их наблюдение важно как для науки, так и для прогнозов космических явлений.

Ранее сообщалось, что в течение последних двух суток фиксируется заметное снижение вспышечной активности Солнца после пика в начале декабря, однако риск мощных вспышек по-прежнему сохраняется.

Напомним, накануне к Земле подошел второй выброс плазмы после декабрьской вспышки уровня X1.1.

Ученые днем ранее зафиксировали четыре вспышки на поверхности Солнца. Они также сообщили о редкой «черной» вспышке на Солнце.