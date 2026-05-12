Генсек «Хезболлы» пообещал устроить ад для израильских солдат
Глава «Хезболлы» Касем заявил об отказе капитулировать перед израильской армией
Шиитская организация категорически отказалась складывать оружие и продолжит бескомпромиссную вооруженную борьбу для защиты территории Ливана от американо-израильской агрессии.
Официальное обращение к сторонникам появилось в Telegram-канале движения, передает ТАСС.
Генеральный секретарь шейх Наим Касем подчеркнул твердую готовность защищать страну от совместной американо-израильской агрессии и категорически отверг возможность капитуляции.
«Силы исламского сопротивления не сложат оружия, – указал политик. – Мы не покинем поле боя и превратим его в ад для израильских солдат».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бойцы ливанского движения «Хезболла» осуществили 24 боевые операции против израильских вооруженных сил.
До этого шиитская организация атаковала позиции армии Израиля в 13 районах на юге Ливана.
Генеральный секретарь движения Наим Касим ранее призвал правительство страны отказаться от прямых переговоров с израильской стороной.