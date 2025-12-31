Tекст: Алексей Дегтярёв

Управление верховного комиссара ООН по правам человека не стало комментировать попытку Киева нанести удар беспилотниками по резиденции российского лидера в Новгородской области, передает ТАСС.

«Мы знаем об этих сообщениях. Однако мы не можем их комментировать, поскольку они не подтверждены», – заявили там.

Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов ранее отмечал, что УВКПЧ и его глава Фолькер Тюрк не реагируют на данный инцидент.

По словам дипломата, подобное молчание может быть расценено как предвзятость организации. Гатилов также подчеркнул, что отсутствие официального заявления фактически означает оправдание нового преступления киевских властей, которые, по его словам, прибегли к политике государственного терроризма.

Ранее Минобороны показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию главы российского государства. Оно отметило, что ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

Украинская сторона применила в ходе атаки 91 ударный беспилотник.