Мировые запасы нефти достигли самого низкого уровня за восемь лет

Запасы нефти в мире достигли самого низкого уровня за восемь лет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мировые запасы нефти приблизились к минимальному уровню за восемь лет из-за ограничений поставок через Ормузский пролив, передает Reuters со ссылкой на аналитиков банка Goldman Sachs. По их оценкам, объем запасов сейчас составляет эквивалент 101 дня мирового спроса, а к концу мая этот показатель может снизиться до 98 дней.

Goldman Sachs отметил, что «скорость истощения запасов и потери поставок в некоторых регионах и продуктах вызывают беспокойство», хотя минимальных операционных уровней мировые резервы вряд ли достигнут летом. Банк также акцентировал внимание на снижении запасов коммерческих нефтепродуктов: с начала конфликта между США, Израилем и Ираном они упали с 50 до 45 дней покрытия спроса.

В то же время на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке нефть продолжила дорожать. Вечером 4 мая цена июльских фьючерсов на нефть Brent поднималась до 115 долларов за баррель, что на 8,48% выше уровня предыдущего закрытия. Среди причин роста цен – новости о перехвате иранских ракет, о чем ранее сообщило Минобороны ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз имеет крайне ограниченные сведения о своих запасах топлива и объемах уже использованных ресурсов. Между тем власти Китая в конце апреля открыли сотни крупных нефтегазовых месторождений на севере страны.



