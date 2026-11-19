Tекст: Алексей Дегтярёв

Биржевая цена на золото опустилась ниже отметки 3,7 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с 19 сентября 2025 года, передает РИА «Новости».

По состоянию на 6.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 28,6 доллара, или на 0,76%, до 3713,3 доллара за тройскую унцию.

В 6.12 мск показатель достигал минимума в 3694,5 доллара, что стало самым низким значением более чем за год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевая цена на золото опустилась ниже 3,8 тыс. долларов за тройскую унцию.

Стоимость декабрьских фьючерсов на серебро достигла минимума за последние 14 месяцев.

В начале месяца стоимость фьючерса на золото на бирже Comex впервые с 21 октября 2026 года превысила 4150 долларов за тройскую унцию.