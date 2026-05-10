Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.3 комментария
Эксперт рассказал о бесплатных способах защиты автомобиля от слежки
Эксперт Педанов посоветовал проверять авто на скрытые трекеры перед поездками
Перед поездками на майские праздники автомобилистам рекомендуется проверить машины на наличие скрытых трекеров и удалить лишних пользователей из официального приложения, сообщил эксперт в области автомобильной кибербезопасности Владимир Педанов.
Педанов посоветовал водителям заранее подготовить транспортные средства к длительным поездкам. «Довольно часто злоумышленники отслеживают автомобили на парковке торговых центров или крупных магазинов и приклеивают к машине метку AirTag, чтобы выследить до тихого места», – сказал он, передает ТАСС.
Для предотвращения угона эксперт рекомендует использовать специализированные программы для поиска скрытых устройств, например, Tracker Detect. Кроме того, важно проверить официальное приложение автомобиля и удалить из него старые телефоны друзей, бывших владельцев или сотрудников автосервисов. Это поможет избежать несанкционированного доступа и разблокировки машины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Владимир Педанов посоветовал отключать Wi-Fi для защиты умного автомобиля от кибератак. В России злоумышленники дистанционно взломали мастер-аккаунты кроссоверов Li Auto. Мошенники незаметно устанавливают шпионские вредоносные программы на смартфоны и планшеты.