Эксперты рассказали, почему легко угнать китайский автомобиль

Tекст: Ольга Иванова

Как пишет «Авторевю», штатный иммобилайзер китайского авто можно «обезвредить» подключившись к диагностическому разъему. Это дает возможность прописать дополнительные ключи или метки. Также в интернете в свободной продаже находятся электронные коды и конфигурации ключей для китайских машин. Для подбора злоумышленнику достаточно только знать VIN-код интересующего автомобиля.

Кроме того, двери китайских автомобилей плохо защищены от вскрытия отмычкой.

Чтобы защитить машину от угона, эксперты посоветовали устанавливать на машины иммобилайзер с цифровой блокировкой силового агрегата, а в пару к нему добавить электромеханический замок капота или защитный кожух для электронного блока управления.

Ранее сообщалось, что в прошлом году продажи новых автомобилей в России выросли на 60% в годовом выражении, до более 1,3 млн машин.



