Орбан подтвердил блокировку кредита ЕС для Украины

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменил свою позицию перед саммитом Евросоюза и продолжит блокировать предоставление Украине так называемого военного кредита ЕС на сумму 90 млрд евро до тех пор, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

В своем видеообращении, транслировавшемся венгерскими телеканалами, Орбан отметил: «Мы едем в Брюссель, где нам предстоит вести ожесточенную борьбу, потому что европейцы хотят предоставить украинцам кредит в размере 90 млрд евро, с чем мы не согласимся до тех пор, пока не получим то, что нам причитается».

Он подчеркнул, что на предстоящем 19 марта саммите ЕС Венгрия будет настаивать на отмене украинской нефтяной блокады и не согласится ни на какие решения Евросоюза по финансированию Украины.

