Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
Эксперты рассказали, почему легко угнать китайский автомобиль
Китайские автомобили легче угнать, так как у них низкая устойчивость к электронному взлому, сообщили эксперты.
Как пишет «Авторевю», штатный иммобилайзер китайского авто можно «обезвредить» подключившись к диагностическому разъему. Это дает возможность прописать дополнительные ключи или метки. Также в интернете в свободной продаже находятся электронные коды и конфигурации ключей для китайских машин. Для подбора злоумышленнику достаточно только знать VIN-код интересующего автомобиля.
Кроме того, двери китайских автомобилей плохо защищены от вскрытия отмычкой.
Чтобы защитить машину от угона, эксперты посоветовали устанавливать на машины иммобилайзер с цифровой блокировкой силового агрегата, а в пару к нему добавить электромеханический замок капота или защитный кожух для электронного блока управления.
Ранее сообщалось, что в прошлом году продажи новых автомобилей в России выросли на 60% в годовом выражении, до более 1,3 млн машин.