В ЕС заявили о готовности снять вето Венгрии на кредит Украине

ЕК заявила о готовности снять вето Венгрии на выделение Киеву 90 млрд евро

Tекст: Тимур Шайдуллин

Еврокомиссия подтвердила намерение снять вето Венгрии на выделение Киеву 90 млрд евро в 2026-2027 годах, передает ТАСС. Представитель Еврокомиссии Паула Пинью уточнила, что переговоры по этому вопросу продолжаются и прогресс ожидается накануне саммита ЕС, который пройдет 19-20 марта. Она подчеркнула, что Еврокомиссия также привержена принятию 20-го пакета санкций.

Венгрия и Словакия блокируют оба решения, выдвигая условие восстановления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба», который был прерван Украиной 27 января. Для отмены своего вето эти страны требуют возобновления поставок через данный трубопровод. Еврокомиссия уже опубликовала заявление, в котором говорится о выделении финансовой и технической помощи Украине для ремонта поврежденного участка.

Согласно утечке, опубликованной агентством Reuters, Владимир Зеленский обязался завершить ремонт нефтепровода в течение одного-двух месяцев. ЕС рассчитывает, что выполнение этого обязательства позволит снять блокировку и продвинуть решение о выделении финансовой поддержки Киеву.

Накануне бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Венгрию и Словакию в нарушении принципа искреннего сотрудничества из-за блокировки 90 млрд евро помощи Украине.

Ранее Венгрия отказалась поддерживать выделение кредита и одобрять 20-й пакет антироссийских санкций, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает вариант предоставления Украине двусторонних кредитов от стран Балтии и Северной Европы без необходимости единогласного одобрения всех членов ЕС.



