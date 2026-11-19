Tекст: Антон Антонов

«В районе Стецковки подтверждено точное попадание ФАБа по КП батальона 116 обр ТРО. Есть потери среди офицеров управления и отдела планирования операций», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Сумском направлении подразделения группировки войск «Север» нарастили интенсивность ударов по позициям украинских сил по всей линии фронта.

Российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников атаковали скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Ястребиное, Кровное, Вакаловщина, Вязовое, Великая Чернетчина, Великая Рыбица и Вольная Слобода.

В Сумском районе российские штурмовые группы ведут ожесточенные стрелковые бои у населенных пунктов Хотень и Груновка. В Шосткинском районе они продвинулись по лесопосадкам на трех участках в направлении Коренька суммарно до 200 м. В Краснопольском районе артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки «Север» уничтожали позиции бригады ВСУ.

На Харьковском направлении по всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои, «Северяне» давят оборону ВСУ, активно применяя тяжелую реактивную артиллерию.

Авиация ВКС России и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Турово, Подсреднее, Новоселовка, Хатнее, Великий Бурлук, Плоское, Катериновка, Алексеевка, Чугуев, Клугино-Башкировка, Малиновка, Вольное, Червоная Хвыля, Шиповатое и Горяное.

На Липцовском направлении продолжаются наступательные действия российских штурмовых групп в районе Токаревки, а также южнее Новой Казачьей и Алисовки.

На Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы «Севера» ведут стрелковые бои в районах Бугаевки и Шевченково Первого, по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Хатнего интенсивно работали авиация ВКС России и расчеты ударных беспилотников «Герань».

В Черниговской области расчеты беспилотников «Герань» и артиллерия группировки «Север» нанесли удары по позициям украинской территориальной обороны в районе населенных пунктов Холмы и Бучки.

Значительные потери понесла 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ, часть ее подразделений выведена в Черниговскую область на восполнение боеспособности.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 100 человек (из них более 70 в Сумской и свыше 30 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» лишили украинские подразделения возможности подвозить продовольствие и боеприпасы на ряде участков в Харьковской области.

Военнослужащие группировки «Север» с начала ноября уничтожили свыше 20 станций и антенн связи вооруженных сил Украины на Харьковском направлении.

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