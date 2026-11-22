19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.11 комментариев
Главные тайны мемуаров Байдена
19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.11 комментариев
И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Абсолютно любая еда имеет право на существование, но традиционная национальная кухня тем и отличается от экспериментальной и повседневной, что у блюд есть классические рецепты. Вот зачем нужен ГОСТ на русскую кухню.21 комментарий