  • Новость часаНазваны даты последнего звонка и выпускного в 2026 году
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США создают у границ России крупное разведывательное сообщество
    Рар объяснил призыв Маска расформировать Еврокомиссию
    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»
    СМИ: Долина 12 лет не платила налог за четырехэтажный дворец в Подмосковье
    Путин принял президента Индонезии в Кремле
    Лавров: Россия готова ответить на враждебность Европы
    Сеул выразил протест из-за полетов военной авиации России и Китая
    Казахстан решил перенаправить нефть в Китай из-за атак Украины
    Названы даты последнего звонка и выпускного в 2026 году
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    6 комментариев
    10 декабря 2025, 15:14 • Новости дня

    Четыре вспышки зафиксировали на поверхности Солнца

    Четыре вспышки зафиксировали российские ученые на поверхности Солнца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Солнце зафиксировали сразу четыре вспышки класса М, включая вспышку M1.5 продолжительностью 20 минут в крупнейшем комплексе пятен этого года, сообщили в Институте прикладной геофизики.

    Четыре вспышки предпоследнего класса М были зарегистрированы на Солнце 10 декабря, сообщили в Институте прикладной геофизики. Первая из них, вспышка M1.5, была зафиксирована в 02:27 мск в рентгеновском диапазоне, в группе солнечных пятен 4296 (S18W46), продолжительность явления составила 20 минут. Позднее в тот же день были зафиксированы еще три вспышки этого класса.

    Уточняется, что все четыре вспышки произошли в крупнейшем за год комплексе пятен на Солнце, который включает области 4294, 4296 и 4298. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметила, что данный комплекс пятен в ближайшие два-три дня выйдет в область прямых ударов по межзвездному объекту 3I/ATLAS.

    В сообщении напомнили, что солнечные вспышки по мощности рентгеновского излучения делятся на классы A, B, C, M и X, при этом переход к следующей букве увеличивает мощность в десять раз. Вспышки нередко сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая при достижении Земли может вызывать магнитные бури.

    Напомним, в полночь понедельника в полночь понедельника на Солнце зафиксировали редкую «черную» вспышку, которая распространила облако холодного водорода почти на миллион километров.

    А уже утром понедельника произошла короткая, но мощная вспышка самого высокого класса X1.1, при этом основная часть накопленной энергии в крупнейших пятнах пока не высвобождена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые Института космических исследований РАН допустили влияние образования пятен на Солнце на геомагнитную обстановку.


    9 декабря 2025, 15:30 • Новости дня
    Касперская предложила ограничить использование ИИ в образовании

    Касперская назвала ИИ монстром и призвала запретить его в образовании

    Касперская предложила ограничить использование ИИ в образовании
    @ Polozovsky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская высказалась за введение запретов на применение искусственного интеллекта в ряде сфер.

    Во время выступления на открытой конференции ИСП РАН, глава правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что искусственный интеллект стал «монстром», призвав к существенному ограничению его внедрения во всех областях, способных нанести вред человеку, передает ТАСС. Она особо отметила опасность проникновения ИИ в образовательные процессы, где, по ее словам, дети используют генеративные технологии для написания сочинений, что приводит к утрате самостоятельного мышления.

    Касперская сообщила: «Самое страшное катастрофическое последствие – они отучиваются думать. Мы рискуем вырастить поколение вообще ничего не понимающих людей». Она подчеркнула, что учащиеся все чаще обращаются к ИИ даже по простейшим вопросам, теряя навыки запоминания.

    В связи с этим Касперская предложила запретить разработку образовательных материалов и автоматизацию обучения с помощью ИИ, а также ограничить автоматизацию в государственном управлении, включая запрет на автоматическое начисление штрафов и введение социальных рейтингов. Также она выступила против создания нормативно-правовых актов и законопроектов через ИИ и их проверки автоматизированными системами.

    В области правосудия Касперская призвала не использовать искусственный интеллект для генерации судебных решений и исков. В сфере искусства она отметила необходимость решить вопросы авторских прав, не допускать генерацию образов известных личностей и предотвращать мошенничество с дипфейками.

    Выступление завершилось призывом к широкой общественной дискуссии и введению запретов во всех сферах, где ИИ потенциально может нанести вред людям: «ИИ – это некая экзистенциально угрожающая технология, которая вообще угрожает жизни на Земле» – резюмировала Касперская.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Касперская объявила о создании рабочей подгруппы для поддержки экспорта российских технологий.

    Также в «Отечественном софте» рассказали о деградации иностранного программного обеспечения. На Западе опасаются окончательного ухода с российского рынка, чтобы не потерять влияние на россиян через интернет-технологии.

    А сама Касперская подчеркнула, что компания Google продолжает работать на рынке России как инструмент влияния, несмотря на начало спецоперации на Украине.


    Комментарии (12)
    9 декабря 2025, 10:18 • Новости дня
    Стартовый стол для «Ангары» ввели в эксплуатацию на Восточном

    На космодроме Восточный ввели в эксплуатацию стартовый стол для «Ангары»

    Стартовый стол для «Ангары» ввели в эксплуатацию на Восточном
    @ Захарушкин Сергей/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На космодроме Восточный введен в эксплуатацию современный стартовый стол для тяжелых ракет-носителей семейства «Ангара», его площадь превышает 45 тыс. кв. метров.

    Стартовый стол для ракет-носителей тяжелого класса «Ангара» введен в эксплуатацию на космодроме Восточный, передает ТАСС.

    В «Роскосмосе» сообщили: «На космодроме Восточный введен в эксплуатацию стартовый стол для ракет-носителей тяжелого класса семейства «Ангара». Соответствующее разрешение получено дирекцией космодрома Восточный 8 декабря».

    Площадь нового объекта составляет более 45 тыс. кв. метров, что делает его одним из крупнейших и самых технологичных в мире. Стартовый стол отличается высоким уровнем автоматизации, что призвано повысить эффективность и безопасность пусков.

    В рамках строительства стартового комплекса «Ангара» введены в эксплуатацию еще 37 различных объектов. Среди них выделяются командный пункт, технологические блоки кислорода и азота, специальное хранилище для этих газов, а также эвакуационные тоннели и другая сопутствующая инфраструктура.

    В «Роскосмосе» отметили, что «при проектировании и строительстве стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» учитывались все технологические достижения последних десятилетий», а сам проект предусматривает возможность одновременного проведения строительных работ, монтажа и испытаний оборудования.

    По словам руководителя дирекции космодрома Восточный Николая Новикова, в настоящее время построено уже 70% всех сооружений комплекса. Оставшиеся вспомогательные объекты планируется сдать до конца марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 апреля президент России Владимир Путин потребовал ускорить завершение работ для запуска второй очереди космодрома Восточный.

    Менжду тем глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что до конца года на Байконуре стартует совместный с Казахстаном проект «Байтерек» для запуска новой ракеты.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 08:15 • Новости дня
    Экипаж «Союза МС-27» успешно вернулся на Землю

    Космонавты Рыжиков и Зубрицкий с астронавтом Кимом вернулись на Землю

    Экипаж «Союза МС-27» успешно вернулся на Землю
    @ Роскосмос ТВ/YouTube

    Tекст: Вера Басилая

    Космонавта Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонатан Ким прибыли обратно на Землю на корабле «Союз МС-27».

    Два космонавта Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонатан Ким прибыли обратно на Землю на корабле «Союз МС-27», передает ТАСС.

    Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане после выполнения миссии на Международной космической станции.

    К месту посадки оперативно проследовали спасатели. Их задача – помочь членам экипажа безопасно выбраться из спускаемого аппарата после возвращения с орбиты.

    Ранее экипаж отправился на МКС 8 апреля этого года. Космонавты и астронавт провели серию научных исследований и экспериментов.

    Рыжиков и Зубрицкий совершили два выхода в открытый космос и устанавливали аппаратуру для экспериментов «Экран-М» и «Импульс».

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 11:41 • Новости дня
    Ученые раскрыли реальный масштаб дорог Древнего Рима

    New York Times: Eченые нашли более 300 тыс. км дорог Римской империи

    Ученые раскрыли реальный масштаб дорог Древнего Рима
    @ Sonse/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи создали подробный цифровой атлас древнеримских дорог протяжённостью 302 тыс. км, что почти в полтора раза превышает прежние оценки.

    В новом цифровом атласе древних дорог Римской империи раскрыта сеть, которая оказалась значительно обширнее, чем считалось ранее, пишет The New York Times.

    По данным исследования, опубликованного в журнале Scientific Data, протяженность дорог выросла с примерно 120 тыс. до 302 тыс. километров, охватив, помимо крупных магистралей, также стратегические и локальные маршруты. Эта сеть моделировалась на основе спутниковых снимков, топографических данных и исторических источников.

    Руководитель исследования археолог Том Брюгман отметил, что новый атлас Itiner-e учитывает все дороги, существовавшие примерно с 312 года до н.э. по 400 год н.э.

    Он подчеркнул: хотя хронологические данные имеются лишь по части дорог, результат показывает комплексный размах инфраструктуры. Брюгман добавил: «К сожалению, для всей империи невозможно установить, как сеть менялась внутри этого периода».

    Исследование указало, что предыдущее определение римских дорог было слишком узким, ограничиваясь только хорошо мощёными трассами, тогда как теперь учитывались любые проходимые пути. Это позволило значительно дополнить карту дорог в Северной Африке, Греции и на Пиренейском полуострове. Для поиска утерянных дорог ученые анализировали рельеф, изменения растительности и другие малозаметные признаки.

    Лишь менее 3% дорог сегодня подтверждены археологически – большинство маршрутов восстановлены по отдельным милестонам и косвенным данным. Дороги в пустынях представляли собой не одну, а несколько параллельных колей, что также отражено в новой карте, где показан лишь обобщенный маршрут проезда.

    Среди самых длинных известных дорог исследование выделяет маршрут паломника из Бордо в Иерусалим IV века: документальный отчет тех лет зафиксировал путешествие в 5 тыс. километров туда и обратно, что примерно на 700 километров больше расчетов по современной модели. Вдоль маршрута паломник посещал ключевые библейские места, отмечая встреченные святыни, а также приводил местные предания и детали своей дороги.

    Проект Itiner-e, по мнению ученых, открывает новые возможности для исследований, в том числе для анализа того, как дорожно-транспортная сеть повлияла на распространение эпидемий в древнем мире, например, в ходе Антониновой чумы, подкосившей значительную часть населения. Специалисты отмечают, что теперь, обладая картой, жители и исследователи могут «смотреть вниз», вновь осмысливая забытые дороги, по которым когда-то шло становление античной цивилизации.

    Напомним, в ноябре археологи на Тайване нашли построенные с использованием сахара древние дороги.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 23:53 • Новости дня
    SpaceX запустила Falcon 9 со спутниками для разведки США

    Tекст: Ольга Иванова

    Компания SpaceX вывела на орбиту очередную группу разведывательных спутников США на ракете Falcon 9, трансляция старта велась на странице компании в соцсети X (соцсеть заблокирована в России).

    Американская компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с группой спутников для Национального управления военно-космической разведки США, передает ТАСС.

    Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 14.16 по местному времени, что соответствует 22.16 по Москве. Первая ступень носителя Falcon 9 спустя несколько минут совершила успешное вертикальное приземление, позволяющее компании снизить расходы при последующих запусках.

    Миссия NROL-77 стала уже третьей в текущем году, проведенной SpaceX для нужд военной разведки США. Подробная информация о характеристиках и назначении спутников остается засекреченной – такие данные традиционно не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель Falcon-9 стартовала с американского космодрома. Спутник Sentinel-6B был выведен на орбиту для изучения уровня Мирового океана за последние 30 лет. Миссия аппарата направлена на уточнение климатических данных и наблюдение за глобальными изменениями.

    Ранее многоразовый космоплан X-37B США стартовал с мыса Канаверал для тестирования лазерной связи и новой системы навигации.


    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 19:31 • Новости дня
    Рыжиков передал руководство МКС американскому и российскому коллегам

    Tекст: Ольга Иванова

    Передача управления Международной космической станцией и российского сегмента состоялась в рамках смены экспедиций, новым командиром российского сегмента назначен Сергей Кудь-Сверчков, рассказал сам новый командир российского орбитального сегмента.

    Сергей Рыжиков, командир Международной космической станции, передал руководство станцией американскому астронавту Майклу Финку, а российским сегментом – космонавту Роскосмоса Сергею Кудь-Сверчкову, сообщает ТАСС. Эта смена командования связана с завершением миссии 73-й экспедиции и прибытием экипажа 74-й экспедиции на МКС.

    Сергей Кудь-Сверчков отметил: «Сегодня прошла передача российского сегмента от убывающей 73-й экспедиции МКС к прибывшей 74-й экспедиции. Я принял на себя руководство, о чем мы с Сергеем Рыжиковым подписали соответствующий документ». Он подчеркнул значимость этого момента для работы всего экипажа.

    По традиции, вместе с руководством всей станцией глава МКС-73 передал новому командиру ключ от станции. Эта символическая церемония означает полную передачу полномочий и ответственности за функционирование станции новым командирам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАСА определило компанию Northrop Grumman ответственной за сведение МКС с орбиты. Экипаж космического корабля «Союз МС-28» начал выполнение работ на МКС. Космонавт Федяев вошел в состав экипажа американского корабля Crew Dragon вместо Артемьева.


    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    Центр Гамалеи выпустил первые тестовые партии вакцины от рака

    В центре Гамалеи выпустили первые тестовые партии вакцины от рака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фабрика по производству мРНК-препаратов при НИЦ имени Гамалеи завершила создание первых трех тестовых серий вакцины для лечения онкологических заболеваний, сообщили ученые.

    Фабрика по производству мРНК-препаратов при НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустила первые три тестовые серии вакцины от рака, передает ТАСС. Об этом на научной конференции сообщил директор института Александр Гинцбург.

    По его словам, средства на строительство фабрики уже выделены, объект не только построен, но и полностью оснащен современным оборудованием.

    «Самое главное – в нашем ведущем онкологическом центре Герцена под руководством академика Андрея Каприна получен весь разрешительный пакет документов на использование технологии – начиная от диагностики и заканчивая выпуском мРНК и применением у больных людей», - заявил Гинцбург.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Национальном центре «Россия» объявили о создании первой отечественной платформы для разработки индивидуальных онкопрепаратов на базе мРНК с персонализацией для каждого пациента.

    Кроме того, центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины против ВИЧ, и окончательное решение о переходе к доклиническим исследованиям ожидают получить в течение трех лет.

    Гинзбург до этого сообщал, что первые пациенты в России могут начать получать персонализированную онковакцину от рака к концу года.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Роскосмос опубликовал снимки крупнейшего айсберга D15а

    Tекст: Ольга Иванова

    Айсберг D15а, считающийся самым крупным на данный момент, был замечен дрейфующим в Море Содружества и попал в объектив спутника Роскосмоса.

    Роскосмос опубликовал снимки самого крупного в мире айсберга D15а, передает РИА «Новости».

    На момент съемки ледяной гигант находился в Море Содружества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, айсберг А23а уступил первенство по площади среди дрейфующих айсбергов после сокращения до 1370 кв. км.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 22:37 • Новости дня
    Глава РАН Красников рассказал об уникальных измерениях солнечной активности

    Tекст: Ольга Иванова

    Группа из четырех гелиогеофизических спутников «Ионосфера-М» позволила России получить на мировом уровне уникальные данные солнечной активности, заявил глава РАН Геннадий Красников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Россия проводит уникальные на мировом уровне измерения солнечной активности с помощью четырех гелиогеофизических спутников серии «Ионосфера-М», сообщил Красников на встрече с Путиным, передает ТАСС.

    Красников заявил: «Мы осуществили запуск четырех аппаратов для исследования солнечной и земной активности. В ноябре они уже появились в эксплуатации без ограничений. У нас там получаются уникальные измерения на мировом уровне, даже некоторые превосходят».

    По словам главы РАН, группа из четырех спутников позволяет закрыть 90% необходимой научной информации по мониторингу солнечной и геофизической активности. Красников подчеркнул, что успешный запуск биологического спутника «Бион-М» № 2 также обогатит мировую науку ценными результатами исследований.

    Спутники «Ионосфера-М» входят в состав космического комплекса «Ионозонд», который предназначен для мониторинга гелиогеофизической обстановки, в том числе наблюдения за ионосферой, Солнцем и контроля радиационной среды. Среди ключевых задач комплекса – исследование распределения озона в верхних слоях атмосферы.

    Первые два спутника «Ионосфера-М» были запущены на орбиту в ноябре прошлого года, а еще два – в июле 2025 года. Основным отличием аппаратов № 3 и № 4 стала их перпендикулярная по отношению к первым орбитам траектория, а также наличие оборудования для измерения уровня содержания озона в атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во вторник планирует провести встречу с главой Российской академии наук Геннадием Красниковым.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 03:24 • Новости дня
    Комитет сената США одобрил кандидатуру миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА

    Tекст: Денис Тельманов

    Миллиардер Джаред Айзекман получил одобрение профильного комитета сената и теперь ожидает голосования полный состав палаты за его назначение.

    Профильный комитет сената США одобрил кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы НАСА, сообщает РИА «Новости». По словам сенатора-республиканца Джерри Морана, комитет по торговле поддержал кандидатуру, отметив стремление Айзекмана реализовать цель НАСА по возвращению американских астронавтов на Луну и развитию научных и технологических направлений агентства.

    Последним этапом для назначения Айзекмана на должность станет голосование всего сената, после которого он официально сможет занять пост администратора НАСА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Дональд Трамп переназначил Джареда Айзекмана на пост главы NASA.

    Трамп ранее отозвал кандидатуру Айзекмана, сославшись на необходимость пересмотреть его прежние связи.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что это решение относится к внутренним делам США и не скажется на космическом сотрудничестве.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 11:33 • Новости дня
    Ученые сообщили о редкой «черной» вспышке на Солнце

    Ночью на Солнце произошла редкая «черная» вспышка

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце в полночь по московскому времени зафиксировали редкую «черную» вспышку, распространившую облако холодного водорода почти на миллион километров.

    Редкое явление – «чёрная» вспышка произошла на Солнце минувшей ночью, передает Telegram-канал лабораториb солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Отмечается, что взрыв на светиле произошtл ровно в полночь по московскому времени и выбросил облако плотного холодного водорода, которое разметалось по солнечному диску почти на миллион километров.

    На фоне яркого солнечного диска темное вещество выглядело как «призрачное черное пламя» или загадочный дым, охвативший треть звезды. Это необычное зрелище продлилось несколько часов, создавая уникальную атмосферную иллюзию.

    К утру аномалия исчезла: холодная плазма либо рассеялась, либо просто испарилась под давлением высоких температур, продолжают российские ученые. Такой тип космических вспышек, по данным лаборатории, встречается очень редко.

    Ранее в понедельник сообщалось, что на Солнце зафиксировали редкую вспышку класса Х.

    Вечером 6 декабря произошли две солнечные вспышки предпоследнего класса М. Утром 9 декабря выброс плазмы, вызванный этими вспышками, достигнет Земли.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 02:46 • Новости дня
    Космонавты закрыли люки корабля «Союз МС-27» для возвращения на Землю

    Tекст: Денис Тельманов

    Корабль «Союз МС-27» с экипажем закрыл люки и готовится начать автономный полет для возвращения на Землю после завершения миссии.

    Космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий вместе с астронавтом НАСА Джонатаном Кимом завершили переход с Международной космической станции на борт корабля «Союз МС-27», сообщает ТАСС.

    По данным трансляции Роскосмоса, после этого члены экипажа закрыли люки между кораблем и станцией. Следующим шагом станет надевание скафандров и размещение в ложементах перед возвращением.

    Согласно плану, «Союз МС-27» отстыкуется от модуля «Причал» в 04:41 по московскому времени, далее перейдет в режим автономного полета.

    В 07:10 по московскому времени запланировано включение тормозных двигателей, после чего корабль должен сойти с орбиты.

    Приземление спускаемого аппарата ожидают в 146 километрах юго-восточнее Жезказгана в Казахстане в 08:04 по московскому времени.

    Экипаж отправился на МКС 8 апреля этого года. За время экспедиции космонавты и астронавт выполнили серию научных исследований и экспериментов, а также провели ремонтные работы.

    Рыжиков и Зубрицкий совершили два выхода в открытый космос, где устанавливали аппаратуру для экспериментов «Экран-М» и «Импульс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, управление Международной космической станцией и российского сегмента передали новому командиру Сергею Кудь-Сверчкову.

    Все восемь стыковочных узлов МКС заняты космическими кораблями впервые за 25 лет работы станции.

    Пилотируемый корабль «Союз МС-28» пристыковался к модулю «Рассвет» и доставил экипаж 74-й экспедиции.

    Госкорпорация «Роскосмос» выявила повреждения стартового стола после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28».

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 08:32 • Новости дня
    Экипаж «Союза МС-27» успешно эвакуировали после приземления

    Космонавты и астронавт НАСА эвакуировались после приземления «Союза МС-27»

    Tекст: Мария Иванова

    Космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонатан Ким успешно покинули спускаемый аппарат «Союза МС-27» после 245 суток работы на орбите.

    Космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий из Роскосмоса, а также астронавт НАСА Джонатан Ким успешно покинули спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» после приземления в казахстанской степи, передает ТАСС.

    Аппарат приземлился в 8.04 по московскому времени, эвакуация экипажа прошла без осложнений.

    Экипаж провел на борту Международной космической станции 245 суток. За это время они осуществили множество экспериментов и научных исследований, а также ремонтные и восстановительные работы. Рыжиков и Зубрицкий совершили два выхода в открытый космос, где установили оборудование для экспериментов «Экран-М» и «Импульс».

    С завершением полета «Союза МС-27» началась 74-я длительная экспедиция на МКС, в состав которой вошли космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСАКристофер Уильямс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавта Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонатан Ким прибыли обратно на Землю на корабле «Союз МС-27».

    6 декабря МКС впервые за 25 лет приняла одновременно восемь космических кораблей.

    5 декабря экипаж «Союза МС-28» приступил к работе на МКС.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 10:27 • Новости дня
    На Солнце зафиксировали редкую вспышку класса Х

    На Солнце зафиксировали первую в году вспышку X-класса

    Tекст: Мария Иванова

    Утром понедельника на Солнце была зафиксирована короткая, но мощная вспышка самого высокого класса X1.1, при этом основная часть накопленной энергии в крупнейших пятнах пока не высвобождена.

    На Солнце утром в понедельник зафиксирована вспышка высшей категории X, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Взрыв произошел в 8.01 по московскому времени, его мощность оценили в X1.1, а продолжительность составила около 15 минут.

    По информации ученых, вспышка имела импульсный характер, что обычно не сопровождается выбросами плазмы. Однако на первых видеозаписях с орбиты заметны движения солнечного вещества, что позволяет предположить, что часть плазмы могла уйти в межпланетное пространство. В то же время вероятность воздействия события на Землю оценивается как очень низкая.

    Комплекс пятен 4294-4296-4298, крупнейший на Солнце в текущем году, впервые начал сбрасывать накопленную энергию. При этом взрыв произошел не в самой крупной, а в наименьшей из групп – 4298, площадь которой составляет 120 условных единиц, в то время как 4294 и 4296 – это 800 и 680 единиц соответственно. В двух крупнейших областях за прошедшую неделю не было даже вспышек средней мощности.

    Ученые подчеркивают, что ключевой вопрос сейчас – был ли все же выброс плазмы и куда он направляется. Также специалисты отмечают, что событие оказалось неожиданным: вероятность вспышки в группе 4298, по прогнозам NOAA, составляла всего 1%, однако именно этот сценарий реализовался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 6 декабря произошли две солнечные вспышки предпоследнего класса М. Утром 9 декабря выброс плазмы, вызванный этими вспышками, достигнет Земли.

    Ранее ученые Института космических исследований РАН допустили влияние образования пятен на Солнце на геомагнитную обстановку.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 09:35 • Новости дня
    Лаборатория ИКИ РАН предупредила о скорой магнитной буре

    Лаборатория ИКИ РАН сообщила о скором начале магнитной бури

    Tекст: Мария Иванова

    На Земле в ближайшие часы ожидают начало магнитной бури, спровоцированной облаком плазмы, поступившей от солнечной вспышки средней мощности.

    Магнитная буря на Земле может начаться в ближайшие часы, информирует Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Причиной ожидаемых геомагнитных возмущений стало приближение облака плазмы, выброшенного после солнечной вспышки класса М. По словам специалистов, по графикам видно, что буря должна была уже начаться, но пока держится затишье.

    В лаборатории отмечают, что последние сутки геомагнитный фон демонстрирует аномально спокойное поведение, что может свидетельствовать о скором усилении активности. По текущему прогнозу, буря задерживается, однако ученые не исключают, что ее сила может оказаться значительной.

    Ранее на этой неделе лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила, что выброс плазмы после двойной вспышки на Солнце достигнет Земли 9 декабря.

    Институт прикладной геофизики заявил о начале умеренной магнитной бури уровня G2 на Земле 4 декабря.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска приступили к зачистке Светлого и Гришино в ДНР
    Лавров заявил о неизлечимой «животной русофобии» элиты Финляндии
    В Судане при посадке на военной базе разбился Ил-76
    В Конгрессе США предложили выйти из НАТО
    Российский «Лего» запустил самую масштабную серию конструкторов
    Полиция начала розыск избившего инста-модель Таранову в Москве
    Эрмитаж потребовал с севшего на трон Павла I посетителя более 840 тыс. рублей

    Попытка Европы дотянуться до «Турецкого потока» провалилась

    Европа пытается добраться до единственного оставшегося газопровода, который качает газ из России. Речь идет о «Турецком потоке». Физически недружественным странам дотянуться до него тяжело, потому что сам газопровод не заходит на европейскую территорию, а морскую часть оберегает Анкара. Поэтому Европа пытается давить юридически. Как Венгрия и Турция помогли управляющей компании «Турецкого потока» избежать ареста активов? Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Перейти в раздел

    США создают у границ России крупное разведывательное сообщество

    Впервые в истории Япония создаст крупное самостоятельное разведывательное ведомство – условное «японское ЦРУ». Почему японские разведслужбы в последние десятилетия не отличались значительной эффективностью, как будет выглядеть и работать новая структура и почему перед нами настоящий вызов для контрразведки России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации