    Суд в Донецке определит ключевых военных преступников Украины
    Экс-глава МИД Украины Кулеба попал на видео со странно танцующей подругой
    Макрон заявил о «козырях» Европы по конфликту на Украине
    Директор Долиной рассказал о размере гонораров певицы после скандала с квартирой
    Путин назвал шесть системных задач правительства на 2026 год
    Путин обновил состав СПЧ
    Мерц и Макрон назвали «решающими» ближайшие дни для Украины
    Глава МИД Польши созвал экстренное совещание совета стран Балтийского моря
    Кот Ларри сбежал из офиса Стармера после приезда Зеленского
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов Киев экспериментирует с ИИ-национализмом

    Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.

    13 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Чили в поисках здравого смысла

    Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Донбасс всегда голосовал против Украины

    Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.

    2 комментария
    9 декабря 2025, 02:46 • Новости дня

    Космонавты закрыли люки корабля «Союз МС-27» для возвращения на Землю

    Tекст: Денис Тельманов

    Корабль «Союз МС-27» с экипажем закрыл люки и готовится начать автономный полет для возвращения на Землю после завершения миссии.

    Космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий вместе с астронавтом НАСА Джонатаном Кимом завершили переход с Международной космической станции на борт корабля «Союз МС-27», сообщает ТАСС.

    По данным трансляции Роскосмоса, после этого члены экипажа закрыли люки между кораблем и станцией. Следующим шагом станет надевание скафандров и размещение в ложементах перед возвращением.

    Согласно плану, «Союз МС-27» отстыкуется от модуля «Причал» в 04:41 по московскому времени, далее перейдет в режим автономного полета.

    В 07:10 по московскому времени запланировано включение тормозных двигателей, после чего корабль должен сойти с орбиты.

    Приземление спускаемого аппарата ожидают в 146 километрах юго-восточнее Жезказгана в Казахстане в 08:04 по московскому времени.

    Экипаж отправился на МКС 8 апреля этого года. За время экспедиции космонавты и астронавт выполнили серию научных исследований и экспериментов, а также провели ремонтные работы.

    Рыжиков и Зубрицкий совершили два выхода в открытый космос, где устанавливали аппаратуру для экспериментов «Экран-М» и «Импульс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, управление Международной космической станцией и российского сегмента передали новому командиру Сергею Кудь-Сверчкову.

    Все восемь стыковочных узлов МКС заняты космическими кораблями впервые за 25 лет работы станции.

    Пилотируемый корабль «Союз МС-28» пристыковался к модулю «Рассвет» и доставил экипаж 74-й экспедиции.

    Госкорпорация «Роскосмос» выявила повреждения стартового стола после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28».

    8 декабря 2025, 14:47 • Новости дня
    «Единая Россия» совместно с фондом ветеранов передала оружие бойцам СВО
    «Единая Россия» совместно с фондом ветеранов передала оружие бойцам СВО
    @ t.me/er_molnia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оружие и специальные патроны для борьбы с дронами были переданы военнослужащим спецоперации на Украине партией «Единая Россия» и фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций».

    Передачу осуществили в штабе общественной поддержки партии в Ростовской области, где с бойцами встретился секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Сегодня мы поставили гладкоствольные ружья, специальные патроны, которые помогают сбивать дроны. Отработали заказ ребят», – заявил Якушев. Он также выразил благодарность бойцам за подвиги на фронте и отметил, что к инициативе присоединился екатеринбургский фонд, объединяющий ветеранов и участников спецоперации.

    Якушев отметил, что многие, кто больше не находится на передовой, продолжают поддерживать фронт и в гражданской жизни, чтобы способствовать приближению победы. К инициативе могут присоединиться и другие организации, разделяющие патриотические взгляды. Директор фонда Сергей Павленко подчеркнул, что «каждая отправка техники – это незамедлительный отклик на актуальные запросы бойцов».

    «Единая Россия» с начала спецоперации на Украине оказывает помощь как фронту, так и жителям освобожденных территорий. За это время собраны миллиарды рублей на поддержку военнослужащих – поставляются техника, оборудование и гуманитарные грузы. По данным партии, за весь период спецоперации уже доставлено более 145 тыс. тонн гуманитарной помощи, а на территории новых регионов организована сеть гуманитарных центров и пунктов выдачи.

    Ранее «Единая Россия» передала технику участникам СВО в Запорожье.

    8 декабря 2025, 08:50 • Новости дня
    Названы главные обеспечители кредита Киеву за счет активов России

    Politico: Германия, Франция и Италия должны стать обеспечителями кредита Киеву

    Названы главные обеспечители кредита Киеву за счет активов России
    @ Daniel Torok/Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Самую большую долю в предоставлении кредита Украине за счет замороженных российских активов, обсуждаемого в Евросоюзе, должны внести Германия, Франция и Италия: только Берлину придется выделить свыше 51 млрд евро, сообщает издание Politico.

    По данным издания Politico, Германия, Франция и Италия должны внести наибольший вклад в обеспечение кредита Украине за счет замороженных российских активов, пишет РИА «Новости».

    Издание пишет, что Еврокомиссия на прошлой неделе представила странам ЕС суммы, которые каждая страна должна будет предоставить, выступая гарантом кредита для Киева. Подчеркивается, что помощь должна распределяться пропорционально, чтобы убедить Бельгию согласиться на схему финансирования.

    Согласно подсчетам Politico, при размере кредита 210 млрд евро, Германия обязана будет гарантировать 51,3 млрд евро (24,4% своего валового национального дохода), Франция – 34 млрд евро (16,2%), Италия – 25,1 млрд евро (12%). Финансовая схема предусматривает предоставление Украине кредита на сумму от 185 до 210 млрд евро с условием возвращения после завершения конфликта, если Москва выплатит компенсацию.

    Еврокомиссия активно ищет согласия от всех стран ЕС на использование замороженных суверенных активов России в пользу Украины, несмотря на жесткую оппозицию некоторых участников союза. Напомним, после начала спецоперации на Украине ЕС и G7 заморозили около 300 млрд евро российских золотовалютных резервов, из которых более 180 млрд евро находятся на счетах бельгийской системы Euroclear.

    Ранее Еврокомиссия перевела Украине 18,1 млрд евро, полученных с доходов от замороженных российских активов. Власти России неоднократно называли действия Евросоюза по заморозке и последующему использованию этих средств попыткой воровства и нарушением международных норм.

    Европейский союз может оставить российские активы замороженными на неопределенный срок из-за обнаруженной юридической лазейки.

    Коллегия Еврокомиссии 3 декабря поддержала идею предоставить Украине кредит из средств замороженных российских активов.

    Европейский центральный банк отказался поддержать выделение 140 млрд евро Украине за счет этих средств.

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Москва может инициировать долгий судебный процесс в ответ на изъятие активов.

    8 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Маск обещает России армию для войны с ЕС

    «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    8 декабря 2025, 12:43 • Новости дня
    Одесситы начали переодеваться в евреев

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе на улицах начались проверки документов у представителей еврейской общины, так как некоторые мужчины начали переодеваться в евреев ради свободного передвижения, сообщили украинские СМИ.

    Полиция Одессы начала проверять документы у прохожих, чтобы выявить украинцев, переодевающихся в евреев ради более свободного перемещения по городу, сообщает Lenta.ru. Информация об этом появилась со ссылкой на слова местных жителей, которые поделились своими наблюдениями в социальных сетях.

    Пользователи социальных сетей рассказали, что случаи проверки участились за последние дни. Правоохранители на улицах обращаются к мужчинам, одетым в традиционную еврейскую одежду, и просят предъявить удостоверения.

    Ранее в Одессе толпа людей разгромила микроавтобус сотрудников территориального центра комплектования.

    8 декабря 2025, 12:57 • Новости дня
    Суд Амстердама арестовал активы оператора «Турецкого потока»

    Суд Амстердама арестовал активы оператора «Турецкого потока»

    Суд Амстердама арестовал активы оператора «Турецкого потока»
    @ Ministry of Energy Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Окружной суд Амстердама наложил арест на имущество и счета оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V (принадлежит Газпрому).

    Окружной суд Амстердама арестовал активы оператора газопровода «Турецкий поток» компании South Stream Transport B.V., принадлежащей Газпрому, по иску «ДТЭК Крымэнерго», передает ТАСС.

    В материалах суда указано, что в 2015 году после воссоединения Крыма с Россией активы «ДТЭК Крымэнерго» были национализированы, а украинская сторона инициировала международный арбитраж, ссылаясь на договор о взаимной защите инвестиций.

    Трибунал в Гааге 1 ноября 2023 года постановил взыскать с России 207,8 млн долларов компенсации в пользу «ДТЭК Крымэнерго» и начислить проценты до момента выплаты. В ответ власти России оспорили юрисдикцию арбитража и обратились в Высокий суд Лондона с просьбой отменить или приостановить исполнение решения.

    В июле 2025 года суд выдал исполнительный лист на арест всех денежных средств и активов South Stream Transport B.V. в ABN Amro Bank N.V. по заявлению «ДТЭК Крымэнерго». Оператор «Турецкого потока» пытался добиться добровольного снятия ареста, а затем потребовал в суде Амстердама отменить ограничения или обязать украинскую компанию сделать это под страхом штрафа, но суд в прошении отказал и постановил дополнительно выплатить 1999 евро судебных издержек.

    South Stream Transport B.V. занимается транспортировкой природного газа из России через Черное море в Турцию и европейские страны, компания зарегистрирована в Нидерландах.

    Высокий суд Лондона разрешил России временно не исполнять решение Гаагского арбитража о взыскании 207,8 млн долларов в пользу украинского АО «ДТЭК Крымэнерго» за утрату активов в Крыму.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче полного пакета акций «Крымэнерго», находившегося в федеральной собственности, Республике Крым.

    8 декабря 2025, 08:16 • Новости дня
    Долина обвинила Лурье в неосторожности при покупке квартиры

    Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности при покупке квартиры

    Долина обвинила Лурье в неосторожности при покупке квартиры
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка России Лариса Долина указала в иске, что покупательница ее квартиры Полина Лурье не проявила должной осмотрительности, следует из судебного решения.

    Лариса Долина в иске к покупательнице своей квартиры Полине Лурье заявила, что Лурье не проявила необходимой разумной осмотрительности при заключении сделки, передает ТАСС. Об этом говорится в решении суда, с которым ознакомились журналисты агентства.

    Долина обвиняет Лурье, зарегистрированную как индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности в аренде и управлении недвижимостью, в том, что та не приняла во внимание важные факторы и сопутствующие сделке обстоятельства.

    По словам Долиной, покупательница проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, которые очевидно свидетельствуют об искажении воли истца.

    52 комментария

    Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что Лариса Долина извинились перед Полиной Лурье только в эфире Первого канала из-за общественного резонанса.

    Лурье отказалась отзывать жалобу, несмотря на заявления Долиной о возврате денег.

    В эфире Первого канала Долина пообещала полностью возместить Лурье расходы за покупку возвращенной через суд квартиры.

    8 декабря 2025, 03:27 • Новости дня
    Шарий заявил о подготовке Киевом спецоперации по «вразумлению» Вэнса и Рубио
    Шарий заявил о подготовке Киевом спецоперации по «вразумлению» Вэнса и Рубио
    @ Will Oliver/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Служба внешней разведки Украины готовит «спецоперацию» по «публичному вразумлению» вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

    По словам Шария, Служба внешней разведки Украины разрабатывает «спецоперацию против Рубио и Вэнса» под руководством генерала Олега Синянского, к акции собираются привлечь католиков и политиков из США и Европы, причем часть из них будет использоваться «вслепую», передает РИА «Новости».

    «Служба внешней разведки планирует спровоцировать так называемое «публичное вразумление»... Операция запланирована на ближайшее время», – заявил он.

    Позже он уточнил, что Синянский сейчас формально не возглавляет ведомство, однако курирует данную операцию. Блогер отметил, что термин «публичное вразумление» в данном контексте относится к христианской практике, когда один христианин публично упрекает другого за действия, противоречащие христианским принципам. Он подчеркнул, что речь идет о заранее подготовленной операции Службы внешней разведки Украины, в документах которой приводятся имена предполагаемых участников.

    Шарий приложил к публикации скриншоты некого документа, где указаны фамилии епископов, кардиналов, известных богословов и проповедников, которые якобы должны быть задействованы в предстоящей акции спецслужбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером территориальный вопрос и возможные гарантии безопасности со стороны США. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева. Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.

    8 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    «Коридор Трампа» привел к ухудшению отношений Азербайджана и Грузии

    Азербайджанские СМИ: Отношения Баку и Тбилиси страдают из-за Зангезурского коридора

    «Коридор Трампа» привел к ухудшению отношений Азербайджана и Грузии
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Реализация «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» – Зангезурского коридора – уже принесла серьезные проблемы в отношения Азербайджана и Грузии, которая до сих пор оставалась ключевым транзитным звеном региона, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на азербайджанские СМИ.

    «В последние месяцы в отношениях между Баку и Тбилиси наметился тревожный сдвиг», – отмечает азербайджанское издание Minval, напоминающее, что азербайджанские водители с сентября сталкиваются с систематическими задержками на грузинской границе.

    СМИ сообщает, что Азербайджан и Армения приступили к обсуждению возможностей экспорта азербайджанской нефти и нефтепродуктов в Армению, в связи с чем Баку запросил у Тбилиси тариф на участок Гардабани – Садахло.

    «Отсутствие прямого железнодорожного сообщения между двумя странами делает транзит через Грузию единственным маршрутом. Ответ Грузии стал своего рода индикатором – не только коммерческой позиции, но и политического мышления. Грузинская сторона, по нашим данным, представила тариф в размере 92 долларов США за тонну на участке протяженностью 111 км, что составляет 0,82 доллара за тонну на километр. Для сопоставления: по территории Азербайджана аналогичные грузы перевозятся на расстояние 680 км – от станции Ялама до станции Беюк-Кясик – по тарифу 17 долларов США, то есть 0,02 доллара за тонну на километр. Это в 40 раз ниже, чем предложенная грузинская ставка», – отмечает Minval.

    СМИ констатирует, что Грузия «подрывает доверие ключевого партнера» – Азербайджана. По данным азербайджанского издания, реализация проекта Зангезурского коридора лишит Грузию логистической монополии. «Сегодня Грузия фактически выступает против формирования устойчивой региональной архитектуры мира и взаимовыгодных экономических связей, – пишет Minval. – Страна, в экономику которой Баку стабильно инвестировал и которую поддерживал на протяжении десятилетий, не может позволить себе роскошь игнорировать интересы Азербайджана».

    Официальной позиции по тарифам Тбилиси пока не высказал. Грузинский политолог Корнелий Какачия заявил газете «Резонанси», что если «тарифная война» связана с будущим Зангезурским коридором, то это «непродуманный шаг» грузинской стороны против Азербайджана как стратегического партнера. По его словам, Грузия сохранит за собой «основную связующую функцию между Азербайджаном и Турцией», даже если «маршрут Трампа» отберет у нее часть грузоперевозок. Эксперт призывает решить вопрос тарифов путем компромисса, чтобы избежать эскалации.

    8 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    National Interest оценило возможность Зеленского сбежать в Израиль
    National Interest оценило возможность Зеленского сбежать в Израиль
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Законодательство Израиля, предусматривающее быстрое гражданство и налоговые льготы, создало условия для переезда крупных украинских бизнесменов, включая бывших соратников Владимира Зеленского, сообщает National Interest.

    Израиль стал идеальным направлением для украинских олигархов, что отмечает издание National Interest. Право на гражданство по репатриации, десятилетнее освобождение от налогов на зарубежные доходы и отсутствие экстрадиции делают страну привлекательной для лиц, подозреваемых в коррупции.

    В материале подчеркивается, что среди ставших постоянными жителями Израиля есть такие фигуры, как олигарх Тимур Миндич – бывший партнер Владимира Зеленского по студии «Квартал 95» и обвиняемый украинскими властями в выведении более 100 млн долларов через коррупционные схемы на «Энергоатоме». По информации издания, Миндич успел попасть в Израиль за считанные часы до задержания в Киеве, и теперь Украина требует его выдачи, однако израильская сторона не спешит удовлетворять запрос.

    В похожей ситуации оказался Игорь Коломойский (внесен в России в список экстремистов и террористов) – еще один представитель крупного капитала с украинским и израильским гражданством, арестованный по обвинениям в Киеве.

    Авторы статьи отмечают, что Израиль после начала спецоперации на Украине стал местом эмиграции для тысяч украинцев, среди которых могут быть и держатели незаконно добытого капитала.

    В статье подчеркивается, что возможность эмиграции самого Владимира Зеленского на фоне усиления давления на его администрацию, хотя и не подтверждены фактами, приобретают реальную основу с учетом сложившихся в Израиле правовых «лазеек».

    Эксперты делают акцент на необходимости для израильских властей ужесточить контроль над иммиграционной и финансовой политикой, чтобы страна не стала постоянным убежищем для выходцев из постсоветского пространства, замешанных в коррупционных схемах.

    Ранее особняк украинского бизнесмена Тимура Миндича в элитном пригороде Тель-Авива оказался пустым и без охраны.

    МВД Украины включило Тимура Миндича и Александра Цукермана в список разыскиваемых за тяжкие экономические преступления.

    Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос пообещал объявить Миндича и Цукермана в международный розыск.

    Участники коррупционного скандала на Украине похитили более 100 млн долларов, которых бы хватило для содержания одной бригады ВСУ в течение года.

    8 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Лукьянов объяснил жалобы Трампа на не читавшего мирный план Зеленского

    Политолог Лукьянов: Зеленский не комментирует план США до переговоров с европейскими «друзьями»

    Лукьянов объяснил жалобы Трампа на не читавшего мирный план Зеленского
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский избегает комментировать американскую инициативу по урегулированию конфликта на Украине до встречи с европейскими «друзьями». При этом на предстоящих переговорах в Лондоне лидеры Европы попытаются убедить его не соглашаться на односторонние уступки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом.

    «Жалобы Дональда Трампа на то, что Владимир Зеленский якобы не читал американский план, не стоит воспринимать буквально. Последний явно ознакомился с документом. Другое дело, что он придерживается тактики, согласно которой лучше избегать четкой реакции на инициативу до переговоров с европейскими «друзьями», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Собеседник напомнил, что в понедельник в Лондоне должна пройти встреча Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца с Зеленским. Она состоится в непростой для Европы и Украины момент. «США, судя по всему, не собираются учитывать мнение лидеров ЕС по урегулированию конфликта и обращаться к ним до того, как будет достигнуто приемлемое с американской точки зрения соглашение», – указал политолог.

    «Европейцам же такое положение дел очень не нравится. Но у них чрезвычайно мало инструментов, чтобы изменить ситуацию: нет ни денег, ни своего оружия и, более того, политическое влияние ослаблено внутренними противоречиями», – детализировал аналитик. По его мнению, квинтэссенцией всех усилий ЕС станет поиск способа конфисковать российские замороженные активы. «Это единственные средства, которые Брюссель действительно может направить Киеву», – уточнил эксперт.

    «Я думаю, что в ходе переговоров в Лондоне европейские представители продолжат стимулировать и подбадривать Зеленского, чтобы он не шел на односторонние уступки. Впрочем, на Украине отдают себе отчет в том, что политикам в Европе не по силам оказать конкретную практическую поддержку», – рассуждает аналитик.

    «Другими словами, украинская сторона пытается добиться того, чтобы Евросоюз оказался частью переговорного процесса, потому что европейцы в большей степени отвечают тем представлениям, которые есть у Киева. Но в то же время киевские власти понимают, что не Европе принимать решения. Поэтому я сомневаюсь, что встреча в Лондоне принесет какой-то осязаемый результат», – заключил Лукьянов.

    Ранее Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что Владимир Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном. По его словам, Москву «устраивают» предложения США. «Россия, я думаю, предпочла бы получить всю страну, если так подумать, но Россию, я верю, устраивает (мирный план). Но я не уверен, что Зеленского он устраивает. Его народу план нравится, но он его еще не читал», – сказал американский лидер.

    На этом фоне секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в США, заявил, что в понедельник предоставит Зеленскому «полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и всех документах». «Мы работаем максимально интенсивно!» – заверил он.

    Напомним, встреча между украинской командой во главе с Умеровым и американцами прошла в Майами после возвращения Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера из Москвы. Примечательно, что вскоре после состоявшихся в Кремле переговоров Владимира Путина с американскими эмиссарами появились сообщения, согласно которым США пытаются заблокировать план Еврокомиссии по экспроприации замороженных активов России в Европе.

    Отметим, ЕС выдвинул предложение об использовании средств для обеспечения «репарационного кредита» Украине в размере 90 млрд евро (105 млрд долларов) для покрытия экономических и военных потребностей страны в течение следующих двух лет. В конце декабря запланирована встреча лидеров Евросоюза, где будет решаться вопрос об одобрении этого предложения.

    По информации Politico, Еврокомиссия рассчитывает, что Германия, Франция и Италия возьмут на себя основную часть бремени по обеспечению займа. Страны ЕС в индивидуальном порядке должны будут обязаться выделить миллиарды евро, чтобы гарантировать выплату Украине срочного кредита. Размеры гарантий рассчитываются в зависимости от валового национального дохода страны, говорится в материале.

    В то же время США оказывают влияние на некоторые государства объединения. Как писало агентство Bloomberg, Вашингтон хочет, чтобы эти деньги были использованы для достижения мира на Украине, а не для продолжения боевых действий. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что контроль над активами – последний козырь Европы в украинском вопросе, но Штаты сами заинтересованы извлечь из этих средств дополнительную прибыль.

    8 декабря 2025, 19:48 • Новости дня
    Экс-глава МИД Украины Кулеба попал на видео со странно танцующей подругой
    Экс-глава МИД Украины Кулеба попал на видео со странно танцующей подругой
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оказался в центре внимания после появления в сети видео с концерта, где он был вместе со своей гражданской супругой Светланой Павелецкой.

    На этих кадрах видно, что подруга Кулебы одета в вечернее платье с глубоким декольте, она интенсивно жестикулирует под музыку, в то время как экс-министр и окружающие сидят спокойно.

    Видео было сделаны на мероприятии с участием певца Дмитрия Монатика (MONATIK) на фоне продолжающегося военного конфликта в стране, сообщает Regnum. Такое поведение вызвало волну критики в украинских соцсетях, где многие осудили, что украинская элита отдыхает на концертах, в то время как большинство граждан ежедневно страдают от последствий войны.

    Ранее стало известно, что Кулеба расстался с женой и начал совместную жизнь с Павелецкой, которая проживает в квартире стоимостью около 282 тыс. долларов.

    В феврале Павелецкая открыла в Киеве магазин интимных товаров. По ее словам, несмотря на критику СМИ, создание секс-шопа во время конфликта – это уже ее четвертый бизнес-проект. Она уверена, что это предприятие создаст новые рабочие места и пополнит бюджет страны налогами.

    Также известно, что Кулеба убедил своего 18-летнего сына не идти служить в Вооруженные силы Украины и продолжить учебу в университете. 8 декабря экс-министр объяснил, что сам не вступил в ряды добровольцев на фронт из-за усталости на предыдущей работе.

    Ранее бывший министр иностранных дел Украины заявлял, что киевский режим ожидает тяжелая реальность и тактическое поражение.

    8 декабря 2025, 12:15 • Новости дня
    Жителей Московского региона предупредили о резком похолодании

    Синоптик Тишковец сообщил о резком похолодании и метелях в Подмосковье в воскресенье

    Жителей Московского региона предупредили о резком похолодании
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В восточных районах Подмосковья в ближайшее воскресенье ожидается похолодание до минус 15 и усиление ветра с метелью и заносами на дорогах.

    В Подмосковье в воскресенье ожидаются сильные морозы до минус 15 градусов, а также снегопады и метель с заносами на дорогах, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

    По словам метеоролога, необычно теплая погода с превышением нормы на пять градусов сохранится в Центральной России до конца рабочей недели. Однако уже в субботу ожидается резкая смена погодных условий: через регион пройдет активный холодный фронт с интенсивными снегопадами, метелями, ухудшением видимости и штормовым ветром до 15 метров в секунду.

    «В воскресенье, в тылу мощного циклона, «провалит Арктика». Пронизывающие северные ветры принесут еще более студеные массы воздуха, сформировавшиеся над Ледовитым океаном», – заявил Тишковец. На востоке Подмосковья ночью температура опустится до минус 15, а днем ожидаются морозы –6...–11 °C.

    Специалист отмечает, что настоящая зима придет с опозданием ровно на месяц, и это совпадает с началом зимы по старому календарю – 14 декабря. В эти дни в регионе начнет формироваться устойчивый снежный покров, а среднесуточная температура впервые в сезоне станет ниже нуля.

    Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что в Москве на Новый год ожидается выпадение снега.

    Специалисты «Фобоса» сообщили о рекордно малом количестве снега в Центральной России.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об отсутствии снега в Москве до середины декабря.

    8 декабря 2025, 04:10 • Новости дня
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не ознакомился с предложением США по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп выступил в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. «Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также выразил мнение, что Россия и народ Украины поддерживают условия, предложенные Америкой для урегулирования конфликта. Трамп уточнил, что не уверен в позиции Зеленского относительно плана: «Он сам еще не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так».

    По словам президента США, в настоящее время идут переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с «украинскими лидерами, включая Зеленского». При этом Трамп не пояснил, кого имеет в виду под «украинскими лидерами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил наличие разногласий по ряду пунктов американского плана урегулирования по Украине. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что решение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР может быть ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    8 декабря 2025, 06:19 • Новости дня
    Президент Чехии: НАТО может быть вынуждено сбивать российские самолеты
    Президент Чехии: НАТО может быть вынуждено сбивать российские самолеты
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возможно, страны НАТО окажутся «вынуждены» сбить российский самолет или дрон, заявил президент Чехии Петр Павел.

    Павел заявил о случаях якобы нарушения воздушного пространства со стороны России. По его словам, в случае повторения подобных инцидентов наступит момент, когда НАТО «будет вынуждено» предпринять «более жесткие меры». По его словам, НАТО может «в том числе» пойти на то, чтобы сбить «российский самолет или дроны», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе обвинили Россию в нарушении воздушного пространства и связали с ней инциденты с беспилотниками. Минобороны России заявило, что обвинения не соответствуют действительности, российские истребители и БПЛА не нарушают границы стран Запада.

    Павел призвал НАТО реагировать на «угрозу» со стороны России и рассматривать возможность сбивать самолеты. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что альянс должен решительно реагировать на подобные инциденты, но избегать открытия огня. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за готовность сбивать российские самолеты. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что сбивать самолеты можно только при наличии угрозы.

    8 декабря 2025, 09:28 • Новости дня
    Удары ФАБ уничтожили штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары ФАБ практически уничтожили 225-й штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем, уцелевшие военнослужащие соединения требуют вывода, сообщили в российских силовых структурах.

    Подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ под Гуляйполем были практически уничтожены ударами авиационных бомб, передает ТАСС.

    Источник в российских силовых структурах сообщил: «225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, который находится под Гуляйполем, практически уничтожен ударами ФАБ. Командиры на местах требуют вывода тех, кто пока жив».

    По словам собеседников агентства, оставшиеся в живых военнослужащие полка пытаются добиться эвакуации, однако их просьбы были отклонены командованием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоково в Запорожской области.

    Взятие Яблокова обеспечило ВС России продвижение к Гуляйполю.

    Украинские военные ранее покинули Ровнополье в Запорожской области.

    8 декабря 2025, 08:43 • Новости дня
    На Украине сообщили об участии премьера Свириденко в заговоре против Ермака
    На Украине сообщили об участии премьера Свириденко в заговоре против Ермака
    @ Andrea Savorani Neri/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Украины Юлия Свириденко принимала участие в тайном совещании чиновников и депутатов по смещению Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского, сообщило издание «Украинская правда».

    Премьер-министр Украины Юлия Свириденко входила в группу политиков, которые тайно добивались отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Свириденко, считавшаяся ранее соратницей Ермака, теперь, по данным издания, решила дистанцироваться от него и вместе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком провела тайную встречу с представителями партии «Слуга народа».

    Собеседники издания рассказали, что заседание прошло в кабинете Стефанчука, где участники после обсуждения позвонили Зеленскому и коллективно заявили, что Ермака нужно отправить в отставку. «Мы набрали [Зеленского], и все по очереди объяснили, почему так думаем. Все сказали. А тут же руководство парламента, правительства, лидеры [правящей партии]. [Зеленский] не мог уже это проигнорировать», – приводит прямую речь одного из участников встречи издание.

    После того как Ермак узнал о заговоре, он заблокировал ряд участников в мессенджерах и перестал отвечать на их сообщения. По информации журналистов, Ермак также предпринимал попытки инициировать уголовные дела против главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, а также ряда депутатов, однако к тому времени силовые структуры уже были под контролем Арахамии.

    Как отмечает издание, в случае ухода Ермака с должности влияние Арахамии и Свириденко на государственные процессы значительно вырастет. При этом сама Свириденко активно взаимодействует с парламентом, налаживая контакты с разными фракциями ради принятия бюджета на 2026 год. По оценкам собеседников из «Слуги народа», премьер строит отношения с Радой как элемент защиты и для укрепления собственных позиций в сложившейся политической ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, влиятельные украинские чиновники тайно координировали действия по снятию Андрея Ермака с должности главы офиса Владимира Зеленского.

    Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.

    Военкор сообщил о сбитом украинском Су-27 на Запорожском направлении
    Новак: В России усилят ответственность за нелегальные кредиты
    Зеленский назвал кандидатов на пост главы своего офиса
    Суд вернул Туапсинский морской порт государству
    Госдума назвала дату рассмотрения закона о православных крестах на гербе России
    Симоньян сообщила о начале третьего курса химиотерапии
    Суд приговорил грузчика из «Пятерочка», оправдывавшего террористов ради рекламы

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

