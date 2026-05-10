    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    10 мая 2026, 09:49 • Экономика

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Tекст: Ольга Самофалова

    Китайский пятилетний план по развитию промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию.

    Пятилетний план Китая нацелен на модернизацию традиционных отраслей, прежде всего химической и машиностроительной промышленности и автопрома, на которых держится экспортная мощь Германии и других стран ЕС. Параллельно Пекин делает ставку на робототехнику, биомедицину, ядерный синтез, квантовые технологии и связь шестого поколения.

    Усиление промышленной и технологической мощи Китая может сильно навредить европейской промышленности и экономики, оставив ее далеко позади.

    По оценкам экономистов Goldman Sachs, усиление промышленного и экспортного рывка Китая способно стоить экономике зоны евро 0,6% ВВП к концу 2029 года, а Германии – 0,9%. В зоне риска в частности немецкий и французский автопром, европейский Airbus и французская фармкомпания Safran.

    «В Европе уже снижаются продажи автомобилей местных брендов, в том числе электромобилей, а китайские марки отбирают у европейских автопроизводителей долю рынка в Китае, который ранее был ключевым для них. Если рассматривать перспективу нескольких лет, то европейская автомобильная промышленность может трансформироваться в производителя высокотехнологичных брендов премиум-сегмента, а массовое производство автомобилей будет серьезно сокращено или прекращено вовсе. Тогда как китайские бренды могут вырасти до 20% в массовом бюджетном сегменте в ближайшие годы, если не будет различных барьеров», – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    Это приведет к резкому сокращению в Европе числа заводов, рабочих мест, а также финансовых результатов в массовом сегменте, где европейцам уже непросто конкурировать по цене с китайской продукцией, добавляет эксперт.

    Почему европейцы проигрывают китайцам? Во-первых, производство автомобилей в Европе заметно дороже, чем в Китае – из-за дорогой энергии, высоких зарплат, жесткого экологического регулирования. С другой стороны, масштаб производства у китайских автомобильных компаний выше, у них дешевая рабочая сила, низкие логистические издержки внутри страны, господдержка и субсидии, отмечает Баранов.

    Что касается соперничества с Airbus то, если КНР превратится в полноценного конкурента, то китайские авиакомпании станут переводить свой флот на китайские самолеты, и это снизит спрос на лайнеры других авиаконцернов и ударит по их прибыли, объясняет Баранов.

    КНР, по его мнению, может законодательно стимулировать покупку китайских самолетов, а также может ограничить доступ иностранцам к критически важным компонентам, оборудованию, сырью. В перспективе Китай может начать экспорт своих самолетов в развивающиеся страны по более низким ценам.

    Еще одна проблема ЕС – он уже сильно отстает от Китая в технологической сфере. «Главная проблема ЕС в области технологического развития лежит не в себестоимости или слабой академичной и научно-технической базе, а в низкой скорости внедрения инноваций. Недавние исследования аналитической европейской организации Bruegel показали, что

    на адаптацию прорывной технологии у Китая и США уходит в среднем от двух до четырех месяцев. Европа же заимствует зарубежные технологии или внедряет собственные разработки в 3–8 раз медленнее. Это системный барьер для всех технологических сфер»,

    – говорит эксперт Фонда экономической политики Института Гайдара Ольга Пономарева.

    В каких высокотехнологичных сферах позиции Европы наиболее уязвимы и сейчас, и через пять лет? «Во-первых, это полупроводники и производство чипов. Здесь ЕС очень сложно конкурировать с Китаем, который генерирует до 80% прорывных инноваций в производстве чипов, технологиях памяти и дисплеев. Хотя у Европы сохраняется превосходство в отдельных нишах (например, оптоэлектроника и фотонные чипы), в сегменте массового производства и инноваций вокруг него доминирование КНР подавляющее», – отмечает Ольга Пономарева.

    Во-вторых, это прикладной искусственный интеллект. «ЕС уже, вероятно, упустил момент для конкуренции на поле практического внедрения ИИ. Китай уже опередил США и тем более Европу в робототехнике, авиатранспорте, биометрии, телекоммуникациях, и занимает 46% прорывных инноваций в компьютерном зрении», – говорит собеседник.

    В-третьих, это квантовые коммуникации. «Хотя в целом по квантовым вычислениям США впереди, Китай специализируется на отдельных нишах – квантовая криптография и коммуникация, обеспечивая почти половину мировых прорывных инноваций», – говорит Пономарева.

    Технологическому развитию Китая помогают мощная господдержка в виде прямых субсидий и льготные условия кредитования от госбанков, плюс, конечно, доступ к энергии.

    «Энергия важна для обеспечения развития ИИ-экономики. И в этом плане Китай находится в куда более благоприятном положении по сравнению с ЕС,

    с учетом достаточно высокой степени диверсификации китайского импорта, солидных запасов энергоресурсов и взаимодействия с подсанкционными странами по поставкам энергетических товаров с дисконтом – с Россией и Ираном», – заключает Пономарева.

    Одна из ошибок ЕС – как раз отказ от экономического сотрудничества с Россией и ее дешевых энергоресурсов, что в конечном счете привело к старту деиндустриализации европейской промышленности. Китай, наоборот, получает все эти дешевые ресурсы из России.

    «Наш потребитель всегда выбирал продукцию в пользу европейских брендов, принимая во внимание их качество. Более того, многие люксовые вещи в Европе производились именно для российского рынка. Через санкции Европа сама себе отрезала путь к технологическому развитию и переходу на новый уровень вместе с США и Китаем. А Китай, наоборот, смог зайти на российский рынок, а также получить дешевые российские ресурсы, что дало возможность китайской экономике дать фору в сравнении с европейскими рынками. Это касается и автомобилестроения, и фармацевтики, и самолетостроения и других технологических ниш, где необходимы помимо технологий еще и человеческие и природные ресурсы», – говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

    По ее словам, в перспективе конкуренция сохранится между китайским и американским рынками, а вот Европе придется довольствоваться небольшими объемами по остаточному принципу.

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации