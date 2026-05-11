В НЦ «Россия» завершилась всероссийская мемориальная акция «Стена Памяти»

Tекст: Елизавета Шишкова

Патриотическая инициатива проходила с 1 по 10 мая и была приурочена к 81-й годовщине Победы. За это время участники принесли свыше 1,3 тыс. фотопортретов фронтовиков и тружеников тыла. Мемориальные стенды открылись в столице, других регионах страны и более чем в 20 зарубежных государствах, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Каждый портрет на Стене Памяти – часть нашей общей истории. Более тысячи человек приняли участие в акции!» – заявила заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина. Она подчеркнула важность сохранения памяти о подвигах предков и поблагодарила всех участников за проявленное единство.

Своими семейными историями делились ветераны, участники спецоперации, активисты патриотических движений и известные артисты. Гости центра также присоединились к акции #ПисьмоГерою, написав трогательные послания для бойцов. Собранные фронтовые треугольники вскоре передадут на передовую для поддержки военнослужащих.

Кроме того, посетители поддержали благотворительный сбор «Красная гвоздика», средства от которого направят на лечение ветеранов. В рамках проекта «Авто для фронта» граждане оставили теплые пожелания на специальной машине, которая по завершении мероприятий отправится в зону спецоперации.