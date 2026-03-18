Telegram заблокировал более 100 тыс. каналов за сутки
Администрация мессенджера Telegram ограничила доступ к внушительному числу сообществ, нарушающих правила платформы, такие данные приводятся в обновленной статистике сервиса.
Во вторник, 17 марта, по всему миру заблокировали более 114 тыс. групп, нарушающих политику сервиса, передает ТАСС.
К 18 февраля с начала года под ограничения попали более 10 млн сообществ. Самая масштабная чистка за всю историю наблюдений произошла 1 января 2026 года – тогда удалили почти 543 тыс. ресурсов.
За весь 2025 год модераторы заблокировали 44 млн каналов. Это в 2,7 раза больше показателей 2024 года.
Администрация мессенджера в феврале ограничила доступ к 238 тыс. ресурсов за нарушение правил. Также компания прошлым летом блокировала рекордные 402 тыс. каналов и групп всего за один день.