Четыре вспышки зафиксировали на поверхности Солнца

Четыре вспышки зафиксировали российские ученые на поверхности Солнца

Tекст: Тимур Шайдуллин

Четыре вспышки предпоследнего класса М были зарегистрированы на Солнце 10 декабря, сообщили в Институте прикладной геофизики. Первая из них, вспышка M1.5, была зафиксирована в 02:27 мск в рентгеновском диапазоне, в группе солнечных пятен 4296 (S18W46), продолжительность явления составила 20 минут. Позднее в тот же день были зафиксированы еще три вспышки этого класса.

Уточняется, что все четыре вспышки произошли в крупнейшем за год комплексе пятен на Солнце, который включает области 4294, 4296 и 4298. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметила, что данный комплекс пятен в ближайшие два-три дня выйдет в область прямых ударов по межзвездному объекту 3I/ATLAS.

В сообщении напомнили, что солнечные вспышки по мощности рентгеновского излучения делятся на классы A, B, C, M и X, при этом переход к следующей букве увеличивает мощность в десять раз. Вспышки нередко сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая при достижении Земли может вызывать магнитные бури.

Напомним, в полночь понедельника в полночь понедельника на Солнце зафиксировали редкую «черную» вспышку, которая распространила облако холодного водорода почти на миллион километров.

А уже утром понедельника произошла короткая, но мощная вспышка самого высокого класса X1.1, при этом основная часть накопленной энергии в крупнейших пятнах пока не высвобождена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые Института космических исследований РАН допустили влияние образования пятен на Солнце на геомагнитную обстановку.



