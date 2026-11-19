Глава Центрального командования ВС США Купер провел встречу в Эр-Рияде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава Центрального командования Вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер и министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бен Салман провели встречу в Эр-Рияде. Они обсудили укрепление военного сотрудничества между странами, а также пути обеспечения безопасности, стабильности и мира в регионе, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство SPA.

До визита в Саудовскую Аравию Купер побывал в Тель-Авиве, где провел переговоры с начальником Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и руководителем разведслужбы «Моссад».

По заявлению израильских военных, на этих встречах стороны сфокусировались на региональной безопасности, а также на повышении боеготовности и координации действий с США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду авианосец Соединенных Штатов «Теодор Рузвельт» прибыл на Ближний Восток.

Ранее Сирия направила инструкторов в Саудовскую Аравию для передачи боевого опыта.

Также глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер призвал возобновить совместные удары по иранской инфраструктуре.