Telegram заблокировал рекордное количество каналов за один день

Tекст: Алексей Дегтярев

В Telegram 27 июля заблокировали более 402 тыс. каналов и групп, этот показатель стал одним из самых высоких за год, сообщили в компании, передает ТАСС.

Предыдущий рекорд по количеству блокировок за сутки был зафиксирован в феврале, тогда он превысил 490 тыс. случаев. Также значительное число блокировок произошло 3 июля, когда было ограничено более 314 тыс. каналов.

По состоянию на конец дня 12 августа в 2025 году общее число заблокированных каналов и групп в мессенджере превысило 20,9 млн – такая отметка достигнута впервые. В начале июля статистика указывала на 16,3 млн заблокированных, что означает увеличение на 4 млн каналов менее чем за полтора месяца.

Ранее Telegram заблокировал канал BlackMirror в мессенджере за публикацию персональных данных и вымогательство.

До этого мессенджер также блокировал мошеннические каналы за публикацию персональных данных и вымогательство.