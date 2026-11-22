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Украинские войска ночью нанесли массированный удар по энергосистеме ДНР
Массированный удар ВСУ оставил без света более 279 тыс. абонентов в ДНР
В результате ночного удара Вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре Донецкой Народной Республики без света остались более 279 тыс. абонентов, сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков.
«Противник ночью предпринял массированную целенаправленную атаку на энергетическую инфраструктуру республики. Под ударом оказались сразу несколько объектов. В результате нарушено электроснабжение значительной части региона – к новым отключениям добавились последствия предыдущих повреждений», – сообщил в своем канале в Max Чертков.
Он уточнил, что без электроснабжения остаются более 279 тыс. абонентов в 12 муниципалитетах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Минэнерго ДНР сообщило о восстановлении электроснабжения в Донецке.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин заявил об усилении ударов ВСУ по ДНР в преддверии международных встреч.
На прошлой неделе в восьми городах и пяти округах ДНР применили вынужденные временные отключения электроэнергии из-за недостатка доступной мощности.