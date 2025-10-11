Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
Киев захотел убрать связанные с «имперскими» поэтами Лермонтовым и Державиным объекты
Институт национальной памяти Украины предложил удалить из публичного пространства объекты, связанные с русскими поэтами и композиторами, включая Лермонтова и Державина.
Ведомство опубликовало расширенный перечень российских писателей, поэтов и композиторов, которых признали «имперскими» и предложили запретить, передает ТАСС.
В новый список вошли Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Иван Бунин, Модест Мусоргский, Гавриил Державин и другие культурные и исторические деятели России.
Местным властям рекомендовано убрать из публичного пространства все объекты, связанные с этими личностями, включая памятники, названия улиц и другие топонимы. В качестве причины указана «глорификация Российской империи».
В разрешенный список деятелей попали Николай Гоголь, Антон Чехов, Николай Лесков, а также художники Иван Айвазовский, Михаил Врубель и Карл Брюллов. Также к «имперским» отнесли некоторых декабристов, Павла Пестеля, Емельяна Пугачева и Михаила Бакунина.
На Украине с 2015 года ведется переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям. После 2022 года процесс вытеснения русского языка и культурного наследия России усилился.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Полтавы демонтировали памятник Петру I на центральной площади. В Кременчуге убрали памятник матросам Днепровской флотилии.