Приметы на декабрь 2026 года: народные приметы по дням, погода и когда делать уборку перед Новым годом 2027 Народные приметы на декабрь связывают первые метели и морозы с погодой будущей зимы, а последние дни месяца – с подготовкой дома и семьи к новому году. В декабре 2026 года зимнее солнцестояние приходится на 21 декабря, а среди главных дат народного календаря – Введение 4 декабря, Екатерина Санница 7 декабря, Андреев день 13 декабря, Никола Зимний 19 декабря и Спиридон Солнцеворот 25 декабря. Рассказываем о приметах на каждый день декабря 2026 года, погодных поверьях и традициях, а также когда лучше провести генеральную уборку перед Новым годом 2027.

Испытательный срок в 2026 году: сколько длится, как уволиться и когда работодатель может уволить По общему правилу испытательный срок при приеме на работу не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и ряда руководителей подразделений – шести месяцев. При срочном трудовом договоре на срок от двух до шести месяцев испытание ограничено двумя неделями. Работник во время испытательного срока может уволиться по собственному желанию, письменно предупредив работодателя за три дня. Рассказываем, сколько длится испытательный срок в 2026 году, кому его нельзя устанавливать, как уволиться без двухнедельного срока предупреждения и в каких случаях работодатель может признать испытание неудовлетворительным.