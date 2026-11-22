Массированный удар ВСУ оставил без света более 279 тыс. абонентов в ДНР

Tекст: Дарья Григоренко

«Противник ночью предпринял массированную целенаправленную атаку на энергетическую инфраструктуру республики. Под ударом оказались сразу несколько объектов. В результате нарушено электроснабжение значительной части региона – к новым отключениям добавились последствия предыдущих повреждений», – сообщил в своем канале в Max Чертков.

Он уточнил, что без электроснабжения остаются более 279 тыс. абонентов в 12 муниципалитетах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Минэнерго ДНР сообщило о восстановлении электроснабжения в Донецке.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин заявил об усилении ударов ВСУ по ДНР в преддверии международных встреч.

На прошлой неделе в восьми городах и пяти округах ДНР применили вынужденные временные отключения электроэнергии из-за недостатка доступной мощности.