Крупный пожар вспыхнул около аэропорта Шарль-де-Голль под Парижем

Tекст: Мария Иванова

Серьезное возгорание произошло на складском помещении недалеко от французского аэропорта Шарль-де-Голль, передает РИА «Новости».

«Огромное черное облако в небе над департаментом Валь-д’Уаз. В субботу вечером возле аэропорта Руасси – Париж – Шарль-де-Голль произошел пожар… Пожар, который начался в складе… потребовал вмешательства около 60 пожарных», – сообщила французская газета Parisien.

По данным издания, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства и причины возгорания в настоящее время остаются неизвестными.

Международный авиационный оператор Groupe ADP, управляющий аэропортом, уточнил, что загоревшийся склад не имеет отношения к воздушной гавани. Представители компании подчеркнули, что происшествие никак не повлияло на движение транспорта.

