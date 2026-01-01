Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».23 комментария
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 800 машин
В новогоднюю ночь по всей Франции зафиксировали масштабные поджоги автомобилей, причем больше всего случаев пришлись на департаменты Нижний Рейн и Рона.
По данным телеканала BFMTV, в ходе празднования Нового года во Франции были сожжены 813 автомобилей. Наибольшее число инцидентов произошло в департаменте Нижний Рейн, где за ночь сгорело 117 машин, следом идет департамент Рона с 82 сгоревшими автомобилями.
В департаментах Валь-д’Уаз и Жиронда полиция зафиксировала по 36 сожженных машин. В Париже подобных инцидентов не произошло. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период власти зафиксировали 984 случая поджога автомобилей.
Как отмечает телеканал, большинство происшествий связано с неосторожным использованием пиротехники.
В полиции зарегистрировали 386 фактов незаконного запуска фейерверков. В результате два человека, включая двенадцатилетнего ребенка, лишились пальцев.
Кроме того, в ряде случаев пиротехника была использована против сотрудников полиции, дежуривших на улицах городов.
Министерство внутренних дел Франции привлекло к охране порядка 90 тысяч сотрудников полиции и жандармерии.
Министр Лоран Нуньес подчеркнул, что поручил всем префектам «действовать жестко» при предотвращении актов вандализма и насилия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Италии в новогоднюю ночь госпитализировали 54 человека с серьезными травмами. В числе раненых оказались 68 несовершеннолетних.
Молодые люди, большинство из которых были несовершеннолетними, на курорте Кран-Монтана в Швейцарии оказались заблокированы в подвальном зале бара, когда внезапный взрыв и пожар унесли жизни нескольких десятков человек.
Министр внутренних дел Бельгии признал, что в Брюсселе в новогоднюю ночь банды устроили массовые беспорядки и атаковали сотрудников полиции.