  • Новость часаЦена нефти Brent превысила 72 доллара впервые с июня
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Замену Зеленскому нашли в альпийских горах
    Советник Белого дома: Европа встала на колени перед США
    Трамп назвал число остановленных им войн
    Экс-продюсер Киркорова: Кадышева не переплюнула Пугачеву
    Хакеры похитили данные о боевых системах и ядерном оружии Франции
    Российские войска взяли под контроль подступы к Купянску
    Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине
    Власти Румынии прокомментировали сообщения об отправке войск на Украину
    МВД опровергло подготовку запрета на праворульные автомобили в РФ
    Мнения
    Иван Лизан Иван Лизан Почему сроки ультиматума Трампа не действуют на Россию

    Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.

    16 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему западный мир не может быть идеологически единым

    Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.

    4 комментария
    29 июля 2025, 22:12 • Новости дня

    Кроссоверы Li Auto в России начали взламывать дистанционно

    В России начали взламывать кроссоверы Li Auto и вымогать деньги у владельцев

    Кроссоверы Li Auto в России начали взламывать дистанционно
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владельцы кроссоверов Li Auto в России столкнулись с вымогательством после того, как мошенники перехватывают контроль над мастер-аккаунтами через восстановление виртуальных номеров.

    В России начали фиксироваться случаи взлома мастер-аккаунтов кроссоверов Li Auto, сообщает Autonews.ru. По словам Александра Рассказова, сооснователя клуба владельцев Lixiang в России и странах СНГ, злоумышленники получают доступ к виртуальному номеру владельца через оператора с помощью поддельных документов, меняют пароль и требуют деньги за возврат доступа.

    Часть владельцев теряют доступ к аккаунтам не по вине хакеров, а из-за неорганизованности посредников и низкой цифровой грамотности. Часто регистрацию виртуального китайского номера доверяют посторонним, а после передачи машины «под ключ» забывают продлить оплату номера, что приводит к его отключению и перепродаже.

    Эксперты клуба советуют самостоятельно регистрировать виртуальный номер для аккаунта или при обращении к посредникам сразу менять пароль после передачи данных. Для повышения безопасности рекомендуется включить резервную аутентификацию, привязать к аккаунту собственную электронную почту и заранее оплачивать услуги виртуального номера, чтобы избежать его отключения.

    Эксперты отметили, что китайские автомобили легче угнать из-за низкой устойчивости к электронному взлому.

    29 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа

    Песков заявил о продолжении СВО несмотря на заявления Трампа

    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия продолжает спецоперацию на Украине, несмотря на последние заявления президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва хотела бы защищать свои интересы мирным путем, но в настоящее время вынуждена действовать в рамках спецоперации.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Трамп установил новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня, отметив, что нет смысла ждать.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

    Комментарии (9)
    29 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

    ВС РФ освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республики (ДНР), а группировка «Восток» – Темировку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Артемовки, Муравки, Удачного и Петровского ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 425 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Чаривного Запорожской области, Новопетровского, Январского, Малиевки Днепропетровской области, Александрограда и Новохатского ДНР.

    При этом ВСУ потеряли более 200 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Писаревкой, Алексеевкой, Юнаковкой, Андреевкой и Варачино Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Огурцово, Гатища, Мелового и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, три бронемашины, восемь артиллерийских орудий, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42.

    Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Среднего, Шандриголово ДНР, Купянска, Осиново, Благодатовки, Богуславки и Петропавловки Харьковской области.

    Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка РСЗО RAK-SA-12. Уничтожены пять станций РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Константиновки, Клебан-Быка, Иванполья, Плещеевки, Серебрянки, Северска, Звановки, Часова Яра, Александро-Шультино и Щербиновки ДНР.

    Противник потерял до 155 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, два американских бронеавтомобиля HMMWV и бронемашину MaxxPro.

    Уничтожены три артиллерийских орудия, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Лукьяновского Запорожской области, Антоновки, Садового Херсонской области и города Херсон.

    Противник при этом потерял свыше 70 военнослужащих и пять станций H”<. Уничтожены три склада с боеприпасами и три склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.

    Всего за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР.

    Комментарии (0)
    29 июля 2025, 18:08 • Видео
    Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

    Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

    Комментарии (2)
    29 июля 2025, 08:53 • Новости дня
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов) заниматься делами США, а не вмешиваться в российско-украинские переговоры.

    Медведев посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) работать ради интересов своей страны, а не вмешиваться в переговорный процесс с Украиной, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что не Грэму и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев подчеркнул: «Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай ради Америки прежде всего, дедуля!»

    Ранее Медведев обратился к президенту США Дональду Трампу, напомнив ему о последствиях ультиматумов и о возможной эскалации. На это Линдси Грэм заявил в X, что те, кто считает, что глава Белого дома не готов к прекращению кровопролития, «скоро сильно ошибутся».

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Он установит новый срок в 10-12 дней, объяснив это тем, что «нет смысла ждать».

    Комментарии (22)
    29 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    СВР: США и Британия на альпийском курорте организовали встречу по смене лидера Украины
    СВР: США и Британия на альпийском курорте организовали встречу по смене лидера Украины
    @ Armando Franca/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Соединенных Штатов и Британии организовали секретную встречу в одном из альпийских курортных городков, где обсудили и провели «выборы» президента Украины, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР отметили, что соглашение, достигнутое в Альпах, объясняет недавнюю попытку Владимира Зеленского ограничить влияние местных антикоррупционных структур, передает ТАСС.

    По данным разведки, глава офиса президента Украины Андрей Ермак убедил Зеленского, что такой шаг не навредит отношениям с западными партнерами, хотя на самом деле это стало предлогом для Запада инициировать кампанию по отстранению действующего президента.

    «Итак, на альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф украинской "демократии, незалежности и самостийности", о котором вы так долго мечтали?» – заявили в пресс-бюро СВР.

    Служба внешней разведки подчеркнула, что итоги встречи позволяют обратиться непосредственно к гражданам Украины, подчеркнув нехватку настоящей самостоятельности в процессе смены власти.

    Ранее в Раде заявили о команде Ермака сорвать голосование по закону о НАБУ. Politico сообщило о панике команды Зеленского из-за НАБУ.

    Комментарии (29)
    29 июля 2025, 07:23 • Новости дня
    «Союзмультфильм» проиграл суд по Чебурашке в США
    «Союзмультфильм» проиграл суд по Чебурашке в США
    @ Союзмультфильм

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Федеральный суд Нью-Йорка установил, что «Союзмультфильм» нарушил эксклюзивные права американской компании LaRubInt Corp. на персонажей Чебурашки.

    Суду предстоит рассчитать убытки, которые LaRubInt Corp. может требовать к возмещению в упрощенном порядке, передают «Ведомости».

    Согласно материалам дела, три лицензионных соглашения были заключены в 2016 году, они предусматривали исключительные права LaRubInt Corp. на использование образов крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки на различных территориях, включая Японию, Китай, Индию, США и Канаду.

    За эти права компания заплатила 60 тыс. долларов. Однако LaRubInt Corp. обнаружила, что другая компания – Cheburashka Project LLP – также продает мерч с персонажами, несмотря на эксклюзивность соглашения.

    Суд признал действительность подписанных соглашений и наличие убытков у истца.

    «Союзмультфильм» заявил, что соблюдает российское законодательство и готов добровольно исполнить решение суда в случае его легализации в России. В киностудии уточнили, что на момент подписания контрактов LaRubInt Corp. была осведомлена о сложной ситуации с правами на Чебурашку в Японии.

    Сейчас в России ведется следственная проверка в отношении подписанта договора от «Союзмультфильма» и неустановленных лиц со стороны LaRubInt Corp. Подробности не разглашаются в интересах следствия. Российские юристы отмечают, что для исполнения решения в России требуется его признание в суде. Следственная проверка может повлиять на взыскание убытков. Решение американского суда не затронет текущую дистрибуцию прав на персонажей Чебурашки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Брянской области отказал «Союзмультфильму» во взыскании 20 тыс. рублей с брянского предпринимателя за продажу деревянной заготовки, потому что изделие признали несхожим с образом Чебурашки.

    Комментарии (13)
    29 июля 2025, 12:08 • Новости дня
    Десант ВСУ бежал к Одессе после провала на Тендровской косе
    Десант ВСУ бежал к Одессе после провала на Тендровской косе
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После неудачной попытки высадки на Тендровской косе в Херсонской области украинский десант на четырех катерах был вынужден отступить в сторону Одессы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Попытку высадки украинских военных на Тендровской косе в Херсонской области пресекли российские войска ночью 28 июля, передает РИА «Новости».

    По словам Сальдо, украинский десант осуществлял высадку на четырех катерах, однако российские силы сорвали операцию. В результате военнослужащие ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

    Сальдо подчеркнул, что после неудачи противник бежал в сторону Одессы. Он отметил, что это не первая попытка украинских сил организовать высадку на косах, добавив: «Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть».

    Тендровская коса расположена у северо-западного побережья Черного моря и относится к Херсонской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный угнал бронетранспортер и сбежал с военной службы. Польские наемники покинули позиции ВСУ в Сумской области. ВС России уничтожили две группы украинских солдат при их попытке бегства в Днепропетровской области.

    Комментарии (8)
    29 июля 2025, 12:02 • Новости дня
    Захарова отреагировала на идею покупки США у России Командорских островов
    Захарова отреагировала на идею покупки США у России Командорских островов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Покупка Командорских островов не подлежит комментариям, потому что продажа Родины в России считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею продажи США Командорских островов, передает РИА «Новости».

    По ее словам, подобные заявления «не стоило бы комментировать в принципе». Захарова напомнила, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений.

    Захарова также отметила, что если у США есть необходимые для покупки средства, то им лучше направить их на решение собственных финансовых проблем. По ее словам, эти деньги могли бы «сделать Америку снова великой» и частично покрыть государственный долг США, который по состоянию на 24 марта 2025 года достиг 36,64 трлн долларов.

    Ранее подполковник Джеффри Фриц предложил рассмотреть возможность покупки у России Командорских островов для наблюдения за китайскими подводными лодками.

    Дипломат Константин Долгов заявил, что Россия не торгует своими территориями.

    Комментарии (12)
    29 июля 2025, 11:12 • Новости дня
    Дипломат резко ответил на идею США о покупке Командорских островов

    Дипломат Долгов резко ответил на идею США о покупке Командорских островов

    Дипломат резко ответил на идею США о покупке Командорских островов
    @ Александр Петров/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Штатам следует понять: российское руководство твердо и последовательно отстаивает национальные интересы. Москва не торгует своими территориями, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Так он прокомментировал идею офицера США выкупить у России Командорские острова для противодействия КНР.

    «Американский подполковник Джеффри Фриц, который несет службу в Эстонии, наверное, перебрал с местными горячительными напитками. Найти иное объяснение его бредовой идее о покупке Командорских островов сложно», – иронично отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его мнению, причины появления подобного предложения в публичном пространстве могут быть абсолютно разные. «Возможно, это отголоски концепции сделок, которую администрация Дональда Трампа проводит на всех направлениях внешней политики. Может быть, это зондирование реакции как Москвы, так и Пекина. Либо речь просто идет о заполнении информационного пространства эпатажными заявлениями», – рассуждает дипломат.

    Как бы то ни было, статья Фрица свидетельствует о том, что среди американских военных есть те, кто абсолютно неадекватно оценивает современные мировые реалии. «Как правило, на Западе такие люди, особенно в чине подполковника, более сдержаны в оценках и отличаются от некоторых политиков здравомыслием. Но, видимо, ситуация меняется», – посетовал он.

    «Трудно судить о том, реально ли витают такие идеи в Пентагоне или Госдепе. Но Белому дому следует понять: российское руководство твердо и последовательно отстаивает национальные интересы. Мы не торгуем своими территориями. Если же в Вашингтоне и европейских столицах есть сомнения, мы приведем их в чувство и продолжим работать, обеспечивая наши нацинтересы», – заключил Долгов.

    Ранее в США задумались о покупке у России Командорских островов. Идею озвучил подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности американских сухопутных войск несет службу в Эстонии.

    По его мнению, Штаты могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок. «Командорские острова расположены непосредственно вдоль потенциального пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан в Арктику», – пишет Фриц в статье для издания Breaking Defense.

    Стоимость островов офицер оценил в 15 млрд долларов. По его мнению, Вашингтону в рамках этой сделки следует также приобрести природные ресурсы района и инфраструктуру. Как следствие, исключительная экономическая зона Штатов увеличится на 3,8%. Как считает Фриц, острова могли бы стать частью штата Аляска или неинкорпорированной территорией США.

    Идею военного прокомментировала официальной представитель МИД России Мария Захарова. «Продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений. Но если у Фрица есть такие деньги, он может сделать Америку снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США», – сказала она РИА «Новости».

    Комментарии (9)
    29 июля 2025, 07:00 • Новости дня
    Индийский посол ответил на критику закупок российской нефти
    Индийский посол ответил на критику закупок российской нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Посол Индии в Британии Викрам Дораисвами заявил, что Нью-Дели не может прекратить закупки российской нефти из-за критической зависимости от импорта энергоресурсов.

    Дораисвами в интервью напомнил, что Индия импортирует более 80% энергии, передает ТАСС.

    «Что вы хотите, чтобы мы сделали – отключили нашу экономику?» – указал он.

    По его словам, Индия занимает третье место в мире по объему потребления энергии, и национальная экономика напрямую зависит от бесперебойных поставок энергоресурсов.

    Дипломат также напомнил о многолетних отношениях Индии с Россией, которые начались в период, когда западные страны не продавали Индии оружие, предпочитая вооружать соседние государства. Эти государства, как отметил он, применяли оружие для нападения на Индию.

    На фоне новых санкций Евросоюза против России, в том числе ограничений на цену и импорт нефтепродуктов, Индия продолжает диверсифицировать закупки сырья. Индийские НПЗ получают нефть из более чем 30 стран, включая Россию, при этом доля импорта превышает 85%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, ЕС ввел ограничения против нефтеперерабатывающего завода компании «Роснефть» в Индии.

    Комментарии (2)
    29 июля 2025, 11:22 • Новости дня
    Высказываниям Рубиной об убийствах жителей Газы потребовали дать оценку

    ДУМ потребовало дать правовую оценку заявлений Дины Рубиной об убийствах жителей Газы

    Высказываниям Рубиной об убийствах жителей Газы потребовали дать оценку
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президиум ДУМ России обратился к властям с призывом дать правовую оценку высказываниям Дины Рубиной об убийствах жителей сектора Газы.

    Президиум Духовного управления мусульман России обратился к российским властям с просьбой дать правовую оценку высказываниям писательницы Дины Рубиной о жителях сектора Газа, следует из сообщения в Telegram-канале ДУМ России.

    В заявлении отмечается, что Рубина призвала «уничтожить всех» и предложила «растворить гражданское население Газы в соляной кислоте», а сам сектор «превратить в парковку».

    Представители ДУМ считают, что подобные заявления оправдывают этнические чистки и массовое истребление населения. Организация призвала Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, Госдуму и Совет Федерации дать оценку этим словам с точки зрения российского законодательства. В обращении подчеркивается, что такие призывы недопустимы, особенно с учетом гуманистических традиций российского общества.

    Отдельно в ДУМ России напомнили, что основной доход Рубиной связан с продажей книг в России. В связи с этим организация обратилась к издательствам «Эксмо» и АСТ, книжным сетям и онлайн-платформам с просьбой прекратить сотрудничество с писательницей и не продвигать ее творчество. Российские культурные учреждения также призвали выступить с собственной позицией по поводу заявлений Рубиной.

    В завершение президиум ДУМ отметил, что «человеческие жизни, жизни детей, которые прямо в эти минуты погибают в Газе от бомбежек, от отсутствия медицинской помощи и от голода – ценнее заработков книгоиздателей». В обращении также говорится, что российское общество не может поддерживать тех, кто призывает к геноциду и массовым убийствам.

    Ранее в Белом доме назвали Газу непригодным для жизни местом.

    Президент США Дональд Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос».

    Комментарии (21)
    29 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    «Союзмультфильм» дал разъяснения по проигранному в США иску о Чебурашке
    «Союзмультфильм» дал разъяснения по проигранному в США иску о Чебурашке
    @ Союзмультфильм

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лицензионное соглашение на права использования Чебурашки в Японии утратило силу несколько лет назад, а по факту сделки идет следствие, заявили в «Союзмультфильме», комментируя сообщения о проигранном в США иске по правам на мультфильм.

    Лицензионное соглашение по использованию образа Чебурашки в Японии завершилось в 2021 году, пояснили в компании РИА «Новости».

    В России ведется следствие в отношении бывшего руководителя студии, заключившего сделку с американской компанией LaRubint Corp.

    В 2016 году к студии обратилось неустановленное лицо от LaRubint Corp. с предложением передачи прав на мерчендайзинг бренда Чебурашка в Японии. Компания LaRubint Corp. была осведомлена о спорной ситуации с японской TXBB и, по словам студии, стремилась не к развитию мерчендайзинга, а к получению роялти от японской компании.

    LaRubint Corp. проиграла суд в Японии, не получив желаемого результата, после чего подала иск против «Союзмультфильма» для получения компенсации. В ходе разбирательства директор LaRubint Corp. подтвердила, что у компании нет сотрудников и она не вела реальной деятельности по бренду Чебурашка, что зафиксировал суд.

    В студии подчеркнули, что соблюдают российское законодательство и в случае легализации судебного решения в России добровольно его исполнят.

    Напомним, в США суд установил, что «Союзмультфильм» нарушил эксклюзивные права американской компании LaRubInt Corp. на персонажей Чебурашки.

    По данным суда, у LaRubInt Corp. были исключительные права на использование образов крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки в Японии, Китае, Индии, США и Канаде.

    Комментарии (10)
    29 июля 2025, 03:22 • Новости дня
    Задержаны участники провокационных действий в Сретенском монастыре в Москве
    Задержаны участники провокационных действий в Сретенском монастыре в Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Молодых людей, которые сняли провокационное видео в Сретенском монастыре в Москве, задержали, сообщил главк МВД по столице.

    В соцсетях было опубликовано видео, на котором участники, переодетые женщин (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), насмехаются над прихожанами и оскорбляют священника, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 18 июля, личности всех участников были установлены. В МВД сообщили, что по факту произошедшего в отношении двоих фигурантов составлены административные материалы по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения». Материалы на третьего участника, так как он несовершеннолетний, будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

    Правоохранители также проводят проверку на наличие признаков преступления, связанного с нарушением права на свободу совести и вероисповедания, а также возможного административного правонарушения по законодательству о религиозных объединениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад в Москве возбудили уголовное дело против гражданина Таджикистана, который потушил свечи в церкви и применил насилие к прихожанке.

    Комментарии (8)
    29 июля 2025, 10:34 • Новости дня
    МВД выявило «тайного вора в законе» в элитном поселке Москвы

    РБК: МВД выявило «тайного вора в законе» в элитном поселке Москвы

    МВД выявило «тайного вора в законе» в элитном поселке Москвы
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержание ранее не судимого Алексея Иванова прошло в московском коттеджном поселке, при этом следствие считает его ключевым звеном преступной иерархии, сообщил оперативный сотрудник Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД.

    Правоохранители подозревают, что Иванов, ранее не судимый и не отмечавшийся в базах розыска, скрывал криминальный статус «вора в законе» и дистанционно контролировал преступную группу в Нижнем Новгороде, сказал собеседник РБК.

    По данным следствия, Иванов под псевдонимом Леха Московский занимал ключевую роль в преступной иерархии, «крышевал» незаконный игорный бизнес и руководил сетью подпольных казино. Его окружение включало не более трех человек, а сам он вел замкнутый образ жизни, не афишируя свою деятельность и избегая публичности. В ходе обысков Иванов добровольно передал силовикам пароли от техники, однако на устройствах не обнаружили компрометирующих данных.

    Одновременно с задержанием Иванова в Нижнем Новгороде были арестованы 18 человек, шестерым из которых, как и Иванову, избрали меру пресечения в виде ареста. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконную организацию азартных игр. В ближайшее время Иванову могут дополнительно предъявить обвинение по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, что предусматривает до 15 лет лишения свободы.

    Адвокат Иванова настаивает, что его подзащитный не связан с преступным миром, не участвовал в криминальных сходках и не подтверждал свой статус вора в законе. По словам защиты, Иванов имел легальный доход от продажи недвижимости и не был замечен в противоправной деятельности. Суд продлил арест Иванову и еще пятерым фигурантам дела до конца сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи установили ДНК-профиль подозреваемого в убийстве в Новокузнецке летом 2018 года. Жертвой оказался криминальный авторитет.

    Комментарии (5)
    29 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    Оперную певицу Максакову-Игенбергс объявили в международный розыск
    Оперную певицу Максакову-Игенбергс объявили в международный розыск
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс (признана в России иноагентом) стала фигурантом международного розыска по делу о призывах к действиям против России и неисполнении обязанностей иноагента.

    Певица Мария Максакова-Игенбергс, признанная в России иноагентом, объявлена в международный уголовный розыск, передает ТАСС.

    Такое решение последовало в рамках рассмотрения дела о публичных призывах к деятельности против России и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов.

    Данные оглашены в ходе заседания суда. Других подробностей по делу в настоящий момент не сообщается.

    Ранее Пресненский районный суд Москвы начал рассматривать дело оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс о призывах к деятельности против России.

    В феврале против певицы Максаковой завели уголовное дело. 17 июня суд оштрафовал певицу Максакову за нарушение закона об иноагентах. Суд также взыскал долги по налогам с Максаковой.

    Комментарии (13)
    29 июля 2025, 11:39 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
    Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Союзники Соединенных Штатов по НАТО активизировали попытки усилить давление на президента России Владимира Путина, обсуждая шаги по военной поддержке на Украине, сообщает Bloomberg.

    Акцент в публикации делается на том, что Германия договаривается с Соединенными Штатами и другими союзниками по альянсу о возможных дополнительных поставках систем противовоздушной обороны Patriot на Украину, передает РИА «Новости».

    В материале подчеркивается, что изменения в риторике главы Белого дома Дональда Трампа относительно украинского конфликта влияют на подход союзников по НАТО к ситуации. Если ранее Трамп открыто критиковал Владимира Зеленского, то в последние недели более резкие заявления звучат уже в адрес российского лидера.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Он установит новый срок в 10-12 дней, объяснив это отсутствием смысла в ожидании.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французский президент после недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным вновь публично призвал оказывать давление на Москву.

    Комментарии (9)
    Главное
    Экс-советник Буша-младшего заявил о достижении Россией целей СВО
    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России
    США и Китай продлили тарифное перемирие
    Британия поставила ультиматум Израилю с признанием Палестины
    Чиновница извинилась за совет идти на СВО жалующимся на отключение интернета
    В России начали взламывать автомобили Li Auto и вымогать деньги у владельцев
    МВД Дагестана не нашло состава преступления в катании осла на зиплайне

    Украина пытается скрыть происхождение потребляемого газа

    Украина впервые договорилась о закупке газа у Азербайджана. До сих пор она импортировала голубое топливо из европейских стран – Венгрии и Словакии. Однако всем понятно, что по происхождению этот газ чаще всего российский. Тот, от которого Киев хотел бы избавиться. Самое интересное, что даже соглашение с Азербайджаном не сможет ему в этом помочь. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Что даст армии «перспективная цифровая инфраструктура»

    Новая автоматизированная система управления войсками (АСУВ) разрабатывается в России, и ее фрагменты уже показаны руководству Минобороны. Каким образом подобные системы работают в странах НАТО, насколько сегодня в зоне СВО автоматизированы связь и командование, и какое значение имеет АСУВ для победы в бою? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа согласилась на феодальное подчинение США

    «Это черный день, когда альянс свободных народов, объединившийся для утверждения своих общих ценностей и защиты своих общих интересов, смиряется с подчинением»». Такими словами политики и эксперты оценивают экономическое соглашение, достигнутое между Европой и Соединенными Штатами. Почему Трампу удалось на этих переговорах продавить главу Еврокомиссии фон дер Ляйен? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

    • Новый ультиматум США к России

      Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул: Россия должна согласиться на перемирие с Украиной за 10-12 дней. Ответ представляется очевидным.

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации